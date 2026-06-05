Τσακίρης στους Galacticos: «Τι παίζει με Κοϊτά, Ρέλβας και Μουκουντί»

O Γιώργος Τσακίρης αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten για το ενδιαφέρον που υπάρχει για τους Κοϊτά, Ρέλβας και Μουκουντί.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο αγωνιστικός σχεδιασμός της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν, καθώς ήδη έχει κάνει την πρώτη της μεταγραφή με την αγορά του διεθνή Ουκρανού εξτρέμ, Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, ενώ έρχονται και οι εξελίξεις με τα νέα συμβόλαια των Νίκολιτς και Ριμπάλτα.

Ο Γιώργος Τσακίρης στο πλαίσιο των Galacticos by Interwetten αναφέρθηκε στη συμφωνία που υπάρχει με τον Σέρβο κόουτς για νέο συμβόλαιο έως το 2029, με τις ανακοινώσεις να έρχονται με την επιστροφή του Νίκολιτς στην Αθήνα, ενώ από την πλευρά του είναι έτοιμος και ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου.

Από εκεί και πέρα ο ρεπόρτερ του Δικεφάλου αναφέρθηκε και στο ενδιαφέρον που υπάρχει για παίκτες της ομάδας. Επί παραδείγματι, στην Ιταλία επιμένουν πως η Μίλαν έχει στη λίστα της τον Άρολντ Μουκουντί, τονίζοντας πως η Ένωση δεν πρόκειτια να δώσει τον αρχηγό της με λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ.

Άλλωστε, ο Καμερουνέζος στόπερ αποτελεί μία από τις «κολώνες» της ομάδας, μαζί με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά και τον Φελίπε Ρέλβας.