Ο Φίοντορ Τσάλοφ δεν υπολογίζεται από τον ΠΑΟΚ και σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ θα γίνει προσπάθεια να πουληθεί.

Ο Φίοντορ Τσάλοφ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024, αλλά δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά στον ΠΑΟΚ.

Ο 28χρονος (10/4/98) Ρώσος επιθετικός την πρώτη του σεζόν στον Δικέφαλο είχε 40 ματς με 5 γκολ και 7 ασίστ. Την τρέχουσα περίοδο, στο πρώτο μισό, είχε με τον ΠΑΟΚ 24 αγώνες, 3 γκολ και 1 ασίστ. Με την έλευση του Γερεμέγεφ, ο Τσάλοφ, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, δόθηκε δανεικός στην Καϊσερίσπορ. Με την τουρκική ομάδα ο Τσάλοφ μετράει 9 συμμετοχές και 548 λεπτά συνολικά χωρίς να έχει σκοράρει ακόμα. Η Καϊσερίσπορ είναι στη ζώνη του υποβιβασμού και ο Τσάλοφ είναι άγνωστο αν θα παραμείνει εκεί, εφόσον αυτή σωθεί.

Στον ΠΑΟΚ, πάντως, δεν αναμένεται ν' αγωνιστεί ξανά. Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, δεν υπολογίζεται από τον Ράζβαν Λουτσέσκου και ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να τον πουλήσει με ένα ποσό κοντά στο 1,5 εκατ. ευρώ. Είναι ένα μέρος των 3 εκατ. ευρώ χρημάτων που δαπάνησε η ΠΑΕ για να τον αποκτήσει από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Ρώσοι: «Ο ΠΑΟΚ σχεδιάζει να αποχωριστεί τον Ρώσο επιθετικό Φίοντορ Τσάλοφ κατά τη θερινή μεταγραφική περίοδο και αναμένει να λάβει τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τη μεταγραφή του.

Το συμβόλαιο του 27χρονου επιθετικού με τον ελληνικό σύλλογο ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2027, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να εξετάσει το ενδεχόμενο να τον πουλήσει αυτό το καλοκαίρι. Ο προπονητής Ράζβαν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στον Τσάλοφ την επόμενη σεζόν και ο επιθετικός δεν περιλαμβάνεται στα μελλοντικά του σχέδια.

Ο ίδιος ο παίκτης εξετάζει δύο επιλογές για να συνεχίσει την καριέρα του, συμπεριλαμβανομένης της παραμονής στην Ευρώπη ή της επιστροφής του στην Ρωσική Πρέμιερ Λιγκ».