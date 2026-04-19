Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πλησίασαν την εξέδρα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και αποδοκιμάστηκαν από τους φίλους της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός ήταν αποκαρδιωτικός στο τελευταίο ντέρμπι της ιστορίας του με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Οι Πειραιώτες εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ, πήραν τη νίκη με 2-0 και παρέμειναν στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Μετά το σφύριγμα της λήξης οι παίκτες, όπως συνηθίζουν μετά τα εντός έδρας ματς, πήγαν να πλησιάσουν τη Θύρα 13, όμως οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες της ομάδας τους και τους «έδιωξαν», ως ένδειξη της απογοήτευσης και του εκνευρισμού τόσο για το αποτελέσμα όσο και για την κακή εικόνα.

Θυμίζουμε πως ο 4ος Παναθηναϊκός έμεινε στους 50 βαθμούς και είναι στο-8 από τον 3ο ΠΑΟΚ.