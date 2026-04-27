Ο Γιώργος Μαυρίδης μοιράστηκε στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Stoiximan για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ μια συγκλονιστική ιστορία για την τραγωδία των Τεμπών το 1999.

Το ντοκιμαντέρ του Gazzetta για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ powered by Stoiximan έδωσε φως σε μερικές από τις πιο σκοτεινές πλευρές της πορείας του Δικεφάλου.

Πέρα από τις στιγμές της δόξας που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό κάθε φιλάθλου, οι νεκροί και οι τραγωδίες για τις οποίες έχει πενθήσει αυτός ο σύλλογος είναι ακόμα «ζωντανές» στις μνήμες όλων κι αποτελούν μέχρι και σήμερα «μαύρες σελίδες» στην ιστορία του.

Ο Γιώργος Μαυρίδης μίλησε για δύο από τις πιο στενάχωρες σιγμές που έχει βιώσει ως οπαδός του ΠΑΟΚ, τόσο πρόσφατα με το δυστύχημα στη Ρουμανία, όσο και το 1999 με το μοιραίο πούλμαν στα Τέμπη.

Ο ίδιος εξιστόρησε μάλιστα το πώς βρέθηκε πολύ κοντά στο να μπει στο συγκεκριμένο λεωφορείο, ενώ έψαχνε τρόπο να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

«Το πρωί μαθαίνουμε ότι έφυγε ένα πούλμαν στα Τέμπη κι έχει νεκρούς. Αυτή ήταν η πρώτη ενημέρωση. Δεν ξέραμε καν πόσοι. Μόλις ακούω ότι ήταν το πούλμαν του Κορδελιού, πάγωσα...», διηγήθηκε εμφανώς συγκινημένος ο Γιώργος Μαυρίδης.