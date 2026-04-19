Η καταπληκτική ΑΕΚ σκόρπισε με 3-0 τον ΠΑΟΚ την παραμονή των γενεθλίων του και έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου! Κοϊτά, Πινέδα, Κεντζιόρα (αυτ.) τα τέρματα του Ενωσίτικου party!

Ορμητική, καταιγιστική, ασταμάτητη ΑΕΚ! Η Ένωση με επιβλητική εμφάνιση επικράτησε κατά κράτος του ΠΑΟΚ την παραμονή των 100 χρόνων του στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια με 3-0 και έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, παίρνοντας διαφορά οκτώ βαθμών στην κορυφή και περιμένοντας και το ντέρμπι της Λεωφόρου. Η Ένωση από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό είχε την απόλυτη υπεροχή. Πήρε το προβάδισμα με αυτογκόλ του Κετζιόρα στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο με ένα μαγικό γκολ του Κοϊτά και ένα επίσης εξαιρετικό τέρμα από τον Πινέδα έφτασε μέσα σε πανδαιμόνιο στην Allwyn Arena στο τελικό 3-0.

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ διατήρησε το δίδυμο των Ζίνι και Βάργκα στην επίθεση, με τον Γιόβιτς (ο οποίος δεν συμμετείχε στο πρώτο τέταρτο της χθεσινής ανοικτής προπόνησης) να μένει στον πάγκο. Ο Στρακόσια ήταν στην εστία, ο Πένραϊς επιλέχθηκε στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Ρότα παρέμεινε φυσικά στο δεξί, όπως και οι Ρέλβας και Μουκουντί στο κέντρο της αμυντικής γραμμής. Οι Μαρίν και Πινέδα ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Περέιρα και Γκατσίνοβιτς στις δύο πλευρές. Για τον ΠΑΟΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον Λόβρεν πλάι στον Κετζιόρα στο κέντρο της άμυνας, με τον Τσιφτσή στην εστία και τους Μπάμπα και Σάντσες στα άκρα της αμυντικής γραμμής. Οι Οζντόεφ και Ζαφείρης ήταν το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, με τον Κωνσταντέλια μπροστά τους, τους Τάισον και Χατσίδη στα «φτερά» και τον Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης.

Υπεροχή της ΑΕΚ, ευκαιρία και προβάδισμα με αυτογκόλ Κετζιόρα

Η ΑΕΚ από το ξεκίνημα του παιχνιδιού πάταγε καλύτερα από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κάθε φορά που έβγαινε μπροστά δεν μπορούσε να βρει χώρους για να δημιουργήσει με τον Ρέλβας να κόβει κάθε επιθετική προσπάθεια των ασπρόμαυρων. Μόλις στο 4' η Ένωση έχασε μεγάλη ευκαιρία μετά από επέλαση του Ζίνι, με την μπάλα να στρώνεται στον Πινέδα, αλλά τον Τσιφτσή να λέει «όχι».

Η μοναδική στιγμή που ο ΠΑΟΚ φάνηκε απειλητικός ήταν στο 12' μετά από ωραία προσπάθεια του Τάισον, με τον Χατσίδη να τελειώνει τη φάση ψηλά άουτ. Η ΑΕΚ συνέχιζε να βγάζει περισσότερη ενέργεια, να μπαίνει δυνατότερα στις μονομαχίες και να ανεβάζει σταδιακά κι άλλο την απόδοσή της κρατώντας περισσότερο την μπάλα. Στο 19' οι κιτρινόμαυρη είχαν μεγάλη διπλή ευκαιρία με τον Ζίνι να μπαίνει στην περιοχή και να βλέπει τον Τσιφτσή να αποκρούει το πλασέ που επιχείρησε, ενώ στην επαναφορά ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ απέκρουσε και την προβολή του Βάργκα.

Τελικώς η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα στο 36' σε μια φάση που δεν... μύριζε γκολ. Ο Περέιρα που ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ έβγαλε τη σέντρα από αριστερά και ο Κετζιόρα στην προσπάθειά του να απομακρύνει με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0. Η Ένωση συνέχισε στο ίδιο επιθετικό μοτίβο, ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος με το πάνω χέρι στο παιχνίδι, έχοντας ακόμα μια καλή στιγμή σε κεφαλιά του Μουκουντί στο 42' μετά από κόρνερ που πέρασε πάνω από το οριζόντιο.

Η ορμητική ΑΕΚ με Κοϊτά και Πινέδα καθάρισε εμφατικά τον ΠΑΟΚ

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Λουτσέσκου προχώρησε σε δύο αλλαγές με Κένι και Μιχαηλίδη να περνάνε στις θέσεις των Σάντσες και Λόβρεν. Η ΑΕΚ δεν επέτρεπε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν εκείνος που κυνηγούσε στο σκορ, να απειλήσει, με τον Νίκολιτς να βλέπει λίγο αργότερα τον Πένραϊς να αποχωρεί με τραυματισμό, με τον Πήλιο να περνάει στη θέση του, ενώ ο Σέρβος τεχνικός πέρασε και τον Κοϊτά αντί του Γκατσίνοβιτς. Ο Λουτσέσκου προσπαθώντας να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του στο δημιουργικό κομμάτι πέρασε και τους Καμαρά και Ζίβκοβιτς στο ματς αντί των Ζαφείρη και Χατσίδη.

Ο ΠΑΟΚ είχε αρχίσει να παίρνει μέτρα στο γήπεδο, αλλά η ΑΕΚ έχασε απίθανη ευκαιρία στο 62' για δεύτερο τέρμα. Ο Βάργκα έβγαλε τον Ζίνι στην αντεπίθεση, αυτός πλάσαρε τον Τσιφτσή που είχε επιχειρήσει έξοδο, εκείνος απέκρουσε, η μπάλα στρώθηκε στον Περέιρα με την εστία... πιάτο αλλά αποφάσισε αντί να σουτάρει να πασάρει στον Ζίνι, όμως το έκανε λίγο δυνατότερα από ό,τι έπρεπε με τον Ανγκολέζο φορ να μην μπορεί να τελειώσει τη φάση στα δίχτυα από κοντά! Η ΑΕΚ πίεζε ξανά τον ΠΑΟΚ, με τον Νίκολιτς να φρεσκάρει μεσοεπιθετικά την ομάδα του με τον Ζοάο Μάριο αντί του Περέιρα, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να αναγνωρίζει την εξαιρετική του εμφάνιση.

Λίγα λεπτά αργότερα η Νέα Φιλαδέλφεια θα σηκωνόταν για δεύτερη φορά στο πόδι για το 2-0 της ΑΕΚ με ένα τρομερό και φοβερό γκολ από τον Κοϊτά. Ο Ζοάο Μάριο έφυγε από αριστερά στην αντεπίθεση, πάσαρε στον Πινέδα, αυτός έδωσε στον Κοϊτά και εκείνος με ένα φανταστικό σλάλομ άδειασε Μπάμπα και Καμαρά και με ένα δυνατό σουτ κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή μέσα σε πανδαιμόνιο στην Allwyn Arena για το 2-0! Ο Κοϊτά που είχε πάρει τα πάνω του στο 78' απείλησε με δυνατό σουτ, ενώ ένα λεπτό αργότερα δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα με κοντινή προβολή.

Όλα έδειχναν ότι η ΑΕΚ θα έβαζε αργά ή γρήγορα και τρίτο γκολ και αυτό ήρθε στο 80' με την υπογραφή του Πινέδα. Ο Μεξικανός έκλεψε την μπάλα, μπήκε με τα... χίλια μέσα στην περιοχή και τελείωσε τη φάση με ένα ψύχραιμο πλασέ για το 3-0 με τη Νέα Φιλαδέλφεια να εκρήγνυται! Ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να μειώσει στο 86' αλλά η κεφαλιά του Καμαρά μετά τη σέντρα του Μπάμπα σταμάτησε στο οριζόντιο, ενώ στις καθυστερήσεις ο Πέλκας που είχε περάσει ως αλλαγή δεν βρήκε στόχο με το κεφάλι. Το τελικό 3-0 έστειλε την ΑΕΚ στο +8 στην κορυφή, με την Ένωση να περιμένει και το ντέρμπι της Λεωφόρου και τη Νέα Φιλαδέλφεια στο πόδι να βλέπει τους κιτρινόμαυρους ακόμα πιο κοντά στον στόχο του τίτλου.

MVP: Τρομερό ματς από τον Περέιρα στο δημιουργικό κομμάτι και στις τοποθετήσεις του με τον Αργεντινό χαφ να έχει και τη σέντρα στο αυτογκόλ του Κετζιόρα.

Στο ύψος τους: Εξαιρετική δουλειά από τον Βάργκα στα σπασίματα της μπάλας στην επίθεση, πολύ καλό παιχνίδι από τον Ζίνι με τα σπριντ του, κομβικός Κοϊτά με την περίτεχνη ενέργειά του στο γκολ, ο Ρέλβας στην άμυνα ήταν αδιαπέραστος και ο Πινέδα συγκλονιστικός για δεύτερο συνεχόμενο ματς στον άξονα, καταπίνοντας χιλιόμετρα και σκοράροντας το τρίτο τέρμα.

Αδύναμος κρίκος: Η αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ πελαγοδρομούσε με την ΑΕΚ να φτάνει σε ένα άνετο 3-0.

Η γκάφα: Την έκαναν Μπάμπα και Καμαρά που είδαν τον Κοϊτά να περνάει ανάμεσά τους μαρκάροντας με τα μάτια τον Μαυριτανό εξτρέμ.

Το στραγάλι: Ο Ισπανός Χεσούς Χιλ Μανθάνο έκανε μια άψογη διαιτησία.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ οπλισμένη από τον ρυθμό του αγώνα της Πέμπτης με τη Ράγιο Βαγεκάνο κατατρόπωσε τον ΠΑΟΚ. Η Ένωση είχε την υπεροχή σε όλους τους τομείς από την αρχή ως το τέλος και με το καθαρό 3-0 έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, με τον ΠΑΟΚ να μένει πλέον πολύ πίσω, οκτώ πόντους μακριά από την κορυφή.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πένραϊς (56' Πήλιος), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (56' Κοϊτά), Περέιρα (67' Ζοάο Μάριο), Ζίνι (86' Κουτέσα), Βάργκα

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μπάμπα, Λόβρεν (46' Μιχαηλίδης), Κετζιόρα, Σάντσες (46' Κένι), Οζντόεφ, Ζαφείρης (58' Καμαρά), Κωνσταντέλιας, Τάισον (82' Πέλκας), Χατσίδης (58' Ζίβκοβιτς), Γερεμέγεφ