Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στη Λεωφόρο με 2-0 επί του Παναθηναϊκού κι έμεινε ζωντανός για τον τίτλο.

Στο 33' έγινε η φάση που ουσιαστικά έκρινε το ντέρμπι. Μέχρι τότε ο Τζολάκης είχε μία απόκρουση σε πλασέ του Ταμπόρδα και ο Λαφόν δύο σωτήριες επεμβάσεις σε τελικές του Ελ Καμπί.

Στο 33', όμως, ο Γεντβάι έκανε μία απίστευτη γκάφα. Έδωσε τη μπάλα πίσω χωρίς να βλέπει στον Ζέλσον Μαρτίνς κι αυτός στο τετ α τετ με τον Λαφόν πλάσαρε εύστοχα για το 0-1.

Στο 45'+1' ο Ροντινέι νίκησε κατά κράτος Ερνάντεθ και Ίνγκασον, πλάσαρε με το δεξί στην αριστερή γωνία του Λαφόν κι έβαλε τίτλους τέλους στο ντέρμπι. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός απλά διαχειρίστηκε το σκορ και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να δημιουργήσει.

