Νέο πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, με τον Μαντί Καμαρά να τίθεται εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν, σε μια περίοδο που η ομάδα προσπαθεί να ανασυνταχθεί ενόψει των Play Offs.

Σε μια χρονιά που έχει σημαδευτεί από τραυματισμούς, ο Μαντί Καμαρά έρχεται να προστεθεί στη λίστα των απόντων. Ο Αφρικανός μέσος του ΠΑΟΚ υπέστη θλάση στον αριστερό δικέφαλο στον τελικό του Κυπέλλου απέναντι στον ΟΦΗ και τίθεται εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν το μέγεθος του προβλήματος, με τον Αφρικανό χαφ να ξεκινά άμεσα θεραπείες.

Πρόκειται για ένα ακόμη πλήγμα σε μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση, τη στιγμή που η ομάδα μπαίνει στην τελική ευθεία των υποχρεώσεών της. Παράλληλα, σε θεραπεία συνεχίζουν και οι Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργος Γιακουμάκης και Κίριλ Ντεσπόντοφ, με το ιατρικό δελτίο να παραμένει γεμάτο σε μια κρίσιμη περίοδο.

Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω του τον τελικό του Βόλου και στρέφει το βλέμμα στα Play Offs. Τη Δευτέρα ξεκίνησε η προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, με το πρόγραμμα να διαφοροποιείται ανάλογα με τη συμμετοχή στον τελικό.

Οι βασικοί ακολούθησαν αποθεραπεία σε γυμναστήριο και πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο με ασκήσεις υψηλής έντασης.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη στις 18:00.