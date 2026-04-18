ΟΦΗ - Λεβαδειακός 2-0: Τα highlights του αγώνα
Ο ΟΦΗ πήρε σπουδαία νίκη με 2-0 επί του Λεβαδειακού και μείωσε τη διαφορά από την πέμπτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη, στους 2 βαθμούς. Οι Κρητικοί φυσικά έχουν και τη διέξοδο του Κυπέλλου, όπου θ' αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ με ανεβασμένη ψυχολογία.
Ο ΟΦΗ ήταν ανώτερος και στο 37' άνοιξε το σκορ. Σέντρα του Αθανασίου από αριστερά, κεφαλιά γύρισμα του Σενγκέλια, ο Σαλσέδο δεν μπόρεσε να κοντρολάρει, η μπάλα στρώθηκε στον Κωστούλα, ο οποίος σούταρε με το δεξί, η μπάλα κόντραρε στον Τσιβελεκίδη και κατέληξε στο δεξί παραθυράκι για το 1-0.
Στο 75' ο Νους κλείδωσε τη νίκη για τον ΟΦΗ. Ο Σενγκέλια εκτέλεσε με πάσα το κόρνερ στον Ανδρούτσο, αυτός σέντραρε με το δεξί και ο Νους πήρε την κεφαλιά νικώντας κατά κράτος στον αέρα τον Παλάσιος και σημείωσε το 2-0.
Τα highlights του αγώνα
