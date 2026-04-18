Απρόοπτο με τον Γιακουμάκη στην τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ, που μένει εκτός ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τον Λουτσέσκου να ταξιδεύει στην Αθήνα και χωρίς Ντεσπόντοφ.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με την ΑΕΚ και ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αθήνα, έχοντας όμως να διαχειριστεί ένα σημαντικό απρόοπτο της τελευταίας στιγμής. Στην τελευταία προπόνηση, που ήταν αφιερωμένη στις τακτικές λεπτομέρειες της αναμέτρησης και στις στατικές φάσεις, ο Γιώργος Γιακουμάκης ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και τέθηκε εκτός μάχης.

Η κατάσταση του επιθετικού του Δικεφάλου θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση που θα δείξει το πότε θα μπορεί να είναι ξανά διαθέσιμος, με την απουσία του να διαφοροποιεί τα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου αρχικά για το αυριανό παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Την ίδια στιγμή, εκτός πλάνων παραμένει και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία, με την κατάστασή του να είναι ήδη γνωστή μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Οι Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι μπήκαν σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων με την ομάδα, ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε να μάθουμε για το αν είναι ή όχι στην αποστολή.

Ο Δικέφαλος αναχωρεί το απόγευμα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με πτήση τσάρτερ για την Αθήνα, μπαίνοντας πλέον σε ρυθμούς αγώνα για έναν ακόμη «τελικό» στη μάχη των playoffs.