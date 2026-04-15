Μόνο ένα πράγμα έχει να σκέφτεται ο ΠΑΟΚ πριν την ΑΕΚ…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για πολλά θέματα του ΠΑΟΚ, επικεντρώνοντας όμως στο ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ που ξεκάθαρα κρίνει το πρωτάθλημα.

Ημέρες χωρίς μεγάλη αγωνιστική κινητικότητα και οι θεωρίες, τα σενάρια, οι αναλύσεις κάθε είδους, κυριαρχούν. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά ζητήματα, αλλά μπροστά στον τελικό της Κυριακής όλα πρέπει να πάνε πίσω.

Μία σειρά από θέματα και θεωρίες…

- Γυρίζει ο Μεϊτέ;

- Τι έπαθε ο Ζίβκοβιτς;

- Ποιος θα παίξει δεξιά;

- Θα ξεκινήσει ο Γιακουμάκης;

- Γιατί δεν μπορεί να προπονηθεί ο Κένι ενώ οι εξετάσεις του δεν δείχνουν κάτι;

- Τι γίνεται με την αποθεραπεία των παικτών;

- Είναι καλά, είναι συγκεντρωμένος ο Λουτσέσκου;

- Τα εισιτήρια, ο τελικός, ο διαιτητής, οι γιορτές κτλ.

Να χαμε να λέγαμε όλα μπροστά στον τελικό της Κυριακής. Έτσι όπως πήγε το πράγμα, ο ΠΑΟΚ την Κυριακή στην Αθήνα παίζει το πρωτάθλημα, τον τίτλο που θέλει πολύ και άξιζε βάσει της απόδοσης και των αποτελεσμάτων του σε μεγάλο μέρος της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει την ΑΕΚ και ξαναμπαίνει δυνατά στο κόλπο. Αν φέρει ισοπαλία μένει με λίγες ελπίδες, αν χάσει… χαιρετίσματα. Αυτό είναι το μόνο ξεκάθαρο μήνυμα που πρέπει να τονίζεται εντός Δικεφάλου.

Μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ειδικά με την απόδοση που έχει τελευταία; Φυσικά και μπορεί είναι η απάντηση, ειδικά από τη στιγμή που δεν παίζει και με ομάδα η οποία εντυπωσιάζει με το δικό της ποδόσφαιρο, ή ένα σύνολο το οποίο εμφανίζεται ανίκητο. Και οι τέσσερις των playoffs αυτή την περίοδο βράζουν στο ίδιο καζάνι, κανείς δεν μπορεί να κυριαρχήσει, τα ματς πηγαίνουν σε λίγες φάσεις και σε λεπτομέρειες και εκεί θα κριθούν τα Κυριακάτικα. Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε απέναντι σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μέσα στον χειμώνα. Κέρδιζε καθαρά με 2-0 ως επι το πλείστο τα πιο πολλά ντέρμπι, παρουσιάζοντας εικόνα απόλυτης ισορροπημένης ομάδας που επικρατούσε αγωνιστικά, τακτικά και σε νοοτροπία, κάτι που οδηγούσε και σε τέτοια-τόσα καλά αποτελέσματα. Αυτό άλλαξε, τα ντέρμπι παίζονται σε λεπτομέρειες και ο ΠΑΟΚ τώρα ψάχνει μια νίκη για να το πιστέψει εκ νέου.

Το ότι η ΑΕΚ παίζει την Πέμπτη ευρωπαϊκό ματς, μικρή σημασία έχει πλέον. Η εικόνα της δεν θα αλλάξει την Κυριακή, ό τι και αν γίνει την Πέμπτη με τους Ισπανούς. Το κίνητρο και η σημασία του Κυριακάτικου ματς είναι πολύ-πολύ μεγάλη για να επηρεαστεί από οποιοδήποτε άλλο γεγονός. Ό τι και αν γίνει στο ευρωπαϊκό, η ΑΕΚ θα είναι και την Κυριακή πολύ οργανωμένη, με το πλάνο της στον άξονα, συμπαγής, πολύ δυνατή σε στημένες μπάλες και μέχρι εκεί.

Τελικός είναι και όλα τα άλλα απλά… δεν υπάρχουν.

* Αγωνιστικά για τον ΠΑΟΚ έχει σημασία αν μετά από 70-80 μέρες απουσίας και απραξίας θα είναι στην αποστολή ο Μεϊτέ η ο Ζίβκοβιτς; Τι μπορεί να περιμένει κανείς από τόσο ανενεργούς ποδοσφαιριστές; Τόσο καιρό έξω δεν κάθονται ούτε το καλοκαίρι!

* Δέκα μέρες πριν τον τελικό κυπέλλου η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πώς θα διαθέσει τα εισιτήριά της. Σωστά εξάντλησε όλα τα περιθώρια μπας και βρει περισσότερα από 7800 εισιτήρια που αναλογούν στον Δικέφαλο. Σωστά ο ΠΑΟΚ μαζί με τον ΟΦΗ και την ΕΠΟ ζήτησαν να μην υπάρχουν κενές ζώνες στο Πανθεσσαλικό, από την άλλη όμως ποιος Έλληνας πολίτης-πολιτικός θα έβαζε την υπογραφή του σε μια τέτοια απόφαση; Ο ΠΑΟΚ αποθεώθηκε αρχικά για τη βούλησή του να επιβραβεύσει όσους δεν πήγαν στη Γαλλία, αλλά και όσα διαρκείας πήγαν στο 100% των εντός έδρας αγώνων. Η εξίσωση στην πράξη δεν βγήκε και κάπως έτσι δεν γίνεται να μην υπάρχουν παραπονούμενοι. Όπως και να έχει με 7800 εισιτήρια δημιουργούνται πολλά προβλήματα.

* Έσπευσαν σοφοί-παντογνώστες να προδικάσουν τους ξένους διαιτητές που θα σφυρίξουν στη δεύτερη αγωνιστική των playoffs και ο Ολυμπιακός με τον Καραπαπά υιοθέτησαν τις… πληροφορίες. Εκτέθηκαν όλοι μαζί, αλλά και ποιος ασχολείται; Πρώτη φορά είναι; Ο ΠΑΟΚ μετά τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής ήταν ξεκάθαρος ζητώντας 50-50 ΚΑΙ στους ορισμούς. Ποιος να τον αμφισβητήσει; Η ΚΕΔ το υλοποίησε και ειδικά για τον Μανθάνο κανείς (πριν τον αγώνα) δεν μπορεί να πει… κιχ.

* Πριν δύο εβδομάδες η ΠΑΕ Άρης κατήγγειλε τον Χιμένεθ ότι χρηματίστηκε από άλλη ομάδα! Το αντιλαμβάνεστε; «Θα πεις στον κόσμο από ποια αντίπαλη ομάδα πήρες πριμ». Έχει γίνει τα τελευταία χρόνια πιο ξεκάθαρη καταγγελία; ΚΑΝΕΙΣ μα ΚΑΝΕΙΣ δεν αντέδρασε, κανείς εισαγγελέας δεν έκανε παρέμβαση και γι ακόμη μία φορά ενισχύθηκε η αίσθησή μας ότι ΔΕΝ υπάρχει δικαιοσύνη. Ίσα-ίσα μιλάμε για την απόλυτη κοροϊδία και ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι καθένας μπορεί να κάνει ανενόχλητος όποια παράνομη κίνηση επιθυμεί!

* ΠΑΟΚ-Άρης στο μπάσκετ σήμερα με τους δυο να διεκδικούν θέση στην τετράδα! Με προϋποθέσεις παίζεται και η τρίτη θέση. Γεμάτο το γήπεδο και λογικά η μία ομάδα δεν θα σουτάρει 30 βολές παραπάνω από την άλλη όπως έγινε στο πρώτο ματς που παρολ αυτά το κέρδισε ο ΠΑΟΚ!