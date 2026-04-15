Ο Τετέ σε 16 ματς στη Γκρέμιο έχει φτωχή συγκομιδή και ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού δέχεται έντονη κριτική.

Ο Τετέ ήταν ένας από τους σημαντικούς παίκτες που αποχώρησαν από τον Παναθηναϊκό τον Γενάρη με προορισμό τη Γκρέμιο.

Ο 26χρονος (15/2/00) Βραζιλιάνος εξτρέμ την τρέχουσα περίοδο είχε με το τριφύλλι 27 αγώνες, 2 γκολ και 7 ασίστ. Συνολικά με τον Παναθηναϊκό ο Τετέ είχε 76 αγώνες, 13 γκολ και 10 ασίστ.

Τον Γενάρη ο παίκτης εξέφρασε την επιθυμία να γυρίσει στην πατρίδα του για την Γκρέμιο, ο Παναθηναϊκός αν και ήταν βασικό στέλεχος δεν είχε αντίρρηση και συναίνεσε στην πώλησή του με ένα ποσό κοντά στα 6 εκατ. ευρώ.

Ο Τετέ αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Γκρέμιο κατά την άφιξή του, αλλά σχεδόν τρεις μήνες αργότερα η κριτική στα social media είναι έντονη για τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. Ο Τετέ μέχρι στιγμής έχει 16 ματς και 2 γκολ. Ένα στο πρωτάθλημα Γκαούτσο σε 5 ματς κι ένα γκολ στο εθνικό πρωτάθλημα της Serie A σε 9 συμμετοχές.

Στο Κόπα Σουνταμερικάνα αντίθετα, δεν έχει σκοράρει σε 2 παιχνίδια. Στο τελευταίο ματς με τη Ντεπορτίβο Ριέστρα από την Αργεντινή ήταν βασικός κι έγινε αλλαγή στο ημίχρονο με το αποτέλεσμα στο 0-0. Ο Κολομβιανός Εναμοράντο, ο οποίος παίζει επίσης εξτρέμ, μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο, έδωσε την ασίστ στο γκολ της νίκης της Γκρέμιο με 1-0 κι αμέσως άρχισε η σύγκριση και η κριτική για την προσφορά του Τετέ. Τα σχόλια για τον πρώην πράσινο κάτω από το επίσημο ποστάρισμα της Γκρέμιο ήταν ιδιαίτερα καυστικά.

I-M-O-R-T-A-L! 🇪🇪💙 #Grêmio 1x0 Deportivo Riestra

Um partida com raça, com alma e sem desistir um minuto sequer. Mesmo com um jogador a menos, fizemos valer o peso da camisa Tricolor e Amuzu formou o descontrole para garantir a vitoria nesta noite. VAMOS, GRÊMIO! 🇪🇪#GRExDPR pic.twitter.com/5x0jE6fw73 April 15, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τετέ δεν έχει κανένα 90λεπτο στα 16 ματς που έπαιξε. Στο πρωτάθλημα και στο Κόπα Σουνταμερικάνα από τα 11 ματς που συμμετείχε, ξεκίνησε στα 9 κι έγινε σε όλα αλλαγή. Στο πρωτάθλημα μετράει 479 λεπτά, και στο Σουνταμερικάνα 115'.