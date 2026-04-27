Ο ΟΦΗ πήρε το Κύπελλο Ελλάδας στηριζόμενος σε μεγάλο βαθμό στο ελληνικό στοιχείο. Οι παίκτες που τελείωσαν το ματς και ο μέσος όρος ηλικίας.

Ο ΟΦΗ στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ελληνικό στοιχείο. Απέναντί του είχε τον ΠΑΟΚ στον τελικό Κυπέλλου, ο οποίος από τους μεγάλους επίσης έχει πολλούς Έλληνες στο ρόστερ.

Ο Δικέφαλος ξεκίνησε με τους Τσιφτσή, Μιχαηλίδη, Κωνσταντέλια, Μύθου και ολοκλήρωσε τον τελικό με τους Τσιφτσή, Μιχαηλίδη, Ζαφείρη, Πέλκα, Κωνσταντέλια, Χατσίδη. Συνολικά, ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε 7 Έλληνες από τους 17 που αγωνίστηκαν. Έντεκα και έξι αλλαγές, λόγω της παράτασης.

Ο ΟΦΗ, όμως, είχε περισσότερους. Ο Χρήστος Κόντης έχει βρει ένα ρόστερ με αρκετό ελληνικό στοιχείο. Μετέδωσε γρήγορα αυτά που ήθελε, υπάρχουν οι ποιοτικές πινελιές από Νους, Σενγκέλια, Σαλσέδο, Ισέκα και ο ΟΦΗ στο καταλληλότερο σημείο της σεζόν φορμαρίστηκε και κατάφερε στο Πανθεσσαλικό να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας του.

12 Έλληνες στους 17!

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε τον τελικό, το μεγαλύτερο ματς της ιστορίας του, των τελευταίων 30 και πλέον ετών μετά την πρόκριση επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, με 7 Έλληνες. Όσους χρησιμοποίησε συνολικά ο Δικέφαλος. Αυτοί ήταν οι Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αθανασίου, Φούντας.

Οι Νους, Σαλσέδο, Κρίζμανιτς και Σενγκέλια συμπλήρωσαν την ενδεκάδα. Στην πορεία με τους τραυματισμούς και της αλλαγές τακτικής, ο Κόντης, έριξε στη μάχη και τους Κανελλόπουλο, Λίλο, Λαμπρόπουλο, Αποστολάκη, Θεοδοσουλάκη. Συνολικά 12 Έλληνες στους 17. Από τις έξι αλλαγές του Έλληνα τεχνικού, μόνο ο Ισέκα ήταν ξένος. Αυτός που έκρινε, ωστόσο, τον τελικό.

Πόσοι ήταν, όμως, οι Έλληνες παίκτες όταν ο Ευαγγέλου έβαλε για τελευταία φορά τη σφυρίχτρα στο στόμα, στην παράταση; Ο ΟΦΗ όταν γράφτηκε ιστορία είχε στο χορτάρι 9 Έλληνες παίκτες. Ως τέτοιος λογίζεται και ο Κλίντμαν Λίλο, ένα παιδί που είναι αλβανικής καταγωγής, αλλά γεννήθηκε στην Αθήνα και ανδρώθηκε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού.

Ας δούμε την αρχική ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Σενγκέλια, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αθανασίου, Νους, Σαλσέδο, Φούντας.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ όταν σφύριξε για τελευταία φορά ο Ευαγγέλου και το Κύπελλο κατηφόρισε στην Κρήτη.

Λίλο, Κανελλόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αθανασίου, Αποστολάκης, Ισέκα, Θεοδοσουλάκης.

Το παιχνίδι ολοκλήρωσαν δύο ξένοι. Ο Κροάτης στόπερ Κρέζιμιρ Κρίζμανιτς και ο Βέλγος φορ, με ρίζες από το Κονγκό, Λέγια Ισέκα.

Οι 18 Έλληνες που έπαιξαν

Ο ΟΦΗ πήρε Έλληνες παίκτες που δεν είχαν σταθερή συμμετοχή στις ομάδες που αναδείχθηκαν, όπως οι Χριστογεώργος, Λίλο (Παναθηναϊκός), Ανδρούτσος, Κωστούλας (Ολυμπιακός), έχει τους έμπειρους Φούντα, Καραχάλιο, Λαμπρόπουλο, Πούγγουρα, έφερε πίσω τον Κανελλόπουλο κι έκανε μία σημαντική προσθήκη, έστω και με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, του Αθανασίου. Τον τελευταίο θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να τον κρατήσει.

Έχει επίσης τα δικά του παιδιά που έχουν ρόλο όπως οι Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης, ενώ στη διάρκεια της σεζόν αγωνίστηκαν με την πρώτη ομάδα και οι Χατζηθεοδωρίδης, Μαρινάκης, Καινουργιάκης, Χριστόπουλος, Φαϊτάκης, Χνάρης. Συνολικά, τη φανέλα του ΟΦΗ την τρέχουσα σεζόν σε επίσημο ματς, έχουν φορέσει έως τώρα 18 Έλληνες ποδοσφαιριστές!

Ο μέσος όρος ηλικίας

Ο μέσος όρος ηλικίας των Ελλήνων παικτών του ΟΦΗ, που αγωνίστηκαν στον τελικό με τον ΠΑΟΚ δεν είναι πολύ μικρός, αλλά ούτε και μεγάλος. Είναι ο... ιδανικός. Τα 26,4 χρόνια, ένα κράμα νέων κι έμπειρων που είχε ως αποτέλεσμα να βγάζει πολλή ενέργεια ο ΟΦΗ στο γήπεδο.

Οι 12 Έλληνες παίκτες που έπαιξαν στο ιστορικό ματς έχουν συνολικά 317 χρόνια και ο μέσος όρος ηλικίας, όπως αναφέραμε είναι τα 26,4 χρόνια.

Αναλυτικά οι ηλικίες των Ελλήνων που συμμετείχαν στον τελικό:

Χριστογεώργος 26

Λίλο 23

Κωστούλας 21

Κανελλόπουλος 26

Πούγγουρας 30

Λαμπρόπουλος 36

Ανδρούτσος 28

Καραχάλιος 30

Αθανασίου 25

Αποστολάκης 21

Φούντας 30

Θεοδοσουλάκης 21

Σύνολο 317 χρόνια, μ.ο. ηλικίας 26,4