Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά το θρίαμβο της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ έκανε ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα προς το μεγάλο στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν κυριαρχική κόντρα στον ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου, τον οποίο υπέταξε με 3-0.

Ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του «υποκλίθηκε» στους παίκτες του και στους Ενωσίτες, όμως ξεκαθάρισε πως τίποτα δεν έχει τελείωσε ακόμα...

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Σε πρώτη φάση, την ενέργεια τη βρήκαμε εσωτερικά από την ομάδα και από τον κόσμο μας, αυτό τον υπέροχο κόσμο. Εκφράζω σεβασμό και αναγνώριση στους παίκτες. Ήταν εκπληκτικοί πραγματικά.

Δίνω respect στους παικτες. Για να το κάνεις αυτό μετά από λίγες ώρες από το ματς με τη Ράγιο, δεν ειναι εύκολο. Ζήτησαν τέσσερις ημέρες ρεπό και έπρεπε να δώσω τρεις ημέρες ρεπό. Και τους είπαν κάτι ακόμα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχουμε ακόμα τέσσερις αγωνιστικές.

Εντυπωσιακό, τον σεβασμό μου, τέσσερις ακόμα αγωνιστικές. Τρεις ημέρες ρεπό, πήραν τελικά τέσσερις.

Ενα μεγάλο ευχαριστώ από τον κόσμο, όποιος πει πως δεν του αρέσει είναι ψέμα. Ίσως είναι θέμα παιδείας. Νιώθω μια υποχρέωση απέναντί τους. Κάθε ματς είναι σημαντικό στα Play Off και όπως σας είπα, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη. Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σεζόν».