Βαθμολογία playoffs 5-8: ΟΦΗ και Άρης πλησίασαν τον Λεβαδειακό
Η δεύτερη αγωνιστική των playoffs των θέσεων 5-8, με στόχο το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο, άναψε φωτιές... Ο ΟΦΗ νίκησε δίκαια 2-0 τον Λεβαδειακό και ο Άρης πήρε με 3-2 τη ματσάρα με τον Βόλο.
Έτσι, οι Κρητικοί μείωσαν στους 2 βαθμούς την απόσταση από τους Βοιωτούς και οι Θεσσαλονικείς στους 3, ενώ απομένουν τέσσερις αγώνες. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι αν κατακτήσει ο ΟΦΗ το Κύπελλο, θα παίξει στα playoffs του Europa League και δεν θα αγωνιστεί στην Ευρώπη ο πέμπτος, αν αυτός είναι ο Λεβαδειακός, ο Άρης ή ο Βόλος.
Η βαθμολογία
5. Λεβαδειακός 22
6. ΟΦΗ 20
7. Άρης 19
8. Βόλος 17
Το πρόγραμμα των playoffs 5-8
1η αγωνιστική
Κυριακή 05/04/26
Λεβαδειακός – Άρης 1-1
17:00: Βόλος – ΟΦΗ 1-1
2η αγωνιστική
Σάββατο 18/04/26
ΟΦΗ – Λεβαδειακός 2-0
Άρης – Βόλος 3-2
3η αγωνιστική
Κυριακή 03/05/26
17:00: Λεβαδειακός – Βόλος
17:00: ΟΦΗ – Άρης
4η αγωνιστική
Κυριακή 10/05/26
17:00: Άρης – ΟΦΗ
17:00: Βόλος – Λεβαδειακός
5η αγωνιστική
Τετάρτη 13/05/26
17:00: Βόλος – Άρης
17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
6η αγωνιστική
Κυριακή 17/05/26
17:00: Άρης – Λεβαδειακός
17:00: ΟΦΗ – Βόλος
