Ο ΟΦΗ μείωσε στους 2 βαθμούς από τον Λεβαδειακό και ο Άρης στους 3, με τα playoffs 5-8 ν' αποκτούν τεράστιο ενδιαφέρον.

Η δεύτερη αγωνιστική των playoffs των θέσεων 5-8, με στόχο το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο, άναψε φωτιές... Ο ΟΦΗ νίκησε δίκαια 2-0 τον Λεβαδειακό και ο Άρης πήρε με 3-2 τη ματσάρα με τον Βόλο.

Έτσι, οι Κρητικοί μείωσαν στους 2 βαθμούς την απόσταση από τους Βοιωτούς και οι Θεσσαλονικείς στους 3, ενώ απομένουν τέσσερις αγώνες. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι αν κατακτήσει ο ΟΦΗ το Κύπελλο, θα παίξει στα playoffs του Europa League και δεν θα αγωνιστεί στην Ευρώπη ο πέμπτος, αν αυτός είναι ο Λεβαδειακός, ο Άρης ή ο Βόλος.

Η βαθμολογία

5. Λεβαδειακός 22

6. ΟΦΗ 20

7. Άρης 19

8. Βόλος 17

Το πρόγραμμα των playoffs 5-8

1η αγωνιστική

Κυριακή 05/04/26

Λεβαδειακός – Άρης 1-1

17:00: Βόλος – ΟΦΗ 1-1

2η αγωνιστική

Σάββατο 18/04/26

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 2-0

Άρης – Βόλος 3-2

3η αγωνιστική

Κυριακή 03/05/26

17:00: Λεβαδειακός – Βόλος

17:00: ΟΦΗ – Άρης

4η αγωνιστική

Κυριακή 10/05/26

17:00: Άρης – ΟΦΗ

17:00: Βόλος – Λεβαδειακός

5η αγωνιστική

Τετάρτη 13/05/26

17:00: Βόλος – Άρης

17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

6η αγωνιστική

Κυριακή 17/05/26

17:00: Άρης – Λεβαδειακός

17:00: ΟΦΗ – Βόλος