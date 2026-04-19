Ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν πανευτυχής μετά την ευρεία νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ, αγκάλιασε τον Νίκολιτς και τους παίκτες του, ενώ ύψωσε Ενωσίτικο κασκόλ.

Πάρτι... τίτλου για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με «καλεσμένο» τον ΠΑΟΚ! Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ανώτερη και νίκησε τους Θεσσαλονικείς με 3-0, κάνοντας ακόμα ένα βήμα προς το στόχο του πρωταθλήματος.

Μετά το ματς ο πανευτυχής Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου αγκάλιασε τον Σέρβο τεχνικό και τους ποδοσφαιριστές του.

Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου πριν την αποχώρηση του ύψωσε πανηγυρικάλ ένα κιτρινόμαυρο κασκόλ, ως κίνηση της τεράστιας χαράς του για τον θρίαμβο, όπως άλλωστε ήταν και για τους Ενωσίτες, οι οποίοι αποθέωσαν την ομάδα τους.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ με αυτό το τρίποντο ξέφυγε στο +8 από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, ο οποίος στις 21:00 θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.