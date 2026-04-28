Ο αρχισκόρερ της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς, ο Μπάρναμπας Βάργκα με τον ρόλο που υπηρετεί και ο φορμαρισμένος Ζίνι αποτελούν ένα ισχυρό ατού για τον Μάρκο Νίκολιτς στην τελική ευθεία για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά και την προσθήκη του Μπάρναμπας Βάργκα τον Ιανουάριο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει στην ΑΕΚ τον σχηματισμό που ουσιαστικά επιθυμούσε από την αρχή της σεζόν με την παρουσία δυο επιθετικών στην κορυφή. Όπως έχει αποδειχθεί είναι κάτι που αποτελεί βασικό κομμάτι των πλάνων του σε κάθε παιχνίδι, με τον Ούγγρο φορ να ταιριάζει δίπλα στον Λούκα Γιόβιτς.

Η δυναμική επανεμφάνιση του Ζίνι το τελευταίο διάστημα πάντως ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο το ατού του Νίκολιτς καθώς του δίνει τη δυνατότητα να έχει άλλη μια επιλογή με ξεχωριστά στοιχεία για τη γραμμή κρούσης του που αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην τελική ευθεία για την κατάκτηση του τίτλου. Κάτι που δημιουργεί στον Σέρβο κόουτς έναν ευχάριστο «πονοκέφαλο», όπως συνηθίζουμε να λέμε, καθώς μπορεί να συνδυάσει διαφορετικά χαρακτηριστικά.

«Έχουμε τρεις εξαιρετικούς επιθετικούς. Σε αυτό που θέλουμε να παίζουμε οι επιθετικοί είναι πολύ σημαντικοί. Σε ένα κομμάτι της σεζόν είχαμε μόνο τον Γιόβιτς, τώρα έχουμε τον Βάργκα, τον Ζίνι και υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι σημαντικοί όλοι, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και αυτό είναι ευχάριστο για έναν προπονητή», είχε τονίσει πρόσφατα στη συνέντευξη Τύπου μετά τη ρεβάνς με τη Ράγιο ο Νίκολιτς, ο οποίος αναμένει νεότερα όσον αφορά την κατάσταση του Γιόβιτς, όπως και για τους Μάνταλο και Πένραϊς, που λογικά θα είναι διαθέσιμοι για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Η αλήθεια είναι πως ο Γιόβιτς το τελευταίο διάστημα ήταν μακριά από την καλή του φόρμα, ωστόσο ο Νίκολιτς περιμένει στο φώτο φίνις της σεζόν τον Σέρβο σταρ να κάνει δυναμική επανεμφάνιση. Σε περίπτωση μάλιστα που τεθεί στη διάθεσή του για το ματς με τον Παναθηναϊκό πιθανότατα θα βρεθεί και στην ενδεκάδα από τη στιγμή που μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει σκοράρει επτά γκολ στα δύο ματς με τους «πράσινους» στην κανονική διάρκεια, καθαρίζοντας μόνος του και τα δύο ντέρμπι σε Λεωφόρο και Νέα Φιλαδέλφεια.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέραμε, ο Ζίνι έχει φορμαριστεί, όπως φάνηκε με τα δύο γκολ που σημείωσε κόντρα στη Ράγιο, αλλά και με την εμφάνισή του απέναντι στον ΠΑΟΚ, όπου έδωσε στην ΑΕΚ ταχύτητα και εκρηκτικότητα στην επίθεση. Ο Ανγκολέζος φορ σημείωσε χατ-τρικ στο χθεσινό φιλικό ξεμούδιασμα με 7-1 κόντρα στην κυπριακή Κρασάβα ΕΝΥ Ύψωνα, κάτι που επιβεβαιώνει ότι παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση και έτοιμος να προσφέρει είτε από το αρχικό σχήμα είτε ερχόμενος από τον πάγκο.

Φυσικά πάντα σημαντικός στο πλάνο του Νίκολιτς είναι και ο Βάργκα, ο οποίος εκτός από την ικανότητά του στο σκοράρισμα και την αποτελεσματικότητα που τον διακρίνει, κάνει και τη «βρώμικη» δουλειά στην επίθεση. Ο Ούγγρος επιθετικός με τη μεγάλη δυναμική που έχει στο ψηλό παιχνίδι είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμος στις βαθιές μπαλιές προς τα μπροστά, σπάζοντας την μπάλα με το κεφάλι και δημιουργώντας χώρους για να δημιουργήσει η ΑΕΚ απειλές.