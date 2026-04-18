Ο ΟΦΗ έβαλε «φωτιά» στη μάχη για την 5η θέση. Με γκολ των Κωστούλα, Νους επικράτησε 2-0 του Λεβαδειακού, μείωσε στους δύο βαθμούς και πάει στον τελικό Κυπέλλου με το ηθικό στα ύψη.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε φουριόζος μετά τη διακοπή. Στη νέα συνάντηση με τον Λεβαδειακό, τον οποίο απέκλεισε στο Κύπελλο, επικράτησε δίκαια 2-0 με γκολ των Κωστούλα, Νους κι έβαλε φωτιά στη μάχη για το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αφού μείωσε στους 2 βαθμούς από την ομάδα της Βοιωτίας.

Οι Κρητικοί, ωστόσο, φεύγουν φουριόζοι για τον τελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στον Βόλο το επόμενο Σάββατο 25 Απριλίου, εκεί όπου αν κατακτήσουν τον τίτλο και γράψουν ιστορία, θα πάρουν το εισιτήριο για τα playoffs του Europa League και δεν θα έχουν νόημα πλέον τα υπόλοιπα ματς στις θέσεις 5-8.

Η διάταξη των ομάδων

Ο ΟΦΗ είχε τον Χριστογεώργο στο τέρμα, δεξί μπακ χαφ ήταν ο Γκονζάλες, αριστερό ο Αθανασίου και τριάδα στην άμυνα οι Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας. Στα χαφ οι Ανδρούτσος, Καραχάλιος, δεξιά ο Σενγκέλια, αριστερά στην επίθεση ο Νους και στην κορυφή ο Σαλσέδο

Ο Λεβαδειακός ξεκίνησε με τον Λοντίγκιν στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Τσάπρας και αριστερό ο Βήχος. Στόπερ έπαιξαν οι Λιάγκας, Τσιβελεκίδης και στα χαφ οι Κωστή, Τσόκαϊ. Δεκάρι ήταν ο Μπάλτσι, δεξί εξτρέμ ο Παλάσιος, αριστερό ο Βέρμπιτς και στην κορυφή ο Όζμπολτ.

Αλλαγή για Γκονζάλες

Το ματς ξεκίνησε με ένα απρόοπτο για τον ΟΦΗ. Ο Γκονζάλες ένιωσε ενοχλήσεις κι έγινε αλλαγή μόλις στο 8' Ο Σενγκέλια τότε έγινε δεξί μπακ χαφ και ο Αποστολάκης πήγε κοντά στον Ανδρούτσο με κόφτη τον Καραχάλιο.

Στο 9' ο ΟΦΗ, που ήταν πιο δραστήριος άγγιξε το γκολ. Κόρνερ του Σενγκέλια, μόνος του στην καρδιά της άμυνας ο Καραχάλιος πήρε την κεφαλιά κι έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

Στο 15' είχε την πρώτη καλή του στιγμή ο Λεβαδειακός. Ο Παλάσιος απέφυγε τον Αθανασίου, έκανε τη σέντρα με το εξωτερικό από δεξιά και ο Όζμπολτ από καλή θέση δεν έπιασε την κεφαλιά όπως θα ήθελε και έστειλε τη μπάλα άουτ.

Γκολ ο Κωστούλας

Στο 19' φοβερή κάθετη του Αποστολάκη στον Νους, ο οποίος απέφυγε τον Λοντίγκιν και η μπάλα από την κόντρα έφτασε στον Σαλσέδο, ο οποίος σκόραρε σε κενή εστία, αλλά ήταν νωρίτερα σε θέση οφσάιντ ο Αργεντινός. Στο 30' αριστερό σουτ εκτός περιοχής του Βήχου, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος και στο 31' είχε τριπλή ευκαιρία ο ΟΦΗ.

Αριστερό σουτ εκτός περιοχής του Σενγκέλια, απέκρουσε προσωρινά ο Λοντίγκιν, ο Νους στο... ριμπάουντ εκτέλεσε με το δεξί από τη μικρή περιοχή, απέκρουσε εκπληκτικά ο Λοντίγκιν, ο Κωστούλας μπήκε στη φάση, πλάσαρε υπό την πίεση του Βήχου και μπλόκαρε ο Λοντίγκιν. Στον ΟΦΗ ζήτησαν πέναλτι του Βήχου στον Κωστούλα, αλλά ο Κατσικογιάννης δεν έδειξε κάτι, ενώ έκριναν ότι δεν υπήρχε παράβαση και οι Ματσούκας, Κουμπαράκης στο VAR.

Στο 37', όμως, έγινε το 1-0 για τους Κρητικούς. Σέντρα του Αθανασίου από αριστερά, κεφαλιά γύρισμα του Σενγκέλια, ο Σαλσέδο δεν μπόρεσε να κοντρολάρει, η μπάλα στρώθηκε στον Κωστούλα, ο οποίος σούταρε με το δεξί, η μπάλα κόντραρε στον Τσιβελεκίδη και κατέληξε στο δεξί παραθυράκι για το 1-0.

Στο 40' αριστερό σουτ του Όζμπολτ μπλόκαρε ο Χριστεογεώργος και στο 44' σε κόρνερ του Σενγκέλια, γυριστή κεφαλιά του Κωστούλα στη μικρή περιοχή, έφυγε άουτ.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος άλλαξε στο ημίχρονο τους αρνητικούς Κωστή και Μπάλτσι, αφού η ομάδα του στον άξονα είχε θέματα. Στο 47' ο Σαλσέδο σκόραρε με πλασέ σε κάθετη του Αποστολάκη, αλλά ήταν καθαρά σε θέση οφσάιντ και σωστά σηκώθηκε η σημαία.

Η ομάδα της Βοιωτίας πήρε την κατοχή της μπάλας, αλλά ο ΟΦΗ είχε κλείσει τους χώρους, ήταν συμπαγής και δεν επέτρεπε πολλές φάσεις.

Πρώτα έχασε το άχαστο ο Νους, μετά το «κλείδωσε»

Στο 69' ο Νους έχασε μία απίστευτη ευκαιρία. Μπαλιά του Σαλσέδο δεξιά στον Σενγκέλια, ο Γεωργιανός περίμενε, την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Νους κι αυτός στο δεύτερο δοκάρι σε κενή εστία έστειλε τη μπάλα άουτ!

Αμέσως ο Παπαδόπουλος έκανε τις επόμενες δύο κινήσεις. Έβαλε τον Συμελίδη στα χαφ δίπλα στον Λαμαράνα και τον Πεντρόσο κοντά στον Όζμπολτ.

Στο 75', όμως, ο Αργεντινός εξτρέμ κλείδωσε τη νίκη για τον ΟΦΗ! Ο Σενγκέλια εκτέλεσε με πάσα το κόρνερ στον Ανδρούτσο, αυτός σέντραρε με το δεξί και ο Νους πήρε την κεφαλιά νικώντας κατά κράτος στον αέρα τον Παλάσιος και σημείωσε το 2-0. Έτσι, μπήκαν ουσιαστικά τίτλοι τέλους στην αναμέτρηση.

MVP: Ο σκόρερ Κωστούλας φυσικά, ο οποίος έκανε τρομερό ματς και στην άμυνα.

Στο ύψος τους: Νους, Σενγκέλια, Αποστολάκης ήταν εξαιρετικοί.

Αδύναμος κρίκος: Μπάλτσι και Κωστή ήταν άφαντοι και γι' αυτό έγιναν αλλαγή στο ημίχρονο.

Η γκάφα: Όλος ο Λεβαδειακός ήταν μία... γκάφα.

Το στραγάλι: Ο Κατσικογιάννης ελέγχεται για τη φάση στο 31' με τον Κωστούλα και για ένα μαρκάρισμα στο 86' του Μαρινάκη στον Βήχο, αλλά το VAR δεν είχε αντίθετη άποψη.

Το ταμείο του GAZZETTA: Δικαιότατη η νίκη του ΟΦΗ, ο Λεβαδειακός δείχνει το τελευταίο διάστημα να έχει αδειάσει ψυχολογικά.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλες (8' λ.τρ. Αποστολάκης), Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Ανδρούτσος (82' Θεοδοσουλάκης), Καραχάλιος (75' Κανελλόπουλος), Σενγκέλια (82' Μαρινάκης), Νους (82' Χατζηθεοδωρίδης), Σαλσέδο.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας (80' Μανθάτης), Βήχος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Κωστή (46' Λαμαράνα), Τσόκαϊ (71' Συμελίδης), Μπάλτσι (46' Λαγιούς), Παλάσιος, Όζμπολτ, Βέρμπιτς (71' Πεντρόσο).