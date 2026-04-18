Stoiximan Super League: Το πρόγραμμα φωτιά στην «κούρσα» της παραμονής
Ανακατάξη στα Play Out της Stoiximan Super League! Ι Ο Πανσερραϊκός νίκησε τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, έφτασε τους 24 βαθμούς και ξεπέρασε την ΑΕΛ Novibet, η οποία πλέον είναι στη ζώνη του υποβιβασμού μαζί με τον Αστέρα AKTOR, με τις τρεις ομάδες να είναι σε πολύ κοντινή βαθμολογική διαφορά.
Πλέον απομένουν επτά αγωνιστικές στην «κούρσα» παραμονής και το θρίλερ φαίνεται πως θα πάει μέχρι τέλους.
Το πρόγραμμα των Play Out της Stoiximan Super League
4η αγωνιστική
Τετάρτη 22 Απριλίου
- Πανσερραϊκός - Ατρόμητος, 16:00
- ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά, 17:00
- Αστέρας AKTOR- Παναιτωλικός, 20:00
5η αγωνιστική
Κυριακή 26 Απριλίου
- Κηφισιά - Παναιτωλικός, 16:00
- Ατρόμητος - Αστέρας AKTOR, 18:00
- ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός, 20:00
6η αγωνιστική
Σάββατο 2 Μαΐου
- Παναιτωλικός - Κηφισιά, 17:00
- Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet, 17:30
- Αστέρας AKTOR- Ατρόμητος, 19:30
7η αγωνιστική
Σάββατο 9 Μαΐου
- Πανσερραϊκός - Κηφισιά, 16:00
- ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR, 17:00
- Ατρόμητος - Παναιτωλικός, 19:30
8η αγωνιστική
Τρίτη 12 Μαϊου
- Αστέρας AKTOR- Πανσερραϊκός, 19:00
- Κηφισιά - Ατρόμητος, 19:00
- Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet, 19:00
9η αγωνιστική
Σάββατο 16 Μαΐου
- Αστέρας AKTOR- Κηφισιά, 19:00
- ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, 19:00
- Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, 19:00
10η αγωνιστική
Πέμπτη 21 Μαΐου
- Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, 19:00
- Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, 19:00
- Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR, 19:00
