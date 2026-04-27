Το αποτύπωμα μίας παρέας ποδοσφαιριστών που μέσα από τη δική τους ποδοσφαιρική αναγέννηση, έφεραν ξανά τη χαρά στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Επιτυχία που μένει ανεξίτηλη στις μνήμες των οπαδών. Στιγμές που θα μεγαλώνουν τη νέα γενιά φιλάθλων του ΟΦΗ και εικόνες που θα συντροφεύουν τους πάντες στο Ηράκλειο. Ένα κλαμπ που έζησε την πίκρα του υποβιβασμού, βρέθηκε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και ζωντάνεψε τους στοίχους του Λεωνίδα Μπαλάφα που λέει: «Άιντε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα, έχω ξεχάσει τα βήματα, μα δε με πέρνει να πώ δε μπορώ, πρέπει να μπώ στο χορό».

Η ιστορία γράφτηκε ξανά στο Πανθεσσαλικό. Ο Κάμπος των ιστορικών κατακτήσεων για τις ομάδες της επαρχίας. Πέρασαν 19 χρόνια από το θαύμα της ΑΕΛ και 39 χρόνια από τη μέρα που το Ηράκλειο βγήκε στους δρόμους για να γιορτάσει την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος.

Αυτό πέτυχε η ομάδα του Χρήστου Κόντη. Μία παρέα παιδιών που στην αρχή της σεζόν ήταν κοντά στον υποβιβασμό και πλέον απολαμβάνει το «νέκταρ» του Κυπέλλου Ελλάδος αλλά και της ευρωπαϊκής συμμετοχής ενόψει της νέας σεζόν.

Σε αντίθεση με τον περσινό τελικό, φέτος ο ΟΦΗ ήταν προετοιμασμένος για όλα τα σενάρια. Παρότι έμεινε πίσω στο σκορ από νωρίς, έβγαλε αντίδραση και γύρισε το παιχνίδι αλλά ακόμη και όταν δέχθηκε γκολ στις καθυστερήσεις, έδειξε σθένος και πείσμα ώστε να προηγηθεί εκ νέου και να φέρει το τρόπαιο πίσω στην Κρήτη.

Το Gazzetta καταπιάνεται κάποιους από τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορικής επιτυχίας. Το ελληνικό στοιχείο που έζησε την αδικία, ξεπέρασε τις δύσκολες περιόδους και μέσα από τη φανέλα του ΟΦΗ έλαμψε ξανά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Βασίλης Λαμπρόπουλος

Ο αρχηγός. Ο άνθρωπος που μπορεί να βρίσκεται μόλις τρία χρόνια στην ομάδα αλλά έχει βγει μπροστά και στα καλά αλλά και στα άσχημα του συλλόγου. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος σήκωσε μαζί με τον Νέιρα το τρόπαιο του Κυπέλλου στον ουρανό του Πανθεσσαλικό και ένιωσε στα 36 του χρόνια μία προσωπική δικαίωση.

Δεν είναι ο τίτλος σαν τίτλος. Το έχει κατακτήσει ξανά και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό, έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, έχει κατακτήσει την κορυφή στη δεύτερη κατηγορία Γερμανίας. Είναι η απόφαση που πήρε το καλοκαίρι του 2023 να αφήσει τη Μπόχουμ για να έρθει στην Κρήτη και τον ΟΦΗ.

Ο τίτλος του Κυπέλλου Ελλάδος ήταν μία προσωπική δικαίωση για έναν παίκτη που άκουσε πολλά, αδικήθηκε και επέστρεψε για να πάρει στις πλάτες του τον ΟΦΗ και να τον οδηγήσει με το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην κορυφή μετά από 39 χρόνια.

Ζήσης Καραχάλιος

Το «μηχανάκι» της μεσαίας γραμμής. Μία έξυπνη... βόμβα για τον ΟΦΗ όταν το καλοκαίρι του 2024 τον απέκτησε από τον ΠΑΣ Γιάννινα και ο ίδιος τον... αποζημίωσε με τον τίτλο του Κυπέλλου. Ο Ζήσης Καραχάλιος «βγήκε» από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, χρειάστηκε να ξεχωρίσει με τον Λεβαδειακό, να κάνει τη διαφορά στα Γιάννενα και στη συνέχεια να πάρει το... καράβι για το νησί.

Εκεί όπου στα 30 του χρόνια σήκωσε το πρώτο κύπελλο της καριέρας του και ετοιμάζεται για την παρθενική του παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τη νέα σεζόν. Ένας... ακούραστος εργάτης της μεσαίας γραμμής με 27 συμμετοχές μέχρι στιγμής και απολογισμό ένα γκολ και δύο ασίστ ενώ έπαιξε σε όλο το παιχνίδι του μεγάλου τελικού με τον ΠΑΟΚ.

Θανάσης Ανδρούτσος

Στην Κρήτη βρήκε τον... Ιθάκη του. Ο Θανάσης Ανδρούτσος ξεχώρισε στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, ήταν στη φουρνιά του Ρέτσου αλλά με τον χρόνο οι επιδόσεις του έπεφταν και οι ευκαιρίες στον Πειραιά μειωνόντουσαν όλο και περισσότερο, σε βαθμό να αγωνίζεται περιστασιακά ως δεξί μπακ. Πρωταθλητής τέσσερις φορές, δανεικός σε Ατρόμητο και Όσναμπρικ χωρίς να μείνει μόνιμα κάπου.

Τον Γενάρη του 2025, οι Κρητικοί ήρθαν σε συμφωνία με τον ίδιο αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, με στόχο τη δική του... αναγέννηση. Πέρασε 1,5 χρόνος από τότε και ο Ανδρούτσος όχι απλώς βρήκε τον παλιό του εαυτό αλλά πήρε και το περιβραχιόνιο στον μεγάλο τελικό καθώς ο Λαμπρόπουλος ήταν στον πάγκο.

Έπαιξε και τα 120 λεπτά του μεγάλου τελικού και είναι από τους βασικούς πυλώνες όλης της σεζόν με 35 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και απολογισμό δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Ταξιάρχης Φούντας

Και τι δεν έχει βρει μπροστά του στην καριέρα του ο Ταξιάρχης Φούντας; Πρώτα βήματα στην ΑΕΚ, εξαιρετικοί αριθμοί στον Πανιώνιο, εμπειρίες στη Σάλτσμπουργκ και εκτόξευση στη Ραπίντ Βιέννης πριν μετακομίσει στο MLS και τη DC United. Μία κατάσταση εκεί τον άφησε ελεύθερο για να βρει στέγη στη Τραμπζονσπόρ.

Μετά από 35 συμμετοχές με έξι γκολ και δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, το καλοκαίρι του 2024 αποδέχθηκε την πρόταση του ΟΦΗ για να επαναπατριστεί μετά από επτά χρόνια στο εξωτερικό. Αποτέλεσμα ήταν ο Φούντας να φορέσει τα χρώματα των Κρητικών και έκτοτε να γίνει η βασική επιλογή μεσοεπιθετικά του συλλόγου.

Φέτος έχει φτάσει τα εννιά γκολ με αποκορύφωμα το τέρμα του στον μεγάλο τελικό όπου ισοφάρισε για τους Κρητικούς σε 1-1, το οποίο θα θυμάται για πάντα στην καριέρα του.

Αχιλλέας Πούγγουρας

Σε αντίθεση με τους άλλους ποδοσφαιριστές, ο Αχιλλέας Πούγγουρας αποκτήθηκε τον περασμένο Γενάρη έχοντας μείνει χωρίς ομάδα για έξι μήνες μετά την παρουσία του στη Σίβασπορ. Παρά το διάστημα της αποχής, ο 30χρονος στόπερ μπήκε γρήγορα στους... ρυθμούς της ομάδας και στον μεγάλο τελικό με τον ΠΑΟΚ ήταν στο βασικό σχήμα.

Μάλιστα, έβγαλε όλο το παιχνίδι (!) έχοντας εξαιρετική παρουσία απέναντι στους επιθετικούς του ΠΑΟΚ και είχε καταλυτική συμμετοχή στην υπεράσπιση της εστίας. Μέχρι τώρα μετρά 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με πάνω από 1100 αγωνιστικά λεπτά.

Χρήστος Κόντης

Δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές αλλά και ο προπονητής που κρύβεται από πίσω. Αυτή η κατάκτηση και η συνολική πορεία του ΟΦΗ, έχει την υπογραφή του Χρήστου Κόντη. Ενός προπονητή που απέδειξε ότι αδικήθηκε και ότι κρίθηκε αρκετά γρήγορα στον Παναθηναϊκό.

Ο Έλληνας προπονητής πήρε τον ΟΦΗ στα όρια της επικίνδυνης ζώνης και σε μία κατάσταση που ουδείς περίμενε ότι η ομάδα θα έφτανε ξανά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Το διπλό κόντρα στην ΑΕΚ και οι σπουδαίες μάχες με τον Λεβαδειακό, έφεραν τους Κρητικούς ξανά στο μεγάλο ραντεβού.

Σε αντίθεση με τον ματς κόντρα στον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά ο ΟΦΗ ήταν έτοιμος. Ο Κόντης είχε κάνει την κατάλληλη προετοιμασία και παρότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε νωρίς, η αντίδραση ήταν άμεση. Αποτέλεσμα; Μετά από ένα επικό ματς που πήγε στην παράταση, οι Κρητικοί στέφθηκαν Κυπελλούχοι για πρώτη φορά μετά από 39 χρόνια και τη νέα σεζόν θα βρίσκονται σίγουρα σε ευρωπαϊκό League Phase.