Ο Πανσερραϊκός ξεκόλλησε από τη ζώνη του υποβιβασμού μετά από μήνες! Οι Σερραίοι παρόλο που βρέθηκαν πίσω στο σκορ στην έδρα του Παναιτωλικού έκαναν σπουδαία παραμονή, νίκησαν με 3-2 και προσπέρασαν την ΑΕΛ Novibet στη μάχη παραμονής.
Tα Λιοντάρια ανέβηκαν στους 24 βαθμούς και είναι στο +1 από τους Λαρισαίους και στο +2 από τους Αρκάδες.
Έτσι ξεκίνησαν
Ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον γηπεδούχο Παναιτωλικό σε διάταξη 4-3-3. O Κουτσερένκο στην εστία, με τους Μαυρία, Κόγιτς, Σιέλη και Αποστολόπουλο στην άμυνα. Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν τριπλέτα στα χαφ και Ρόσα, Άλεξιτς, Μπάντζι τριάδα στην επίθεση.
Ο Ζεράρ Σαραγόσα «κατέβασε» τον φιλοξενούμενο Πανσερραϊκό σε σχηματισμό 3-4-3. O Tιναλίνι στην εστία, με τους Γκελασβίλι, Καλίνιν, Φέλτες στα στόπερ. Λύρατζης δεξί μπακ - χαφ και αριστερό ο Τσαούσης. Μπεν Σαλάμ - Ομεονγκά δίδυμο στα χαφ και οι Ριέρα, Ιβάν, Τεϊσέιρα στη γραμμή κρούσης.
Ζωγραφιά Μπουχαλάκη, το γύρισε ο φοβερός Τεϊσέιρα
Ο Παναιτωλικός ξεκίνησε δυνατά το ματς και προηγήθηκε μόλις στο 9ο λεπτό με φανταστική απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπουχαλάκη. Στο 23ο λεπτό ο Τίτορμος έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ, όταν ο Ματσάν έβγαλε καλή μπαλιά, ο Άλεξιτς έστρωσε στον Μαυρία, ο οποίος έπιασε δυνατό αλλά άστοχο σου.
Ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε το ματς στο 25ο λεπτό. Ο Τεϊσέιρα κέρδισε την μπάλα από τον Κόγιτς, έστρωσε στον Ριέρα, ο οποίος πλάσαρε τον Κουτσερένκο για το 1-1. Οι Αγρινιώτες σπατάλησαν μεγάλη ευκαιρία να ανακτήσουν το προβάδισμα τους στο 30'. Λάθος του Κάλινιν με το κεφάλι, προβολή του Μπάντζι και ο Τιναλίνι απέκρουσε.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Λιονταριών, καθώς μετά την ασίστ στο γκολ της ισοφάρισης είχε και το γκολ της ανατροπής. Στο 37' ο Τεϊσέιρα έφυγε στην πλάτη της άμυνας μετά από τακουνάκι του Ιβάν και με διαγώνιο σουτ έκανε το 1-2.
Το «τελείωσε» ο Τεϊσέιρα
Οι Σερραίοι μπήκαν ιδανικά στο δεύτερο μέρος, καθώς διεύρυναν το προβάδισμα τους. Στο 48' ο Λύρατζης «άδειασε» τον Αποστολόπουλο, έκανε το παράλληλο γύρισμα και το Τεϊσέιρα με τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-3.
Οι Αγρινιώτες είχαν τoν έλεγχο και έψαχναν το γκολ, ενώ ο Γιάννης Αναστασίου έβαλε στο ματς όλα τα επιθετικά χαρτιά του, όμως ο Πανσερραϊκός είχε κλείσει καλά τους χώρους. Ο Παναιτωλικός είχε καλή στιγμή στο 59'. Σέντρα του Ματσάν, αδράνεια από τους Σερραίους και ο Σιέλης αστόχησε με κεφαλιά.
Το μόνο που κατάφερε ο Τίτορμος μέχρι το φινάλε ήταν να μειώσει το σκορ. Στο 90+1' ο Αγκίρε εκμεταλλεύτηκε το λάθος «διάβασμα» από Κάλινιν με Γκελασβίλι, έκλεψε την μπάλα και πλάσαρε τον Τιναλίνι για το 2-3. Τα Λιοντάρια είχαν ευκαιρία για τέταρτο γκολ στο 90+4, όμως ο Μασκανάκης νικήθηκε σε τετ α τετ με τον Κουτσερένκο.
MVP: Κορυφαίος του ματς ο Τεϊσέιρα, με ασίστ, δυο γκολ και αρκετές όμορφες επιθετικές ενέργειες. Ο πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής του Πανσερραϊκού με διαφορά.
Στο ύψος τους: Ο Λύρατζης τα πήγε εξαιρετικά πάνω στον Ρόσα και από δική του ασίστ προήλθε το 1-3, ενώ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης ήταν για ακόμα ένα ματς ο κορυφαίος του Παναιτωλικού.
Aδύναμος κρίκος: Ο Ρόσα δεν έκανε καλό ματς και δεν βοήθησε επιθετικά τον Παναιτωλικό.
Γκάφα: Η αντίδραση των δυο στόπερ του Πανσερραϊκού στο γκολ του Αγκίρε.
Στραγάλι: Xωρίς κάποιο αξιοσημείωτο λάθος η διαιτησία του Σιδηρόπουλου.
Το ταμείο του Gazzetta: Ο Παναιτωλικός δεν εκμεταλλεύτηκε το γρήγορο γκολ του και τον λύγισε η μεγάλη ποιότητα του Τεϊσέιρα αλλά και το μεγάλο κίνητρο του Πανσερραϊκού να ξεκολλήσει από την επικίνδυνη ζώνη μετά από πολλούς μήνες.
Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (79' Μπρέγκου), Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος (71' Γκαρσία), Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Ματσάν, Άλεξιτς (55' Λομπάτο), Ρόσα (71' Σμυρλής), Μπάτζι (79' Αγκίρε).
Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τιναλίνι, Γκελασβίλι, Καλίνιν, Φέλτες, Λύρατζης, Μπεν Σαλάμ (55' Δοϊρανλής), Ομεονγκά, Τσαούσης, Ριέρα (88' Μπρουκς), Ιβάν (71' Μασκανάκης), Τεϊσέιρα (87' Καρέλης).
