Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο blog του στο Gazzetta για την αποκαρδιωτική εικόνα του Παναθηναϊκού στο «αιώνιο» ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός δεν... εμφανίστηκε στη Λεωφόρο, έχασε από το ημίχρονο κόντρα στον Ολυμπιακό και πέταξε στα σκουπίδια την τελευταία του ευκαιρία να δημιουργήσει ρεαλιστικές πιθανότητες για κάτι παραπάνω από την τέταρτη θέση στα φετινά play offs. Αν έπαιρνε το ντέρμπι, θα μείωνε στο -5 από την δεύτερη και την τρίτη θέση, από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Θα διεκδικούσε κάτι στα τέσσερα τελευταία ματς. Με την εικόνα που είχε δημιουργικά όπου έκανε λίγα πράγματα προβληματίζοντας ξανά στο παραγωγικό κομμάτι, με τα τεράστια ατομικά λάθη στην άμυνά του και με τον πάγκο να μην βοηθά ούτε επίπεδο ενδεκάδας αλλά ούτε και σε επίπεδο αλλαγών και διαχείρισης, δεν θα μπορούσε να προσδοκά σε κάτι παραπάνω απέναντι σε έναν αντίπαλο που έκανε απλά τα βασικά, έφτιαξε 4-5 μεγάλες στιγμές, έβαλε τις δύο και έπειτα διαχειρίστηκε το προβάδισμά του μέχρι το τέλος.

Όπως στη Τούμπα στη πρεμιέρα, έτσι κι απόψε, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων, χωρίς συμβατό αγωνιστικό σχέδιο, με ένα... μονόπλανο που δεν μπορεί να αποτελεί ό,τι καλύτερο μπορεί να παρουσιάσει.

Ο Παναθηναϊκός αν και μπήκε καλά στο παιχνίδι, απειλώντας με τον Ταμπόρδα στο... καλημέρα του ματς έπειτα από ένα μεγάλο λάθος του Ρέτσου, συνέχισε να προσδοκά τα πάντα από το κύριο σχέδιο. Ένα σχέδιο που δεν μπορεί να είναι συμβατό με το μέγεθος της ομάδας αλλά ούτε και με την ποιότητα του ρόστερ. Η μπάλα με μακρινές μεταβιβάσεις στον Τεττέη, ένα παιχνίδι για να κάνει ο Έλληνας φορ τον... σούπερ ήρωα ή να υπάρξουν συνθήκες για δεύτερες μπάλες. Η μάχη της μεσαίας γραμμής χάθηκε από το τέταρτο και μετά, το δίδυμο του Ρενάτο με τον Τσιριβέγια δεν λειτούργησε σε καμία φάση του παιχνιδιού και ο Ολυμπιακός άρχισε να απειλεί ολοένα και περισσότερο. Ο Λαφόν είπε δύο φορές ''όχι'' στον Ελ Καμπί σε μεγάλες στιγμές, ο Τσικίνιο απείλησε εκτός περιοχής αλλά αυτό που κάνει ο Γεντβάι απλά δεν υπάρχει στο 33'. Για ακόμη μια φορά φέτος... κρέμασε την ομάδα του με ένα ατομικό λάθος. Δεν είδε τον Ζέλσον, γύρισε την μπάλα πίσω και με ένα λάθος ερασιτεχνικού επιπέδου χάρισε το 1-0 στον Ολυμπιακό. Δύο σουτ άστοχα από απόσταση του Καλάμπρια και του Ταμπόρδα ήταν μια αντίδραση που δεν είχε διάρκεια για το Τριφύλλι. Ο Ερνάντεθ κατά κύριο λόγο και ο Ίνγκασον κατά δεύτερο, δεν μπόρεσαν να σταματήσει τον Ροντινέι, τους πέρασε σαν... σταματημένους και κάπως έτσι ήρθε το 2-0 πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια.

Η όποια ελπίδα να προσπαθήσει να ανατρέψει κάτι στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκος χάθηκε από τις αλλαγές του Ράφα Μπενίτεθ. Με την εξάρτηση που έχει το Τριφύλλι, ο Τεττέη που δεν ήταν κακός, δεν μπορεί να βγαίνει από ένα ντέρμπι που είναι στο 0-2. Είχε μια καλή στιγμή εντός περιοχής, έφτιαξε μία φάση για τον Ταμπόρδα και ταλαιπώρησε αρκετά τους στόπερ του Ολυμπιακού. Από αυτόν τον Παναθηναϊκό, όπως είναι δομημένος, δεν μπορεί να γίνεται αλλαγή, μόνο αν είναι τραυματίας.

Έχοντας την ασφάλεια του 2-0, ο Ολυμπιακός άφησε την μπάλα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος συνέχισε με τριάδα, συνέχισε με τον Γεντβάι να κάνει λάθη εκτός περιοχής και η όποια επιθετικότητά του εκφράστηκε από την προσωπικότητα του Καλάμπρια και τις πρωτοβουλίες που πήρε. Ο Πελίστρι που άλλαξε τον Αντίνο, έδωσε περισσότερα πράγματα από τον Αργεντινό αλλά ένα γρήγορο γκολ που θα άλλαζε τα δεδομένα δεν ήρθε παρά τις ενέργειες του Σφιντέρσκι, του Καλάμπρια και του Πελίστρι.

Για ένα σύνολο που παράγει πάρα πολύ λίγα πράγματα φέτος στα μεγάλα παιχνίδια(0.67xG ο μέσος όρος), η ισοφάριση ήταν απλά μια ελπίδα και όχι μια ποδοσφαιρική πιθανότητα, με τον Ολυμπιακό να περιμένει πίσω από την μπάλα, να κλείνει διαδρόμους και να νιώθει άνετα με αυτό. Η δημιουργία του Παναθηναϊκού εδώ και καιρό είναι προβληματική, το ματς για μία ομάδα τόσο ''φτωχή'' παραγωγικά, θα μπορούσε να γυρίσει μόνο με κάποιο δώρο, όπως αυτό του Γεντβάι. Αυτά, όμως, δεν γίνονται... κάθε μέρα και χωρίς να το παλέψει, ο Παναθηναϊκός έχασε αυτό το ντέρμπι χωρίς να ρισκάρει ιδιαίτερα, χωρίς να δείξει πως καίγεται για αυτό σε πνευματικό επίπεδο. Μια ευθεία γραμμή...

Υ.Γ1: Απαράδεκτος ο Τούρκος διαιτητής. Στο πρώτο μέρος χάρισε πολλές κίτρινες στον Ολυμπιακό. Αποκορύφωμα η δεύτερη κίτρινη που έπρεπε να δείξει στον Ορτέγκα στο 21'. Στη φάση του πρώτου γκολ δεν είναι ξεκάθαρο αν η μπάλα έχει βγει ή όχι, θα θέλαμε καλύτερο ριπλέι. Προφανώς η διαιτησία δεν ευθύνεται για τον τελικό νικητή στο αποψινό ματς...