Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2: Τα highlights του ντέρμπι
Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στη Λεωφόρο με 2-0 επί του Παναθηναϊκού κι έμεινε ζωντανός για τον τίτλο.
Στο 33' έγινε η φάση που ουσιαστικά έκρινε το ντέρμπι. Μέχρι τότε ο Τζολάκης είχε μία απόκρουση σε πλασέ του Ταμπόρδα και ο Λαφόν δύο σωτήριες επεμβάσεις σε τελικές του Ελ Καμπί.
Στο 33', όμως, ο Γεντβάι έκανε μία απίστευτη γκάφα. Έδωσε τη μπάλα πίσω χωρίς να βλέπει στον Ζέλσον Μαρτίνς κι αυτός στο τετ α τετ με τον Λαφόν πλάσαρε εύστοχα για το 0-1.
Στο 45'+1' ο Ροντινέι νίκησε κατά κράτος Ερνάντεθ και Ίνγκασον, πλάσαρε με το δεξί στην αριστερή γωνία του Λαφόν κι έβαλε τίτλους τέλους στο ντέρμπι. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός απλά διαχειρίστηκε το σκορ και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να δημιουργήσει.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.