Η ΔΕΑΒ τιμώρησε τον ΟΦΗ με ποινή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών λόγω ρίψης κροτίδας.

Η ΔΕΑΒ επέβαλε τιμωρία στον Κυπελλούχο ΟΦΗ, λόγω συμβάντος που έλαβε χώρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Σύμφωνα με την αναφορά της Επιτροπής στο 29ο λεπτό του αγώνα με τον ΠΑΟΚ φίλαθλος που βρισκόταν στην εξέδρα έριξε κροτίδα, η οποία έπεσε στο κάτω μέρος της κερκίδας.

Η ποινή της ΔΕΑΒ προς τον Όμιλο είναι μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών. Φυσικά, από τη στιγμή που οι Κρητικοί έχουν θέσει σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του ερχόμενου αγώνα με τον Άρη, ο οποίος θα είναι και ο πρώτος μετά το θρίαμβο του Βόλου, η τιμωρία αναμένεται να πάει για το τελευταίο εντός έδρας ματς με αντίπαλο τον Βόλο.

Από την πλευρά της η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση και τον έτερο φιναλίστ, τον ΠΑΟΚ, λόγω φθοράς 160 καθισμάτων.

H ανακοίνωση της ΔΕΑΒ για το τελικό του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

«1. Αφού έλαβε υπόψη της α) την Έκθεση Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης, β) τις Εκθέσεις των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ, γ) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής, από τα οποία προκύπτει ότι, κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ, στις 25/04/2026, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, για τον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, περιόδου 2025-2026, που διοργανώνει η Ε.Π.Ο και ειδικότερα στο 29ο λεπτό αυτού, φίλαθλος της ΠΑΕ ΟΦΗ που βρισκόταν στις θύρες 9-10, ενεργοποίησε και έρριψε εντός της θύρας αυτής μία (1) κροτίδα, η οποία έπεσε στο κάτω μέρος της κερκίδας,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 13/2026 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση ποδοσφαίρου αυτή συμμετέχει. Εφαρμογή του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

2. Καλεί σε ακρόαση, στις 06/05/2026, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα εντός της αθλητικής εγκατάστασης του Πανθεσσαλικού Σταδίου Βόλου, κατά τη διάρκεια του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ, που διεξήχθη σε αυτό στις 25/04/2026 και διοργάνωσε η Ε.Π.Ο, από φιλάθλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με βίαιη πρόκληση φθοράς περίπου εκατόν εξήντα (160) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 31-42 του βορείου πετάλου του ως άνω Σταδίου. Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».