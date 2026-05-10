Τα γκολ στο δραματικό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, όπου γράφτηκε ιστορία με το 14ο πρωτάθλημα της Ένωσης.

Η ΑΕΚ με μία τρομερή ανατροπή νίκησε 2-1 τον μαχητικό παρά τις απουσίες του Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 στο Φάληρο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, πήρε τον τίτλο.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 63'. Το σουτ του Τσέριν κατέληξε στη συμβολή των δοκαριών του Στρακόσια και στην επαναφορά ο Τεττέη με κεφαλιά έκανε το 0-1 παγώνοντας τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ πίεσε φυσικά για την ισοφάριση και την βρήκε στο 72'. Μετά από σέντρα του Ρότα, ο Γιόβιτς κατέβασε την μπάλα και ο Ζίνι με σουτ σημάδεψε τη γωνία του Λαφόν για το 1-1. Η ΑΕΚ πλέον αναζητούσε το γκολ τίτλου, ο Παναθηναϊκός πλησίασε στο γκολ με τον Παντελίδη και τελικά η Ένωση πέτυχε το 2-1 στο 93. Ο Ρέλβας σέντραρε, ο Ζίνι πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Γιόβιτς έστρωσε με το κεφάλι στον Ζοάο Μάριο που είχε μπει αλλαγή λίγο νωρίτερα και αυτός πλάσαρε στα δίχτυα για το 2-1!

