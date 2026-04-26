Η χρυσή εποχή του ΠΑΟΚ με τον Ιβάν Σαββίδη ξεκίνησε στο Πανθεσσαλικό και μετά το σοκ στο ίδιο γήπεδο χρειάζεται restart. Ο μεγαλομέτοχος φυσικά είναι αυτός που πρέπει να βγει μπροστά.

Ο ΠΑΟΚ έχασε ένα Κύπελλο από τον πιο αποφασισμένο, ψυχωμένο ΟΦΗ. Θα μπορούσε να το είχε κατακτήσει και τώρα όλοι να είναι με χαμόγελα για έναν τίτλο στα 100 χρόνια ιστορίας.

Θα μπορούσε να πάρει και το πρωτάθλημα. Μέχρι ένα σημείο, άλλωστε, φάνταζε το φαβορί. Αφού ξεπέρασε την πρώτη κρίση στη χρονιά με τη νίκη στην Τούμπα επί του Ολυμπιακού, τώρα ήρθε η δεύτερη και πιο μεγάλη κρίση. Ο ΠΑΟΚ στο ίδιο γήπεδο που έχασε το πρωτάθλημα, έχασε και το Κύπελλο. Διότι μπορεί να έρθει ένα «Χ» στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό. Ντέρμπι είναι. Μπορεί να έρθει μία κακή μέρα στη δουλειά, όπως με την ΑΕΚ.

Είναι δύσκολο, όμως, να χωνέψει ο φίλος του ΠΑΟΚ το 2-1 από τον Βόλο, που τον έβαλε με -3 στα playoffs και με την πλάτη στον τοίχο. Είναι δύσκολο να χωνέψει την ισοπαλία στην Τούμπα με τον Παναιτωλικό, το 1-1 στη Λάρισα, που θα μπορούσε να είναι και ήττα και φυσικά ότι δέχθηκε στο κακό του διάστημα 3 γκολ από τον Αστέρα της τρέχουσας σεζόν. Με νίκη στον Βόλο θα ήταν στο -5 από την ΑΕΚ και ισόβαθμος από τον Ολυμπιακό, αλλά θα έμπαινε στο μίνι πρωτάθλημα με άλλη ψυχολογία. Μπορεί και να μην ήταν στο -5...

Με τον ΟΦΗ έγινε στο ίδιο γήπεδο ό,τι και σ' εκείνο το ματς. Γκολ του ΠΑΟΚ στο πρώτο τέταρτο, καλός για 25 λεπτά συνολικά κι έπειτα εξαφάνιση από το γήπεδο. Το 2-3 με τον τρόπο που ήρθε, είναι απλά το αποκορύφωμα της μαυρίλας που έχει σκεπάσει τον σύλλογο εδώ και τρεις μήνες.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου μίλησε για φόβο, ότι στην πρώτη δυσκολία η ομάδα τα παρατάει. Με εξαίρεση το παλικαρίσιο πρωτάθλημα του 2024, όμως, στη δεύτερη θητεία του αυτό συμβαίνει συχνά και θα πρέπει να εξηγήσει και ο ίδιος τι κάνει λάθος.

Πρώτος, όμως, θα πρέπει να βγει μπροστά ο Ιβάν Σαββίδης. Όλα ξεκινούν από την κεφαλή της οικογένειας. Και ο ΠΑΟΚ εδώ 9 μήνες περίπου δεν είναι οικογένεια. Το Κύπελλο θα ήταν ένας τίτλος στα 100 χρόνια, βάλσαμο για τα όσα ζει ο οργανισμός από τα τέλη Γενάρη κι έπειτα. Συνολικά και προσωπικά ο καθένας στην ομάδα. Και ο μεγαλομέτοχος και ο προπονητής.

Το πρωτάθλημα θα ήταν πραγματικά το ιδανικό. Το νταμπλ ήταν πιθανό και ξαφνικά χάθηκαν όλα. Θα ήταν τέλεια όλα με ένα νταμπλ; Αν το έπαιρνε θα έμπαιναν όλα κάτω από το χαλί. Θα προκαλούσε συσπείρωση και τα όποια προβλήματα θα τα ξεχνούσαν όλα. Η χαρά, ο ενθουσιασμός θα τα σκέπαζε. Θα τα άφηνε ο καθένας πίσω του, έστω και για λίγο. Μέχρι να εμφανιστούν τα επόμενα. Έτσι είναι η ζωή. Σε όλα τα επίπεδα. Η ζωή ενός συλλόγου με έναν αιώνα ζωής, όμως, δεν σταματάει σε έναν τίτλο, σε ένα ματς. Ένας σύλλογος, όπως και να λέγεται, αναπνέει σωστά όταν υπάρχει όραμα. Επιμονή, συσπείρωση, ενότητα. Εμμονή αν προτιμάτε. Όταν υπάρχει σπίθα στην καρδιά, στα μάτια, στο μυαλό όλων. Μεταφέρεται αυτό. Τόσο εντός αποδυτηρίων, όσο κι εκτός.

Γιατί αναφέρθηκα στο πρωτάθλημα ως κάτι εξαιρετικό, που δίνει χαρά σε όλους, αλλά και παράλληλα σε προβλήματα; Μα γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πήρε το μάθημά του από τα δύο που κατέκτησε επί εποχής Ιβάν Σαββίδη. Μετά το πρώτο αποχώρησε ο πιο επιτυχημένος προπονητής της ιστορίας του... Και μετά τον αποκλεισμό στην Ευρώπη και όσα έγιναν με την πολυμετοχικότητα, η ομάδα κατέρρευσε.

Μετά το δεύτερο, ο ΠΑΟΚ αντί να ενισχυθεί και να διεκδικήσει την είσοδο στη League Phase του Champions League, που ήταν εφικτή (όχι σίγουρη, τίποτα δεν είναι σίγουρο στο ποδόσφαιρο και δεν χαρίζεται χωρίς κόπο, πείσμα και τύχη φυσικά), αποδυναμώθηκε.

Ο κόσμος το καλοκαίρι αντέδρασε στην πώληση του Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ που είχε συμφωνήσει, προφανώς με τις ευλογίες του Σαββίδη, έκανε πίσω. Αλλά είχε φέρει ως αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια, ο οποίος στα τελευταία ματς είναι μακριά από τον καλό του εαυτό, όπως και όλη η ομάδα, τον δανεικό Ιβανούσετς…

Το καλοκαίρι του 2024 κι ενώ όλοι γνωρίζουν ότι είναι προς πώληση ο Κουλιεράκης και στην έξοδο ο Εκόνγκ (πέτυχαν τα τρία γκολ στο πρώτο ματς των προκριματικών του Champions League με τη Μπόρατς), ήρθε ο 32χρονος Ομάρ Κόλεϊ που τώρα παίζει στην αραβική χερσόνησο, ο άνεργος ακόμα (!) στα 31 του Μπακαγιόκο, ο Τσάλοφ, ο Τισουντάλι που χαιρέτησε σε λίγους μήνες και οι Καμαρά, Θυμιάνης, Σορετίρε, Γκόμες.

Οι δύο τελευταίοι έφυγαν δανεικοί το καλοκαίρι, ο Έλληνας παίκτης δεν έχει παίξει και ο Καμαρά πέρσι έκανε εξαιρετική σεζόν και φέτος έχει δύο highlights. Το γκολ πρόκριση με τη Βόλφσμπεργκερ και την ασίστ στον τελικό στον Γερεμέγεφ. Κατά τ' άλλα μετριότητα φέτος και συχνούς τραυματισμούς. Τον Γενάρη του 2025 για να σωθεί η κατάσταση ήρθαν οι Πέλκας, Μεϊτέ (ανέτοιμος), Βιετέσκα, Πένια. Οι δύο τελευταίοι δεν βοήθησαν και είπαν αντίο.

Αυτόν τον κάκιστο σχεδιασμό ο ΠΑΟΚ τον βρήκε μπροστά του. Από την ομάδα του 2024 που πήρε ένα τρομερό πρωτάθλημα, βασικό ρόλο στα 100 χρόνια έχουν οι Γιακουμάκης, Κένι, Τσιφτσής και λίγο ο Παβλένκα που έπαιζε στην αρχή. Οι υπόλοιποι είναι εκείνος ο κορμός. Σημαντικό για έναν προπονητή να έχει τον ίδιο κορμό για χρόνια, αλλά και οι πιο επιτυχημένες ομάδες έχουν ανάγκη από φρέσκο αέρα, από φρέσκους και γεμάτους όρεξη παίκτες. Τη στιγμή που οι ανταγωνιστές κάνουν ό,τι μπορούν για να γίνουν καλύτεροι. Κι έγιναν. Ο Ολυμπιακός πέρσι, η ΑΕΚ φέτος. Ο Παναθηναϊκός είναι μία άλλη πονεμένη ιστορία.

Οι μεταγραφές δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία. Οι καλές μεταγραφές, όμως, σε ανεβάζουν επίπεδο. Κι ο ΠΑΟΚ ό,τι και να κάνει ο Λουτσέσκου, όσο και να παίξει καλή μπάλα για ένα διάστημα, στο τέλος του ταμείο εμφανίζεται ένα πλην. Ο φετινός ΠΑΟΚ το καλοκαίρι ενδεχομένως να ήθελε ένα ηγετικό στόπερ ακόμα, ένα ικανό αριστερό εξτρέμ και δύο πιο αξιόπιστα μπακ πίσω από Κένι και Μπάμπα για να είναι υπερπλήρης. Ίσως κι ένα χαφ πιο έτοιμο από τον Μπιάνκο μέχρι να έρθει ο Ζαφείρης.

Δεκάρια είχε τρία. Κωνσταντέλιας, Πέλκας και Ιβανούσετς που ξέμεινε, αφού δεν πουλήθηκε ο πρώτος. Λεφτά που θα μπορούσαν να είχαν πάει αλλού. Δεξιά είχε Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ και προέκυψε ο Χατσίδης στα μισά της σεζόν. Χαφ είχε Μεϊτέ, Καμαρά, Οζντόεφ και περίμενε τον Ζαφείρη. Το ότι δεν γέμισε το ρόστερ του με αξιόπιστες εναλλακτικές και μετά τους τραυματισμούς που προέκυψαν από τα τέλη Γενάρη κι έπειτα, το πλήρωσε. Αν και οι τραυματισμοί είχαν αρχίσει από νωρίς στη σεζόν. Μέχρι τον Δεκέμβρη είχαν τραυματιστεί και απουσίαζαν σε πολλά ματς, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται συνεχώς άλλοι παίκτες, οι Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Καμαρά, Γιακουμάκης, Λόβρεν, Σάστρε, Ιβανούσετς. Αυτό είναι επίσης κάτι που πρέπει να εξηγηθεί. Γιατί τόσο πολλοί, όταν ΑΕΚ και Ολυμπιακός δεν είχαν επίσης πλούσιο rotation;

Μπορεί μία ομάδα να έχει 22 ισάξιους παίκτες; Σαφώς και όχι. Ούτε η Ρεάλ, η Σίτι, η Παρί, η Λίβερπουλ, η Μπάγερν, η Μπαρτσελόνα, η Ίντερ και όλα τα μεγαθήρια, έχουν. Θα πρέπει, όμως, οι εναλλακτικές να είναι αξιόπιστες. Στον ΠΑΟΚ ήταν; Αν κρίνουν ότι ναι ήταν αξιόπιστες για να ξεκουράσουν τους βασικούς, τότε έχει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ο Λουτσέσκου. Αλλά ποιος θα το κρίνει στον τωρινό ΠΑΟΚ αυτό; Ποιος είναι ο ποδοσφαιράνθρωπος που θα κρίνει τον Ρουμάνο τεχνικό;

Η ΑΕΚ που μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα είχε περισσότερους ενεργούς παίκτες από τον ΠΑΟΚ; Όχι. Πινέδα, Μαρίν, Ρότα έχουν ξεχειλώσει. Αλλά στο φινάλε πετάει. Δεν λύγισαν. Δεν είχαν και τραυματισμούς στην Ένωση. Είχαν, όμως, κάτι άλλο. Επιμονή, πείσμα, πίστη. Και κυρίως συσπείρωση. Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ στηρίζεται σε περισσότερους; Όχι. Αν το χάσει το πρωτάθλημα θα είναι αποτυχημένη και γι' αυτόν η σεζόν, αφού είπε αντίο στο Κύπελλο κι από έναν εκπληκτικό εκείνη τη σεζόν ΠΑΟΚ. Και πλην ορισμένων αγώνων του Champions League και του πρωταθλήματος, δεν έχει εντυπωσιάσει. Το αντίθετο.

Αυτά όλα, όμως, είναι η μία ανάλυση. Που αγγίζει τον Λουτσέσκου και τους παίκτες, με τα όποια λάθη της διοίκησης. Η άλλη είναι ξεκάθαρα ο Ιβάν Σαββίδης. Ο πιο επιτυχημένος παράγοντας στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Αυτός που έβγαλε τον οργανισμό από τη μιζέρια. Η δική του χρυσή εποχή ξεκίνησε στο Πανθεσσαλικό το 2017. Εννέα χρόνια αργότερα, από το ίδιο γήπεδο χρειάζεται ένα restart.

Εχει την ίδια σπίθα που είχε μέχρι το 2019; Στο πρώτο μισό της θητείας του στον ΠΑΟΚ; Ακόμα κι αν κάθε μέρα μιλάει 5-10-20 φορές με στελέχη της ομάδας, δεν τον νιώθει όλος ο οργανισμός. Και σε έναν οργανισμό, όπως οι ομάδες, βασικό κομμάτι είναι ο κόσμος. Όχι μόνο οι παίκτες, ο προπονητής, το ιατρικό τιμ, οι παράγοντες, οι υπάλληλοι.

Θυμάται κανείς πως ξεκίνησε η σεζόν; Με παραλίγο απόλυση του Λουτσέσκου. Θυμάται κανείς τι έγινε στη συνέχεια; Για να μην κρυβόμαστε εμφανίστηκε τον Ιούλιο ο Τέλης Μυστακίδης. Έκτοτε, στον ΠΑΟΚ υποβόσκει εμφύλιος. Αυτή είναι η αλήθεια. Η απάντηση του Σαββίδη ήταν να έρθει στη Θεσσαλονίκη να μιλήσει σε Λουτσέσκου και παίκτες, να μην πουλήσει τον Κωνσταντέλια και να σκάσει 12 εκατ. ευρώ για τον Ζαφείρη. Ήθελε να τα δώσει και τα έδωσε. Αν δεν υπήρχε Μυστακίδης, δεν γνωρίζουμε αν θα τα έδινε... Σε κάθε περίπτωση, στο ματς με τη Ριέκα ο κόσμος του έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης.

Ακολούθησαν δύσκολες στιγμές για τον σύλλογο, ο ίδιος στάθηκε και στέκεται κοντά σε όσους έχουν πονέσει και θα πονούν σε όλοι τους τη ζωή. Μην ξεχνάμε επίσης ότι είχε το δικό του προσωπικό δράμα. Στο ποδόσφαιρο, όμως, οι χαρές ανοίγουν την όρεξη, σου δίνουν κίνητρο κι ενότητα. Τα αρνητικά σε ρίχνουν. Και τότε βγαίνουν μπροστά οι δυνατοί. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει στο εξής με πράξεις τι όραμα έχει στην είσοδο του νέου αιώνα στον ΠΑΟΚ.

Πρόσφατα στα 100 χρόνια δεσμεύτηκε ν' αφήσει έναν πιο δυνατό ΠΑΟΚ στις επόμενες γενιές και λίγες μέρες αργότερα ήρθε ένα γερό χαστούκι στο Κύπελλο. Να ξεκαθαρίσει τι γίνεται με το γήπεδο, τι έχει γίνει με τον Ερασιτέχνη. Αν και πότε μπορεί να γίνει. Αν και πότε μπορεί να γίνει το προπονητικό. Όχι με δελτία Τύπου, αλλά κοιτώντας στα μάτια αυτούς που θέλει δίπλα του. Προπονητές, παίκτες, στελέχη και φυσικά τον κόσμο. Να δείξει αν έχει ακόμα σπίθα στην καρδιά για να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ σ' επιτυχίες. Τα υπόλοιπα θα είναι σαν να κρύβονται όλα κάτω από το χαλάκι. Και αυτό δεν κάνει τίποτα άλλο από το να διαιωνίζει μία προβληματική κατάσταση.