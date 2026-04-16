Ο Παναθηναϊκός θέλει τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό για να... φτιάξει τα Play Offs του.

Οι διακοπές του Πάσχα έφτασαν στο τέλος τους, η επανέναρξη των Play Offs της Stoiximan Superleague έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο και μάλιστα με ντέρμπι «αιωνίων», το τελευταίο της ιστορίας που θα λάβει χώρα στη Λεωφόρο.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην ιστορική του έδρα την Κυριακή (19/04) για την 2η αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος κι έχει παραπάνω από έναν λόγους για να θέλει τη νίκη απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλό του.

Το γόητρο είναι πάντα ένα ισχυρό κίνητρο στα ματς αυτά, όμως οι «πράσινοι» δεν έχουν απομείνει μονάχα με αυτό, αφού διατηρούν ακόμη και βαθμολογικά κίνητρα.

Το γόητρο και η 3η θέση οδηγός για τον Παναθηναϊκό

Το «τριφύλλι» απέχει 8 βαθμούς από τον δεύτερο ΠΑΟΚ και τον τρίτο Ολυμπιακό ενώ μένουν μόλις 15 προς διεκδίκηση στο υπόλοιπο του μίνι αυτού τουρνουά.

Σίγουρα η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη, αν τη συνδυάσει κανείς με τον μικρό αριθμό αγώνων και τη δυσκολία που αυτοί έχουν, όμως οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού παραμένουν υπαρκτές και είναι στο χέρι του να τις αυξήσει και να τις κυνηγήσει μέχρι το τέλος, διατηρώντας παράλληλα ψηλά και το κίνητρό του.

Αν το βράδυ της Κυριακής (19/04-21:00) κερδίσει τον Ολυμπιακό, η μεταξύ τους απόσταση θα πάει στους πέντε ενώ αν η ΑΕΚ κερδίσει κι εκείνη τον ΠΑΟΚ, τότε και η διαφορά από κείνον θα μειωθεί εξίσου, βάζοντας τους «πρασίνους» πιο ζεστά στο παιχνίδι για την τρίτη θέση και τους αντιπάλους τους, που θα έχουν πάει στους οκτώ βαθμούς από την πρώτη ΑΕΚ, σε κατάσταση εσωστρέφειας, αφού το πρωτάθλημα θα έχει σχεδόν χαθεί για κείνους.

Κάπως έτσι θα δημιουργηθούν οι ιδανικές συνθήκες για να μπορέσει το «τριφύλλι» να εκμεταλλευτεί την πληγωμένη ψυχολογία τους και να παλέψει για κάτι που πριν την έναρξη των Play Offs έμοιαζε χλωμό.

Μέσα απ' αυτή τη διαδικασία, που θα το διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού για όσο περισσότερα γίνεται, θα μπορούν να βγουν και καλύτερα συμπεράσματα και για το μέλλον της ομάδας, αφού αν εκείνη μείνει χωρίς στόχο από την 2η κιόλας αγωνιστική, θα είναι όλα σαφώς πιο δύσκολα.

Το βαθμολογικό αυτό κίνητρο που προαναφέραμε και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι εξίσου σημαντικό με το δεύτερο κίνητρο, αν δεν μπαίνει οριακά και σε δεύτερη μοίρα για το ματς της Κυριακής.

Κι αυτό γιατί δεν υπάρχει ντέρμπι «αιωνίων», που να είναι αδιάφορο, ασχέτως της βαθμολογικής κατάστασης των δύο ομάδων, αφού το γόητρο φτάνει στα ύψη και για τις δύο ομάδες στα ματς αυτά.

Ακόμη και αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε κάποιο βαθμολογικό στόχο για το παιχνίδι αυτό, είναι δυνατόν να μην θέλει να κερδίσει τον Ολυμπιακό στον τελευταίο του αγώνα στην ιστορική του έδρα θέτοντάς τον στην ουσία και εκτός πρωταθλήματος;

Προφανώς και όχι. Ειδικά όταν πριν λίγα χρόνια ήταν οι «ερυθρόλευκοι», που με τη νίκη στην έδρα τους με το γκολ του Ρέαμπτσιουκ είχαν στερήσει τον τίτλο του πρωταθλητή στον Παναθηναϊκό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Επομένως, από όποια άποψη κι αν το δει κανείς, οι «πράσινοι» έχουν ισχυρό κίνητρο, βαθμολογικό και πνευματικό, ώστε να πάνε και να κερδίσουν τον «αιώνιο» αντίπαλό τους την τελευταία φορά που θα τον υποδεχθούν στο «σπίτι» τους.