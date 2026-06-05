Ο διεθνής φορ της ΑΕΚ, Μπάρναμπας Βάργκα, σκόραρε δύο γκολ στο ημίχρονο του φιλικού αγώνα της Ουγγαρίας με την Φινλανδία.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ έχει ενσωματωθεί στην Ουγγαρία για τα φιλικά παιχνίδια του Ιουνίου, από τη στιγμή που οι Μαγυάροι δεν έχουν προκριθεί στο Μουντιάλ. Ο διεθνής φορ ήταν βασικός στο φιλικό της εθνικής του με τη Φινλανδία στη Βουδαπέστη και σκόραρε δις στο πρώτο μέρος.

Στο 26ο λεπτό ο Σόμποσλαϊ εκτέλεσε κόρνερ, ο Βάργκα νίκησε άπαντες στον αέρα και με καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ, με τον... αγαπημένο του τρόπο.

Στο 43' ο επιθετικός του Δικεφάλο έκλεψε την μπάλα εκτός περιοχής και με συρτό σουτ λίγα μέτρα πίσω από το ημικύκλιο διαμόρφωσε το 0-2, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

GOALLLLLL! ⚽🔥🇭🇺



🇭🇺 Hungary 2-0 Finland

⚽ Barnabas Varga 43’ 🇭🇺



VARGA DOUBLES THE LEAD! ⚡🏟️

pic.twitter.com/oJ9RxPWJca — X Sport (@Xrkt111686) June 5, 2026

O 31χρονος επιθετικός μετράει 15 γκολ σε 29 εμφανίσεις με το εθνόσημο.