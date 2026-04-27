Κωστούλας: «Κωνσταντίνος και Χαράλαμπoς είχαν προετοιμαστεί ότι θα αδικηθούν και έπρεπε να προετοιμαστούν γι' αυτό» (vid)
Δημήτρης Ελευθερόπουλος και Μαρία Ζαφειράτου στο τελευταίο επεισόδιο της Μεταβίβασης, είχαν καλεσμένο τον Θανάση Κωστούλα, ο οποίος παρέδωσε μαθήματα συμπεριφοράς για το πώς θα πρέπει οι γονείς να μεταχειρίζονται τα παιδιά τους όταν αυτά ακόμα είναι σε επίπεδο Ακαδημιών.
«Αυτήν την αδικία ποιος δεν την έχει βιώσει; Είτε γονιός είτε πατέρας είτε μητέρα είτε επαγγελματικά είτε στην προσωπική του ζωή, υπάρχει κάποιος που δεν το έχει νιώσει;», σχολιάζει σε σχετική ερώτηση ο Θανάσης Κωστούλας με τον Δημήτρη Ελευθρόπουλο να απαντά:
«Όχι, αλλά ως γονιός, καλείσαι να πάρεις μια απόφαση: Ακούς ότι ένας άλλος γονιός πάει να πιάσει τον τεχνικό διευθυντή, πηγαίνει το παιδί του από το Δημοτικό σε διατροφολόγους και ατομικές προπονήσεις. Υπάρχουν κομμάτια με τα οποία συγκρούστηκε η ηθική σου για την εξέλιξη των παιδιών σου;», και να το Κωστούλα να σχολιάζει:
Όχι σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε σύγκρουση με την ηθική μου. Τα παιδιά είχαν προετοιμαστεί στο ότι θα αδικηθούν. Και μέσα από την αδικία θα έπρεπε να πάρουν το θετικό σκέλος, γιατί και μια αδικία έχει και τη θετική πλευρά
Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο στο 34.35:
