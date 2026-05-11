Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να σκοράρει το πρώτο του γκολ στα φετινά Play Offs της Stoiximan Superleague, δεν απέφυγε όμως ένα νέο αρνητικό ρεκόρ.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια από την ΑΕΚ με 2-1, παρ' ότι ήταν εκείνος που προηγήθηκε στο ματς με το γκολ του Τεττέη στο 62ο λεπτό, αφού η «Ένωση» πέτυχε την ανατροπή με τα γκολ των Ζίνι στο 72' και Ζοάο Μάριο στο 90+3' κατακτώντας έτσι το πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι» μπόρεσαν να σπάσουν την αρνητική παράδοση που είχαν χτίσει μένοντας χωρίς γκολ στα πρώτα τρία ματς του μίνι αυτού τουρνουά, όμως δημιούργησαν μία νέα, αφού ποτέ άλλοτε στην ιστορία τους στα χρόνια που διεξάγεται η διαδικασία αυτή, είτε με τον πρωταθλητή μέσα είτε χωρίς, δεν έχουν συγκεντρώσει τόσους λίγους βαθμούς.

Το «τριφύλλι» έχει αυτή τη στιγμή μόλις δύο βαθμούς στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές τους οποίους πήρε με τις ισοπαλίες που έφερε με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την 1η και την ΑΕΚ στη Λεωφόρο την 3η.

Τα φετινά πρώτα τέσσερα ματς (δύο βαθμοί, ένα γκολ)

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1

Οι τρεις χρονιές που ξεπέρασε για να γράψει αρνητικό ρεκόρ

Την περασμένη εβδομάδα είχαμε κάνει λόγο για τρεις σεζόν στις οποίες το «τριφύλλι» είχε ίδια ή μικρότερη συγκομιδή βαθμών στην τρίτη αγωνιστική, όμως με τον ερχομό της τέταρτης τα πράγματα άλλαξαν κι έτσι ο Παναθηναϊκός έγραψε αρνητική ιστορία.

Πιο συγκεκριμένα, τη σεζόν 2011-2012 την 4η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός κέρδισε τελικά για πρώτη φορά σε κείνη τη διαδικασία, αφού επικράτησε με 2-0 του ΠΑΟΚ στην έδρα του κι έτσι έφτασε τους τέσσερις βαθμούς.

2011-2012 (τέσσερις βαθμούς, τρία γκολ)

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-1

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-0

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 1-0

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-0

Τη σεζόν 2019-2020 την 4η «στροφή» των Play Offs του πρωταθλήματος κέρδισε με 1-0 την ΑΕΚ στην έδρα του και πήγε επίσης στους τέσσερις.

2016-2017 (τέσσερις βαθμούς, δύο γκολ)

Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 1-1

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-3 α.α.

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 1-0

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-0

Τέλος, τη σεζόν 2019-2020 μπορεί να μην κέρδισε την 4η αγωνιστική, ωστόσο η «λευκή» ισοπαλία με τον ΟΦΗ στην Κρήτη ήταν αρκετή για να τον στείλει στους τρεις βαθμούς και να τον γλιτώσει από το αρνητικό ρεκόρ. Σημειωτέον κι κείνη τη χρονιά στα πρώτα τέσσερα ματς ο Παναθηναϊκός είχε σκοράρει μόλις ένα τέρμα. Ξανά κόντρα στην ΑΕΚ, ξανά στην έδρα της. Ενώ δεν είχε καταφέρει να νικήσει στα πρώτα τέσσερα ματς.

2019-2020 (τρεις βαθμούς, ένα γκολ)