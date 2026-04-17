Ο κόσμος του ΟΦΗ φωνάζει και πάλι παρών σε ένα ακόμα ραντεβού με την ιστορία. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε sold out για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ στον Βόλο στις 25 του μήνα.

Οι Κρητικοί πήραν 7.870 εισιτήρια κι έγιναν καπνός. Έτσι, ο ΟΦΗ θα έχει τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών του, όπως συνέβη και την περασμένη σεζόν στον τελικό με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.

Στην ανακοίνωση του ΟΦΗ αναφέρεται: «Η Κρήτη... πάει Βόλο!

​Ο κόσμος του ΟΦΗ έδωσε τη δική του απάντηση! Sold out τα εισιτήρια της ομάδας μας στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας!

​Ραντεβού στις 25 Απριλίου, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, για τη μεγάλη, ιστορική “μάχη”.

Οι 8000 Κρητικοί που θα είναι στον Βόλο, αλλά και όσοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την ομάδα και όλοι μαζί πάμε να ζήσουμε το όνειρο!

Πάμε να γράψουμε ιστορία!».



