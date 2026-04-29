Η ΑΕΚ θα ανεβάσει ρυθμούς στα Σπάτα, στην προετοιμασία της για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και αναμένονται με ενδιαφέρον οι αποφάσεις του Μάρκο Νίκολιτς για την αριστερή πλευρά και την κορυφή της επίθεσης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρά τη διαφορά των πέντε βαθμών στην κορυφή έχει καταστήσει σαφές στους παίκτες του ότι δεν έχει τελειώσει απολύτως τίποτα. Και με αυτή τη νοοτροπία προετοιμάζει την ΑΕΚ ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο Σέρβος τεχνικός θέλει να δει την ίδια μαχητικότητα και την ίδια τακτική προσήλωση που παρουσίασαν οι παίκτες του και στο διπλό (0-1) στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό και στο 3-0 επί του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι μόνο με αυτό πλάνο που έφερε την ΑΕΚ ως εδώ θα επιτευχθεί στο τέλος ο μεγάλος στόχος της κατάκτησης του τίτλου.

Ο Νίκολιτς είχε τη δυνατότητα να κρατήσει σε ρυθμό τους ποδοσφαιριστές του με το φιλικό ξεμούδιασμα που έλαβε χώρα στην Allwyn Arena τη Δευτέρα απέναντι στην κυπριακή Κρασάβα ΕΝΥ Ύψωνα, όπως κάνει πάντα σε κάθε διακοπή. Διότι είναι σημαντικό για τον Σέρβο τεχνικό να διατηρήσει το σύνολό του την ίδια ένταση που είχε στις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Η προετοιμασία θα κορυφωθεί τις επόμενες μέρες και αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον ως προς τα πρόσωπα έχει να κάνει με τις αποφάσεις που θα πάρει ο Νίκολιτς για το αρχικό σχήμα σε δύο θέσεις στην αριστερή του πλευρά, αλλά και στην επίθεση.

Οι Πήλιος και Πένραϊς θα διεκδικήσουν ξανά όπως όλα δείχνουν τη θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας, ανοικτή φαίνεται πως είναι και η θέση πιο μπροστά με Περέιρα, Γκατσίνοβιτς και Κουτέσα να συναγωνίζονται, ενώ το μεγάλο ερωτηματικό και ο ευχάριστος «πονοκέφαλος» έχει να κάνει με την απόφαση για την κορυφή της επίθεσης, με τους Γιόβιτς, Βάργκα και Ζίνι να διεκδικούν τις δύο θέσεις.

Οι Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά και πιθανότατα και ο Γιόβιτς είναι τα πρόσωπα που φαίνεται ότι θα έχουν το προβάδισμα για να ξεκινήσουν, ενώ μένει να φανεί αν ο Μάνταλος θα καταφέρει να είναι στον πάγκο.