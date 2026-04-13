Το Gazzetta καταγράφει τα έξι ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, που έλαβαν χώρα στη Λεωφόρο μετά το 2000 κι έχουν χαραχθεί περισσότερο στο μυαλό των «πράσινων» φιλάθλων.

Ο Παναθηναϊκός σε λίγες μέρες αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο (19/04-21:00) για την 2η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague κι αυτή αναμένεται να είναι η τελευταία φορά που οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Οι «πράσινοι» αποφάσισαν του χρόνου να αγωνιστούν εξ' ολοκλήρου στο ΟΑΚΑ και από τη στιγμή που τη μεθεπόμενη σεζόν (2027-2028) υπολογίζεται να είναι έτοιμο το νέο του γήπεδο για να παίζουν εκεί, δεν θα παρακολουθήσουμε ξανά ντέρμπι αιωνίων στο πιο ιστορικό γήπεδο της Αθήνας, αφού αυτό θα σταματήσει να υπάρχει, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Βοτανικού.

Με αφορμή, λοιπόν, τη συνθήκη αυτή το Gazzetta έψαξε και ξεχώρισε τα έξι ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, που έχουν λάβει χώρα εκεί, έπειτα από τις αρχές του 2000 κι έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη των οπαδών του «τριφυλλιού».

Πάμε, λοιπόν, να ξεκινήσουμε ένα σύντομο ταξίδι στο παρελθόν των αγώνων αυτών στη Λεωφόρο...

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-2 (σεζόν 2002-2003)

Είναι 14η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός βρίσκεται τρεις βαθμούς μπροστά από τον Παναθηναϊκό και οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες στην Λεωφόρο σ' ένα ματς που έμελλε να είναι εκείνο με την πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη στο σκορ. Γιατί;

Επειδή οι παίκτες των «πρασίνων» ήταν οι μόνοι που σκόραραν και μάλιστα πέντε γκολ και εν τέλει κέρδισαν 3-2 με ανατροπή!

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν εκείνοι που προηγήθηκαν στο 9ο λεπτό με αυτογκόλ του Χένρικσεν με κεφαλιά... ψαράκι έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Τζόρτζεβιτς. Εννιά λεπτά μετά ο Ολιζαντέμπε ισοφάρισε σε 1-1.

Όμως και πάλι οι Πειραιώτες πήραν ξανά προβάδισμα στο 55ο λεπτό με αυτογκόλ αυτή τη φορά του Κυριάκου, όταν η μπάλα βρήκε πάνω του από γύρισμα του Άντζα.

Ο Παναθηναϊκός δεν το έβαλε κάτω και ο Άγγελος Μπασινάς ισοφάρισε με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 72ο λεπτό. Πέντε λεπτά μετά ήρθε η ολική ανατροπή με τον Γιόνας Κόλκα, που σκόραρε με σουτ, έπειτα από υπέροχη ατομική προσπάθεια, αλλά και κακή εκτίμηση του Ελευθερόπουλου.

Κάπως έτσι το «τριφύλλι» κέρδισε με 3-2 κι έπιασε στην κορυφή των Ολυμπιακό. Τελικά βέβαια έχασε εκείνο το πρωτάθλημα στην ισοβαθμία.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-2 (2003-2004)

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός παρατάχθηκαν στο χορτάρι της Λεωφόρου την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος (30 είχε σύνολο), με τους «πράσινους» να προηγούνται στη βαθμολογία με δύο βαθμούς και τους «ερυθρολεύκους» να ψάχνουν το διπλό που θα τους έδινε προβάδισμα για τον τίτλο. Και η αλήθεια είναι πως έφτασαν μία... ανάσα απ' αυτό.

Το «τριφύλλι» ήταν εκείνο που προηγήθηκε μόλις στο 7ο λεπτό του αγώνα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπασινά, το οποίο κέρδισε ο Παπαδόπουλος από τον Βάλλα.

Οι Πειραιώτες δεν απογοητεύτηκαν και βρήκαν τα κουράγια όχι μόνο να ισοφαρίσουν στο 44ο λεπτό με την κεφαλιά του Στολτίδη, που πέρασε οριακά τη γραμμή έπειτα από την απόκρουση του Χαλκιά, αλλά και να πετύχουν την ανατροπή με την κομπίνα των Γεωργάτου και Τζόρτζεβιτς, με το σουτ του τελευταίου στο 54ο λεπτό.

Ο Παναθηναϊκός όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στο 81' ο Μπασινάς έκανε μία μακρινή εκτέλεση φάουλ, η μπάλα κόντραρε κι έπειτα από φάση διαρκείας, ο Γκούμας έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ισοφάρισε σε 2-2 και χάρισε στην ομάδα του έναν καθοριστικό βαθμό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που εν τέλει πέτυχε.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-0 (2004-2005)

Οι δύο «αιώνιοι» πάτησαν το χορτάρι της Λεωφόρου για την 25η αγωνιστική σ' ένα πρωτάθλημα που παιζόταν μεταξύ εκείνων και της ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα μεγάλο βήμα την «στροφή» εκείνη επικρατώντας με 1-0 του Ολυμπιακού χάρη σε γκολ που σημείωσε ο Μιχάλης Κωνσταντίνου στο 44ο λεπτό του αγώνα με υπέροχη κεφαλιά.

Η τραγική ειρωνεία είναι πως το καλοκαίρι που ακολούθησε ο Κύπριος επιθετικός έμεινε ελεύθερος από τους «πρασίνους» και υπέγραψε στους Πειραιώτες.

Παρά τη νίκη στο ματς αυτό και την άνοδο του «τριφυλλιού» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, το πρωτάθλημα τελικά εκείνη τη σεζόν κατέληξε στα χέρια των «ερυθρολεύκων».

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-1 (2014-2015)

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου υποδέχθηκε στη Λεωφόρο εκείνη του Βίτορ Περέιρα. Μία ομάδα που με πολύ μικρότερο μπάτζετ προσπαθούσε να διατηρηθεί στην κούρσα του τίτλου κοντράροντας τον Ολυμπιακό με όλα της τα «όπλα».

Σε κείνο το ντέρμπι «αιωνίων» επικράτησε με 2-1 και μείωσε τη διαφορά στους τρεις βαθμούς, δείχνοντας σφυγμό.

Οι «πράσινοι» μπήκαν στο σκορ με το αυτογκόλ του Μαζουακού από το γύρισμα του Πράνιτς στο 49'. Στο 78' διπλασίασαν τα τέρματά τους, όταν ο Πέτριτς εκμεταλλεύτηκαν ένα λάθος στην άμυνα του Ολυμπιακού και εκτέλεσε άμεσα μέσα από την περιοχή νικώντας τον Ρομπέρτο.

Το μόνο που κατάφεραν οι «ερυθρόλευκοι» ήταν να μειώσουν στο 90+7' με σουτ του Τσόρι Ντομίνγκεζ έπειτα από ωραία εκτέλεση.

Δυστυχώς όμως για το «τριφύλλι» η νίκη αυτή έμελλε να... σβηστεί από τα πρακτικά, αφού στη συνέχεια έχασε το ματς στα χαρτιά για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα πριν την έναρξη του αγώνα.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-0 (2016-2017)

Το μαχητικό σύνολο του Μαρίνου Ουζουνίδη υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος, που είχε τότε στον πάγκο του ως υπηρεσιακό τον Βασίλη Βούζα.

Ο Παναθηναϊκός έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση, παίρνοντας και μπουστ από το γκολ του Μάρκους Μπεργκ στο 15ο λεπτό και κέρδισε τον Ολυμπιακό.

Η νίκη αυτή ήταν κυρίως γοήτρου, αφού η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ήταν στους εννέα βαθμούς ακόμη και μετά από τους τρεις βαθμούς αυτούς. Εν τέλει, οι «πράσινοι» τερμάτισαν τρίτοι στο πρωτάθλημα αυτό όντας δέκα βαθμούς πίσω από τους «ερυθρολεύκους», που πήραν τον τίτλο.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1 (2022-2023)

Είναι το ξεκίνημα της δεύτερης χρονιάς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» έχουν πάρει... σβάρνα όποιον έχουν συναντήσει στο διάβα τους στις πρώτες δέκα αγωνιστικές του πρωταθλήματος τρέχοντας ένα απίστευτο 10/10.

Το ματς με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο την 11η αγωνιστική είναι το τελευταίο μεγάλο εμπόδιο για να κλείσει έχοντας το απόλυτο τον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας.

Σ' ένα παιχνίδι που ήταν αρκετά ισορροπημένο, το «τριφύλλι» έμεινε πίσω στο σκορ στο 84ο λεπτό με το σουτ του Μπιέλ μέσα από την περιοχή και ισοφάρισε στα... χασομέρια με το εύστοχο πέναλτι του Σπόραρ, που προήλθε από τη μονομαχία του Ιωαννίδη με τον Άβιλα, φάση που ξεσήκωσε τρομερή συζήτηση.