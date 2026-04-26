Η Νιόν περιμένει τον ΟΦΗ στις 16 Ιουνίου!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει το ευρωπαϊκό καλοκαίρι του Κυπελλούχου Ελλάδας και εξηγεί γιατί η τεράστια επιτυχία των Κρητικών μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική για το ελληνικό ποδόσφαιρο!

Ο ΟΦΗ έπιασε από χθες το βράδυ μέσω… Βόλου στασίδι όχι απλά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας ευρωπαϊκής σεζόν, αλλά εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία του θέση σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης!

Έγινε έτσι η πρώτη ελληνική ομάδα που γνωρίζει ότι έχει εξασφαλισμένη θέση στο προνομιούχο κλαμπ των 108 ευρωπαϊκών ομάδων, που θα αγωνιστούν από τον Σεπτέμβριο σε μία από τις τρεις League Phase και το βράδυ της 27ης Αυγούστου θα τσεκάρει αν αυτή η διοργάνωση θα είναι το Europa League (αν καταφέρει να προκριθεί από τα πλέι οφ) ή το Conference League (αν αποκλειστεί στον μοναδικό καλοκαιρινό του προκριματικό).

Οι Κρητικοί πάντως μπορούν από σήμερα να κλείσουν τα εισιτήρια για το kick-off της ευρωπαϊκής σεζόν 2026-27 προκειμένου να είναι παρόντες στο Πριγκιπάτο του Μονακό στην ενιαία κλήρωση της League Phase Europa και Conference League το μεσημέρι της 28ης Αυγούστου. Σε μία από τις δύο κληρώσεις θα μετάσχουν ό,τι και να γίνει…

Η πρώτη επαφή βεβαίως του ΟΦΗ με τους ανθρώπους UEFA θα γίνει πολύ νωρίτερα. Νωρίτερα και από την ημέρα της δικής τους κλήρωσης για τα πλέι οφ του Europa League. Ο ΟΦΗ θα είναι προσκεκλημένος της UEFA στο διήμερο έναρξης της νέας ευρωπαϊκής σεζόν στις 16 και 17 Ιουνίου, που είναι οι ημερομηνίες κλήρωσης του πρώτου και δεύτερου προκριματικού γύρου των τριών διοργανώσεων.

Γιατί; Γιατί η UEFA συνηθίζει σε αυτό το διήμερο να απευθύνει πρόσκληση στις ομάδες που είτε εμφανίζονται για πρώτη φορά στις διασυλλογικές διοργανώσεις ή μετά από σημαντικό διάστημα απουσίας προκειμένου να τις βάλει στο κλίμα και να συμμετάσχουν στις πρώτες ενημερώσεις για τα προαπαιτούμενα της συμμετοχής τους.

Μέχρι σήμερα τα επιφορτισμένα στελέχη της UEFA με το οργανωτικό κομμάτι των καλοκαιρινών προκριματικών είχαν κάνει μία πρώτη διερεύνηση για τον Λεβαδειακό (γήπεδο, κοντινό αεροδρόμιο κλπ), που έδειχνε να έχει τις περισσότερες πιθανότητες ως πέμπτη ελληνική ομάδα να συνοδεύσει ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην καλοκαιρινή περιπέτεια των προκριματικών.

Από αύριο θα αρχίσει η σχετική αλληλογραφία με τον ΟΦΗ με πρώτο βήμα, όπως συνηθίζεται, την επιθεώρηση του Παγκρήτιου Σταδίου που κατά τα φαινόμενα και με όποιες βελτιώσεις τυχόν απαιτηθούν δείχνει να πληροί τις προϋποθέσεις και για τα καλοκαιρινά προκριματικά, αλλά και για τους τέσσερις ή τρεις δεδομένους αγώνες του Κυπελλούχου Ελλάδας στη League Phase!

Με τον ΟΦΗ παρόντα θα διεξαχθεί, λοιπόν, και το καθιερωμένο BBQ προς τιμήν των ομάδων που μπαίνουν από νωρίς στο παιχνίδι της πρόκρισης, στις όχθες της λίμνης Λεμάν παρουσία του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, τουλάχιστον στην πρώτη διετία διεξαγωγής του νέου φορμάτ! Το απόγευμα της 16ης Ιουνίου για τους ανθρώπους του ΟΦΗ αναμένεται το πρώτο βάπτισμα του πυρός!

Μαθαίνει αντίπαλο (ή ζευγάρι) στις 3 Αυγούστου!

Ο ΟΦΗ δεν θα μάθει αντίπαλο ούτε στις 16 ούτε στις 17 Ιουνίου, όπως και ο πρωταθλητής Ελλάδας που λογικά θα απουσιάζει από το πρώτο διήμερο των ευρωπαϊκών κληρώσεων. Στις 17 Ιουνίου αντίπαλο θα μάθουν ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος της εφετινής Super League.

O OΦΗ και ο πρωταθλητής Ελλάδας 2026 δεν θα χρειαστεί να είναι παρόντες ούτε στις 20 Ιουλίου, ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης του τρίτου προκριματικού για τις τρεις διοργανώσεις. Αντίπαλο ή -το πιθανότερο- το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στα πλέι οφ του Europa League ο ΟΦΗ θα το μάθει στην κλήρωση των πλέι οφ στις 3 Αυγούστου και πάλι στη Νιόν, λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Ο ΟΦΗ μαζί με τους Κυπελλούχους Βελγίου, Τσεχίας, Τουρκίας και Νορβηγίας είναι οι μόνες πέντε ομάδες από τις 24 συμμετέχουσες στα πλέι οφ του Europa League με εξασφαλισμένη συμμετοχή από τώρα. Οι υπόλοιποι τέσσερις τελικοί Κυπέλλου δεν έχουν ακόμα διεξαχθεί για να γνωρίζουμε τις άλλες τέσσερις ομάδες. Τα υπόλοιπα 19 μπαλάκια της κλήρωσης θα περιέχουν ζευγάρια του τρίτου προκριματικού.

Ο ΟΦΗ θα συμμετάσχει σε αυτή την κλήρωση με τον ελληνικό συντελεστή (δικός του δεν υπάρχει αφού στην τρέχουσα 5ετία δεν έχει αγωνιστεί στα Κύπελλα Ευρώπης) στους 9.682 και εκτός απίθανου απροόπτου θα είναι στους δώδεκα ανίσχυρους, αλλά ακόμα είναι εντελώς ασαφές το γκρουπ των δώδεκα υποψήφιων αντιπάλων του.

Με τα τωρινά δεδομένα βλέπουμε ομάδες όπως η Κοπεγχάγη, η Φερεντσβάρος, η Πλζεν, η Καραμπάγκ, ισχυρός θα είναι και ο τρίτος του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά δεν θα μπορεί να κληρωθεί με τον ΟΦΗ, η Σέλτικ, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και κάποιες πολύ καλύτερες επιλογές προερχόμενες κυρίως από αποκλεισμό από το Champions League, αλλά όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν δραματικά ακόμα και πριν από τον πρώτο προκριματικό, αφού είναι σε πλήρη εξέλιξη τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Το σίγουρο είναι ότι ο ΟΦΗ θα μάθει τι τον περιμένει στις 3 Αυγούστου με μεγάλες πιθανότητες να περιμένει τον τρίτο προκριματικό στις 6 και 13 για να τσεκάρει ποια τελικά θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει στις 20 και 27 Αυγούστου. Βάσει της κλήρωσης θα προκύψει αν θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο ματς ή στον επαναληπτικό.

Καλό ή κακό για την Ελλάδα;

Από χθες το βράδυ γίνεται μεγάλη συζήτηση στα social media για την εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή του ΟΦΗ και μπορώ να πω, μετά από μία γρήγορη… βόλτα με τάσεις υποτίμησης της κρητικής ομάδας και με την εκτίμηση ότι πρόκειται για εξέλιξη που δεν θα βοηθήσει στην ανοδική τάση της χώρας μας στη βαθμολογία της UEFA την τελευταία τριετία…

Όλα αυτά θα με βρουν κάθετα αντίθετο. Σαφώς δεν είμαι μάντης για να προβλέψω το τι θα μπορέσει να πετύχει ο ΟΦΗ στη League Phase του Europa ή του Conference League, αλλά θεωρώ δεδομένο ότι η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από την ομάδα της Κρήτης, που έχει ήδη μία πολύ αξιόλογη ευρωπαϊκή παρουσία στο ενεργητικό της από τη σεζόν 1993-94, αυξάνει και δεν μειώνει τις πιθανότητες για το πέντε στα πέντε των ομάδων μας σε League Phase τη νέα σεζόν.

Και αυτό πολύ απλά γιατί είναι πολύ πιο βατό να γίνει το τρία στα τρία στα προκριματικά του Conference League από τον τέταρτο του ελληνικού πρωταθλήματος, τον Παναθηναϊκό με τα τωρινά δεδομένα, που θα είναι ισχυρός και στους τρεις προκριματικούς, απ’ ότι για μία σαφώς πιο άπειρη ομάδα, που θα τερμάτιζε πέμπτη στο πρωτάθλημα, όπως ο Λεβαδειακός με τα τωρινά δεδομένα ή ο ΟΦΗ που τον ακολουθεί, ακόμα και για τον Αρη που έχει αποτύχει τέσσερις φορές στην τρέχουσα 5ετία.

Και οι τρεις αυτές ομάδες όπως και ο Βόλος θα ήταν δεδομένα στους ισχυρούς μόνο στην πρώτη κλήρωση του δεύτερου προκριματικού και ανίσχυροι πιθανότατα στον τρίτο και στα πλέι οφ με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει…

Ως προς τον ΠΑΟΚ, που εκτός από το Κύπελλο Ελλάδας έχασε σε αυτόν τον τελικό και το προνομιούχο ευρωπαϊκό εισιτήριο για τα πλέι οφ του Europa, o δεύτερος προκριματικός της διοργάνωσης με ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, αν παραμείνει στην τρίτη θέση της Super League στην οποία βρίσκεται σήμερα, δεν αποτελεί κάτι το απαγορευτικό.

Ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει καλοκαιρινές προκρίσεις τα τελευταία χρόνια κάτω από πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει κάνει δύο φορές το τρία στα τρία (σε Europa και Conference), ενώ είναι δεδομένο (μόνο για αυτόν και τον Ολυμπιακό) ότι θα είναι ισχυρός και στους τρεις προκριματικούς του Europa League.

Με τον πρωταθλητή Ελλάδας, όποιος κι αν είναι, να έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase (Champions League ή Εuropa) και με τον δεύτερο να θέλει μόνο μία πρόκριση για να βρεθεί σε League Phase, δεν χρειάζεται βεβαίως να επισημανθεί πόσο ευεργετικό θα είναι για τη χώρα μας στη μάχη με Πολωνία και Τσεχία να εμφανιστεί για πρώτη φορά από τις αρχές του αιώνα με πέντε ομάδες στην κυρίως ευρωπαϊκή σεζόν…

Tελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο ήταν την περίοδο 2007-8, όταν η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε με έξι ομάδες (!!!) στη φάση των ομίλων (μία στο Champions League και πέντε στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ), ενώ πέντε ομάδες (2+3) είχαμε μόνο τη σεζόν 2004-5, όταν για πρώτη φορά εκτός από το Champions League έγινε με ομίλους των πέντε ομάδων και το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ