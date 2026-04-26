Αξέχαστος θα μείνει ο γάμος για ένα ζευγάρι στο Ηράκλειο καθώς σταμάτησε το γλέντι στο πέναλτι του Ισέκα και μόλις έγινε το 3-2 για τον ΟΦΗ έγινε χαμός με τη νύφη να είναι πρώτη στα συνθήματα.

Ο ΟΦΗ έγραψε την δική του ιστορία κατακτώντας το δεύτερο Κύπελλο, πρώτο μετά το 1987, με τους Κρητικούς να επικρατούν με 3-2 του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό. Μια νίκη, μια επιτυχία που πανηγύρισαν με την ψυχή τους όλοι οι Ηρακλειώτες. Με το που τελείωσε το παιχνίδι στο Βόλο η νύχτα στο Ηράκλειο έγινε ημέρα με χιλιάδες δεκάδες κόσμου να βγαίνει στους δρόμου ανάβοντας το ένα καπνογόνο μετά το άλλο, ενώ χαμός έγινε και στην υποδοχή της ομάδας στο αεροδρόμιο.

Ωστόσο την παράσταση έκλεψε ένα γλέντι γάμου στο οποίο έπαιζε και ο γνωστός λυράρης, Γρηγόρης Σαμόλης. Την στιγμή που ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι, τα πάντα σταμάτησαν και σε γιγαντοοθόνη όλοι είδαν τον Ισέκα να κάνει το 2-3, σκορ με το οποίο η ομάδα του Χρήστου Κόντη έφτασε στην κατάκτηση του Κυπέλλου.

Με το που μπήκε το γκολ επικράτησα πανδαιμόνιο, ο Σαμόλης τραγουδούσε το «ανάψαμε φωτιά και δυναμώνει», ενώ πρώτη στα συνθήματα ήταν και η νύφη με όλο το μαγαζί να πανηγυρίζει τον μεγάλο θρίαμβο του ΟΦΗ σε ένα γλέντι που σίγουρα θα τους μείνει αξέχαστο. Φυσικά εμείς ευχόμαστε στο ζευγάρι να ζήσουν, να ευτυχήσουν και να χαρούν στο μέλλον ακόμα μεγαλύτερες στιγμές!