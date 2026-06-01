ΕΠΟ για τον χαμό του Οικονόμου: «Ο εκλιπών ξεχώρισε και για το ήθος του»

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αναφέρθηκε στον χαμό του Μάριου Οικονόμου τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ο αδικοχαμένος ποδοσφαιριστής ξεχώρισε όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά και για το ήθος του.

Σε θλίψη έχει βυθίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του χαμού του Μάριου Οικονόμου με τον 33χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή την 1η Ιουνίου μετά το τροχαίο που είχε στις 23 Μαΐου. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέφρασε τα συλλυπητήρια του προέδρου Μάκη Γκαγκάτση και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής προς την οικογένεια και τους οικείους του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η εκτελεστική γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Μάριου Οικονόμου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Ο εκλιπών ξεχώρισε καθ' όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του διαδρομής όχι μόνο για την παρουσία του στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και για το ήθος, τον επαγγελματισμό και το χαμόγελό του, στοιχεία που του χάρισαν την εκτίμηση και τον σεβασμό συμπαικτών, προπονητών και φιλάθλων.

Ο Μάριος Οικονόμου κατέγραψε έξι συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα, ενώ σε συλλογικό επίπεδο αγωνίστηκε σε σημαντικούς συλλόγους της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Δανίας, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, σε εγχώριο επίπεδο αγωνίστηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα, στην ΑΕΚ και στον Παναιτωλικό και στη Serie A φόρεσε τη φανέλα των Κάλιαρι, Μπολόνια, ΣΠΑΛ, Μπάρι, Σαμπντόρια, ενώ από το 2020 έως το 2022 αγωνίστηκε στη Δανία με τη φανέλα της Κοπεγχάγης.

Καλό σου ταξίδι, Μάριε».