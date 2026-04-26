Ο ΟΦΗ με την κατάκτηση του Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ εξασφάλισε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και γράφει ιστορία, αφού μπήκε σε ένα κλειστό γκρουπ.

Ο Χρήστος Κόντης και οι παίκτες του έγραψαν τα ονόματά τους με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΟΦΗ. Στην Κρήτη κατηφόρισε για δεύτερη φορά το Κύπελλο Ελλάδας μετά τη νίκη με 3-2, στον συγκλονιστικό τελικό με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό.

Ο ΟΦΗ εκτός από το Κύπελλο πήρε στα χέρια του κι ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και μάλιστα το καλύτερο μετά απ' αυτά που οδηγούν σε playoffs ή προκριματικά Champions League. Η Κυπελλούχος ομάδα της Κρήτης θα παίξει στα playoffs του Europa League τον Αύγουστο. Θα έχει χρόνο να προετοιμαστεί, να σχεδιάσει την επόμενη σεζόν και παράλληλα θα έχει κι ένα «κανονάκι». Ακόμα κι αν αποκλειστεί θα μπει στη League Phase του Conference League. Θα φτάσει, λοιπόν, δεδομένα τα 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια τη σεζόν 2026-2027!

Τρίτη ομάδα της περιφέρειας

Οι Ηρακλειώτες θα γίνουν έτσι η πέμπτη ομάδα και τρίτη της περιφέρειας, πλην των παραδοσιακών εκπροσώπων μας Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρη, που θα παίξει σε όμιλο ή League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το έχουν πετύχει Πανιώνιος, Αιγάλεω από την Αττική και ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Aktor από την περιφέρεια.

Οι ιστορικές προκρίσεις

Οι φίλοι του ΟΦΗ εκτός από τα δύο πλέον Κύπελλα, δεν θα σβήσουν ποτέ από τη μνήμη τους το ξεκίνημα της σεζόν 1993-94. Τότε στην Ευρώπη για το Κύπελλο UEFA απέκλεισαν αρχικά στην πρώτη φάση τη Σλάβια Πράγας με νίκη 1-0 εντός και ισοπαλία 1-1 στην Τσεχία. Ακολούθησε η σπουδαία Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο ΟΦΗ ηττήθηκε 1-0 στην Ισπανία, αλλά στο καμίνι του «Γεντί Κουλέ» επικράτησε 2-0 και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό. Τότε, έμεινε εκτός από τη Μποαβίστα με ήττα 1-4 εντός και 2-0 εκτός.

Κοντά σε όμιλο έφτασε και ο Ατρόμητος, ωστόσο, δεν τα κατάφερε, ενώ έδωσε σπουδαίες μάχες. Ας δούμε τις ομάδες πλην των πέντε παραδοσιακών που έχουν παίξει σε ευρωπαϊκό όμιλο. Με αστερίσκο είναι οι εκτός έδρας αγώνες.

Ο Πανιώνιος μετά τη Μπαρτσελόνα

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έχει γράψει τη δική της ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στην Ευρώπη έχει δώσει αγώνες με μεγαθήρια. Πρώτη και καλύτερη η Μπαρτσελόνα, όπου στις 6/11/03 σε ένα ματς που δεν θα βγάλουν ποτέ από τη μνήμη μου τους οι οπαδοί του Πανιωνίου, ηττήθηκε με 3-0 από την ομάδα των Ροναλντίνιο, Τσάβι, Πουγιόλ, ενώ ηττήθηκε 2-0 στο Καμπ Νου. Αντιμετώπισε ακόμα συλλόγους όπως η Νάπολι, η Λάτσιο, η Ουντινέζε, η Σπόρτινγκ, η Νιούκαστλ και η Γαλατασαράι.

Για το Κύπελλο UEFA τη σεζόν 2004-05 οι Νεοσμυρνιώτες έδωσαν τα εξής παιχνίδια:

Νιούκαστλ 0-1

Σπόρτινγκ* 1-4

Ντιναμό Τιφλίδας 5-2

Σοσό* 0-1

Ο Πανιώνιος μπήκε σε όμιλο του Κυπέλλου UEFA και τη σεζόν 2007-08 κι έπαιξε με τις εξής ομάδες:

Χέλσινμποργκ* 1-1

Γαλατάσαραϊ 0-3

Αούστρια Βιέννης* 1-0

Μπορντό 2-3

Η ΑΕΛ Novibet

Η πιο επιτυχημένη ομάδα της περιφέρειας, η Λάρισα, που έχει κατακτήσει και πρωτάθλημα, έπαιξε σε ευρωπαϊκό όμιλο τη σεζόν 2007-08 κι αφού είχε κατακτήσει το Κύπελλο κόντρα στον Παναθηναϊκό το 2007 με νίκη 2-1. Πάλι στο Πανθεσσαλικό… Δεν πήρε βαθμό, αλλά έπαιξε με ιστορικές ομάδες όπως οι Έβερτον, Ζενίτ, αλλά και Αλκμάαρ, Νυρεμβέργη.

Οι βυσσινί έδωσαν τα εξής παιχνίδια:

Έβερτον* 1-3

Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης 2-3

Αλκμάαρ* 0-1

Νυρεμβέργη 1-3

Αιγάλω και Λάτσιο

Το «Σίτι» στα καλά του χρόνια με μία ταλαντούχα φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών, έπαιξε στο Κύπελλο UEFA τη σεζόν 2004-05. Αντιμετώπισε ομάδες από τα τρία κορυφαία πρωταθλήματα, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία και φυσικά θα έχει να θυμάται το 2-2 με τη Λάτσιο.

Μίντλεσμπρο 0-1

Παρτιζάν* 0-4

Λάτσιο 2-2

Βιγιαρεάλ* 0-4

Δύο σερί ο Αστέρας Aktor

Στα μέσα της περασμένης δεκαετίας οι Αρκάδες ήταν ισχυροί και μάλιστα δύο συνεχόμενες σεζόν έπαιξαν σε όμιλο. Αντιμετώπισαν ομάδες όπως οι Τότεναμ, Μπεσίκτας, Σάλκε, Παρτιζάν.

Τη σεζόν 2014-15 για το Europa League ο Αστέρας Aktor έδωσε τους εξής αγώνες:

Μπεσίκτας 2-2 1-1*

Παρτιζάν 2-0 0-0*

Τότεναμ 1-2 1-5*

Την επόμενη περίοδο 2015-16 πάλι για το Europa League, ο σύλλογος της Τρίπολης έπαιξε με:

Σπάρτα Πράγας 1-1 0-1*

Σάλκε 0-4 0-4*

ΑΠΟΕΛ 2-0 1-2*