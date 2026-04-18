Αναστασίου: «Δεν πρέπει να είναι αυτή η νοοτροπία μας, δεν υπάρχουν εύκολα ματς»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου μετά την ήττα του Παναιτωλικού από τον Πανσερραϊκό στο Αγρίνιο.

O Παναιτωλικός παρόλο που προηγήθηκε στην έδρα του κόντρα στον Πανσερραϊκό ηττήθηκε με 3-2 από τα Λιοντάρια που είχαν ανάγκη το τρίποντο για να ξεκολλήσουν από τη ζώνη υποβιβασμού. Ο Γιάννης Αναστασίου στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στη νοοτροπία της ομάδας του και αναφέρθηκε στη συνέχεια των Play Out.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην Cosmote TV

«Νομίζω ότι με Ατρόμητο και το σημερινό είναι εντελώς διαφορετικά ματς. Προηγηθήκαμε νωρίς, ελέγχαμε το ματς, είχαμε ευκαιρίες και δεχόμαστε χωρίς λόγος μία μεγάλη μπάλα στην πλάτη μας, ισοφαριζόμαστε και με ίδια φάση δεχθήκαμε και δεύτερο γκολ. Τα είπαμε τι κάνουν, ξέραμε τι θα κάνουν, δεν λειτουργήσαμε όπως έπρεπε. Δεχθήκαμε τρίτο γκολ με ατομικό λάθος και τρέχαμε σε όλο το ματς.

Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει δρόμο ακόμη. Δεν υπάρχει εύκολο ματς. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί, συγκεντρωμένοι και πειθαρχημένοι σε όλο το ματς. Σήμερα δεν το είχαμε. Δεν το διαχειριστήκαμε καλά, δώσαμε δικαίωμα στους αντιπάλους και χάσαμε το ματς.

Έχουμε δρόμο ακόμα, υπάρχει όμως εμπιστοσύνη. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά θα αντιδράσουν και θα έχουμε το πρόσωπο που πρέπει».

Για τα ματς που έπονται, δύο σερί εκτός: «Είναι μικρό το διάστημα, δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης. Να δούμε τα λάθη μας. Είναι διαφορετικό παιχνίδι. Ο αντίπαλος είναι αήττητος στα Play Outs. Θέλει μεγάλη προσοχή».

Η συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αναστασίου

«Νομίζω ότι μετά το 1-0 και την ευκαιρία του Μαυρία, δημιουργήθηκε αίσθηση ότι θα το πάρουμε εύκολα. Κοιτάζοντας τις αντιδράσεις και τις αποφάσεις μας στο παιχνίδι, πολλοί παίκτες, όχι ένας-δύο, έδειχναν έλλειψη συγκέντρωσης, χαλαρότητα. Δεν πρέπει να είναι αυτή η νοοτροπία. Δεν θέλω να το έχουμε. Δεχθήκαμε δύο γκολ σε δύο φάσεις, από μεγάλες μπάλες.

Ξέραμε τι θα κάνουν, το προπονήσαμε. Είναι δύσκολο να εξηγήσεις ορισμένες φορές. Εμείς σήμερα πήραμε πολλές λάθος αποφάσεις με ή χωρίς μπάλα. Δεν ήμασταν αποφασιστικοί στα μαρκαρίσματα. Τα παιδιά έφεραν την ομάδα εδώ που είναι, σε αυτή την απόσταση ασφαλείας. Δεν υπάρχουν εύκολα ματς.

Πρέπει να γυρίσουμε τον διακόπτη. Ίσως οι διακοπές για Εθνικές και Πάσχα μας αποσυντόνισε, στο να έχουμε τα πατήματά μας. Θεωρώ ότι το σημερινό ήταν μία κακή παρένθεση. Θα κοιτάξουμε να διορθώσουμε τα λάθη μας».

Για το αν η πρώτη θέση αποτελεί στόχο στο μίνι πρωτάθλημα τόνισε: «Αποτελεί στόχος, αλλά με τέτοια δώρα όπως το σημερινό, δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτό. Εξαρτάται από εμάς τους ίδιους. Όταν κάνουμε αυτά που ξέρουμε και που μπορούμε με οργάνωση και πειθαρχία δείχνουμε ότι είμαστε καλή ομάδα. Έχουμε αρχές στο παιχνίδι μας. Πάντα όταν παίζεις ποδόσφαιρο θα είσαι ευάλωτος αμυντικά. Οφείλουμε να συνεχίσουμε».