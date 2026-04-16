«Bizim ΠΑΟΚ, ο Δικός μας ΠΑΟΚ»: Ερχεται το ντοκιμαντέρ του Gazzetta για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ
Το άσπρο και το μαύρο. Η αδικία κι η επανάσταση. Οι νίκες κι οι ήττες. Από τον Λάκη Πρόγιο και τον Γιώργο Κούδα, στον Κωστίκο και στον Τουρσουνίδη. Και φυσικά ο Μπάνε Πρέλεβιτς!
Κι από εκεί στον Ιβάν Σαββίδη και στον Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ των τίτλων. «Bizim ΠΑΟΚ, ο δικός μας ΠΑΟΚ». Φίλοι της ομάδας μιλούν για τη μεγάλη τους αγάπη, τη μεγάλη τους τρέλα. Την καψούρα τους.
Το ντοκιμαντέρ του Gazzetta για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ... ΕΡΧΕΤΑΙ! Κι οι αναμνήσεις ξυπνούν. Οι επιθυμίες παίρνουν... φωτιά! Μέσα από έναν καμβά αντιθέσεων... ΠΑΟΚ!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.