Παναθηναϊκός: Οι φίλοι του Τριφυλλιού «έδιωξαν» και αποδοκίμασαν τους παίκτες
Ο Παναθηναϊκός ήταν αποκαρδιωτικός στο τελευταίο ντέρμπι της ιστορίας του με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Οι Πειραιώτες εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ, πήραν τη νίκη με 2-0 και παρέμειναν στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.
Μετά το σφύριγμα της λήξης οι παίκτες, όπως συνηθίζουν μετά τα εντός έδρας ματς, πήγαν να πλησιάσουν τη Θύρα 13, όμως οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες της ομάδας τους και τους «έδιωξαν», ως ένδειξη της απογοήτευσης και του εκνευρισμού τόσο για το αποτελέσμα όσο και για την κακή εικόνα.
Θυμίζουμε πως ο 4ος Παναθηναϊκός έμεινε στους 50 βαθμούς και είναι στο-8 από τον 3ο ΠΑΟΚ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.