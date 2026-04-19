Ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που η μπάλα... έκαιγε έβγαλε ποδοσφαιρικό παλμό και έδειξε ότι είναι εδώ! Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ήταν η στιγμή που υπήρχε το τελευταίο χρονικό περιθώριο για να βγάλει αντίδραση ο Ολυμπιακός στο Πρωτάθλημα της Stoiximan Super League 1. Βρισκόμασταν στο... και πέντε και όχι στο παρά πέντε. Ήταν ένα παιχνίδι must win στο γήπεδο της Λεωφόρου απέναντι στον πιο μεγάλο του αντίπαλο, τον Παναθηναϊκό.

Ένας αγώνας που είχε ένα μεγάλο πρέπει και για τις 2 ομάδες. Όπου δεν υπήρχε τίποτε άλλο εκτός από το αποτέλεσμα της νίκης. Ο Ολυμπιακός εάν πρέπει να δούμε στο σύνολο την εικόνα της αναμέτρησης έκανε πιο καλό πρώτο 45λεπτο απ' ότι 2ο αν και στο α' ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε - και αυτός - τις στιγμές του για γκολ.

Οι Πειραιώτες είδαν τον Ελ Καμπί να χάνει μεγάλες ευκαιρίες (όπου εκεί πιθανώς στην πρώτη εξ αυτών να μπορούσε να είχε κάνει πιο καλό τελείωμα και να είχε βρει δίχτυα) και γενικά ήταν αρκετά κινητικοί και δημιουργικοί.

Οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν γκολ από 2 παίκτες που δεν σκοράρουν συχνά φέτος και αυτό είχε το στοιχείο του ανέλπιστου υπό μία έννοια. Σκόραρε ο Ζέλσον που δεν είναι ο εξτρέμ των πολλών γκολ φέτος και έβαλε και ένα υπέροχο γκολ ο Ροντινέϊ που έπαιξε ξανά ως ακραίος επιθετικός.

Δεν έκανε τοπ εμφάνιση αλλά βρυχήθηκε ως άλλο ερυθρόλευκο λιοντάρι στο σημείο που έπρεπε

Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει ματσάρα στη Λεωφόρο ωστόσο ξεκάθαρα έχει κάνει ένα πολύ πιο καλό και πειστικό παιχνίδι και ειδικά συγκριτικά με το 0-1 με την ΑΕΚ. Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ο Ολυμπιακός είχε αυτό το αγωνιστικό χρέος στην παρούσα φάση και αυτό έπραξε.

Αυτό το 0-2 στο «αιώνιο» ντέρμπι κρατά ζωντανό ποδοσφαιρικά τον Ολυμπιακό ενόψει της συνέχειας στο Πρωτάθλημα. Τι είχε όμως σε αυτόν τον αγώνα ο Ολυμπιακός;

Είχε τον MVP Ζέλσον σε πολύ καλή κατάσταση όσο άντεξε. Έβαλε το 0-1 και γενικότερα είχε πολλές προσπάθειες, πλαγιοκοπήσεις και ακόμα και επιστροφές στην άμυνα.

Είχε τους Τσικίνιο - Ροντινέϊ να φτιάχνουν την φάση του 0-2 και πήρε αρκετά πράγματα και από τους δύο. Ο Βάσκος επέμεινε μάλιστα στο να κρατήσει τον Βραζιλιάνο ως ακραίο επιθετικό και δεν έκανε πολλές αλλαγές.

Έβαλε τον Μπιανκόν δεξί μπακ (που αυτή ήταν η θέση που είχε ξεκινήσει) αντί του Κοστίνια που είχε κάρτα. Έβαλε τον Μουζακίτη πάνω στον Γκαρθία με τον Ισπανό επίσης να έχει κάρτα και αντικατέστησε τον κουρασμένο Τσικίνιο με τον Σιπιόνι για να βάλει τον απόλυτο μαχητή και ξανά θετικό Έσε πίσω από τον Ελ Καμπί.

Ως αρχικό σχέδιο είδαμε ένα πιο κλασικό πλάνο της ομάδας. Με δεκάρι πίσω από τον φορ (με έναν Ελ Καμπί που δεν του βγήκε τόσο η βραδιά) και με το - και παλαιότερα - χρησιμοποιημένο τρικ της δεξιάς πλευράς με Κοστίνια - Ροντινέϊ. Ο Ολυμπιακός είχε το μείον ότι δέχθηκε αρκετές κίτρινες σε παίκτες της άμυνάς του αλλά και σε χαφ του αρκετά νωρίς ωστόσο παρόλα αυτά ήταν καλύτερος του αντιπάλου του, διαχειρίστηκε πολύ πιο καλά τον αγώνα και επικράτησε δίκαια. Και σίγουρα αυτήν την ανάσα νίκης και βαθμολογίας την είχε πολύ μεγάλη ανάγκη και του δίνει ένα σαφές μπουστάρισμα ενόψει των επόμενων αγωνιστικών.