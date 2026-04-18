ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Ο Γκονζάλες αμφίβολος για τον τελικό με τον ΠΑΟΚ
Πρόβλημα στον ΟΦΗ για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ.
Ο Μπόρχα Γκονζάλες τραυματίστηκε στο ματς με τον Λεβαδειακό κι έγινε αλλαγή μόλις στο 8'. Ο Ισπανός δεξιός μπακ χαφ, ο οποίος είναι βασικό στέλεχος των Κρητικών, έπεσε στο έδαφος κι έπιανε το δεξί του πόδι. Μπήκε το ιατρικό τιμ, αλλά ο 30χρονος Γκονζάλες, που την τρέχουσα σεζόν μετράει 25 συμμετοχές, 3 γκολ κι 6 ασίστ, δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει και τον αντικατέστησε ο Αποστολάκης.
Αυτόματα ο Γκονζάλες θεωρείται αμφίβολος για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ, που θα γίνει σε μία εβδομάδα, στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό.
