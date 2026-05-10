Μάριος Ηλιόπουλος: «Η ΑΕΚ χωρίς σύστημα, ξερίζωσε τη βρωμιά από την Ελλάδα»
Ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος ενδεχομένως να είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου εδώ και λίγη ώρα. Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ μετά την τρομερή ανατροπή κόντρα στον Παναθηναϊκό και την κατάκτηση του τίτλου ξέσπασε, πανηγύρισε με την ψυχή του, πήρε το μικρόφωνο και μίλησε για ποδοσφαιρική δικαιοσύνη.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος: «Σήμερα μοιράσαμε σε 25 χιλιάδες οπαδούς της ΑΕΚ αυτές τις 4 λέξεις (σ.σ. υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος) για ενθύμιο με το κασκόλ. Αυτό απέδειξε η ΑΕΚ απόψε και σε όλη της την πορεία. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στον ξεριζωμό ενός λαού από την μικρά Ασία. Που κατάφερε και ξερίζωσε όλη τη βρωμιά από την Ελλάδα.
Αυτό είναι το πρωτάθλημα το μάγκικο. Αφιερωμένο σε όλη τη νεολαία. Στον ελληνικό αθλητισμό. Έξω από βρωμιές και λάσπη. Για να μπορούν τα νέα παιδιά να οραματίζονται τη νέα μέρα έξω από όλα αυτά τα συστήματα.
Κοιτάξτε οι δημοσιογράφοι να προάγετε τον αθλητισμό και όχι κουτσομπολιά. Η νεολαία μπορεί να ονειρεύεται. Αυτό αποδείξαμε σήμερα. Ζήτω η ΑΕΚ. Ζήτω η νεολαία. Όλοι αυτοί που έβαλαν τις βάσεις.
Πρωταγωνιστές είναι οι παίκτες, ο Νίκολιτς, ο Ριμπάλτα. Είμαστε μια γροθιά σε όλο αυτό το έργο. Σαν λιοντάρια, σαν αετοί που πετάμε ψηλά και δεν μας σταματάει κανείς».
