Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που μένουν ελεύθεροι το ερχόμενο καλοκαίρι κι εκείνοι που μπαίνουν στον τελευταίο έτος της συνεργασίας του με το club.

Η σεζόν για τον Παναθηναϊκό μπορεί να μην έχει ακόμα ολοκληρωθεί, αφού απομένουν πέντε παιχνίδια στα Play Offs της Stoiximan Superleague, ωστόσο με τους «πρασίνους» να μην έχουν κάποιον απτό στόχο, πέρα από το να κάνουν μία αξιοπρεπή πορεία, το βλέμμα τους πηγαίνει αναγκαστικά και στην επόμενη μέρα της ομάδας ήδη από τώρα.

Πέρα από το κομμάτι των μεταγραφών, στο οποίο αναμένεται να υπάρχει σημαντική κινητικότητα για ένα ακόμα καλοκαίρι, υπάρχει κι εκείνο που αφορά τα συμβόλαια του «τριφυλλιού» που λήγουν κι έτσι πρέπει να παρθούν κάποιες αποφάσεις.

Μπορεί αυτά που ολοκληρώνονται το φετινό καλοκαίρι να μην είναι πολλά, ωστόσο πρέπει να προσθέσουμε στην εξίσωση κι εκείνα που μπαίνουν στον τελευταίο χρόνο της διάρκειάς τους, τα οποία φτάνουν σε διψήφιο αριθμό και για τα οποία πρέπει να παρθούν αποφάσεις το καλοκαίρι, αφού τον επόμενο Γενάρη οι παίκτες αυτοί θα έχουν το δικαίωμα να συζητήσουν με όποια ομάδα θέλουν.

Τα 7+1 συμβόλαια του Παναθηναϊκού που ολοκληρώνονται το καλοκαίρι

Πάμε να δούμε τις περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι, αφού ολοκληρώνεται η συνεργασία τους με τους «πρασίνους».

Ο Γιάννης Κώτσιρας, ο πιο παλιός παίκτης στο ρόστερ του «τριφυλλιού», βλέπει τη συνεργασία του με το «τριφύλλι» να ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι και φαίνεται πως αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο είναι να κλείσει ο κύκλος του στην ομάδα.

Έπειτα είναι ο Φίλιπ Τζούρισιτς, του οποίου του συμβόλαιο λήγει κι εκείνο σε λίγους μήνες, με τον Σέρβο επιθετικό μέσο να έχει ταλαιπωρηθεί από μυϊκούς τραυματισμούς τη φετινή σεζόν και να μην έχει συμβάλλει όσο θα ήθελε στις υποχρεώσεις της ομάδας. Πρόκειται για μία από τις ηγετικές φιγούρες των αποδυτηρίων, όντας κι ένας εκ των αρχηγών, ωστόσο το μέλλον του παραμένει αβέβαιο λόγω της αδυναμίας που έδειξε φέτος να είναι «παρών» και να βοηθήσει σταθερά την ομάδα.

Μετά είναι τα συμβόλαια των τριών δανεικών. Ο Ζαρουρί* μπορεί τυπικά να τελειώνει ο δανεισμός του το καλοκαίρι, ωστόσο με την είσοδο του Παναθηναϊκού στα Play Offs και την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής του παρουσίας ενεργοποιήθηκε αυτόματα και η οψιόν αγοράς του Μαροκινού και άρα το τριετές συμβόλαιο που είχε συμφωνηθεί στην περίπτωση αυτή.

Τα άλλα δύο συμβόλαια είναι εκείνα των Λαφόν και Ρενάτο. Ο πρώτος δεν έχει προσδώσει στην ομάδα την αξιοπιστία που θα ήθελε κάτω από την εστία. Είναι ένας τερματοφύλακας με προσόντα, που όμως δεν διακρίνεται από σταθερότητα κι αυτό φαίνεται πως τον κάνει αυτή τη στιγμή να είναι πιο κοντά να επιστρέψει στη Ναντ παρά να μείνει.

Με τον Ρενάτο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν υπάρχει οψιόν στην συμφωνία με την Παρί, ενώ η γεύση που έχει αφήσει είναι... γλυκόπικρη. Από τη μία όταν παίζει βγάζει σημαντική ποιότητα, από την άλλη και φέτος αντιμετώπισε τα γνωστά του προβλήματα. Επομένως είναι πολλές οι παράμετροι που μπαίνουν στη μέση στην υπόθεσή του, με τον ίδιο να μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους Γάλλους.

Σ' αυτή την κατηγορία πρέπει να εντάξουμε και τον Σισοκό* (σ' αυτόν έγκειται το +1 που βάλαμε στον τίτλο), που έχει μεν συμβόλαιο μέχρι το 2027, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει διακοπή του συμβολαίου μ' ένα μικρό buy out, αν αποφασιστεί, κάτι που με την ελλιπή, λόγω τραυματισμών, προσφορά του δεν είναι απίθανο.

Από κει και πέρα, το συμβόλαιο του Μλαντένοβιτς, που είναι δανεικός στην Καραγκιουμρούκ, έχει ήδη γίνει γνωστό ότι δεν θα ανανεωθεί ενώ κάτι αντίστοιχο αναμένεται να συμβεί και με κείνο του Τσόκαϊ, που είναι δανεικός στον Λεβαδειακό.

Παράλληλα, λήγουν και τα συμβόλαια των νεαρών Προδρομίτη και Κρυπαράκου ενώ στο τελευταίο εξάμηνο μπαίνει το συμβόλαιο του Σγούρου.

Τα σημαντικά συμβόλαια που λήγουν το καλοκαίρι

Οι 10 ποδοσφαιριστές που μπαίνουν στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου τους

Εξίσου κρίσιμη με τους παίκτες που μένουν ελεύθεροι σε λίγους μήνες είναι και η κατάσταση εκείνων που μπαίνουν στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου τους, όσων δηλαδή εκείνα έχουν διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Αυτό συμβαίνει γιατί εκεί είναι το κομβικό τάιμινγκ που η ομάδα πρέπει να αποφασίσει τι θέλει να κάνει με έναν ποδοσφαιριστή, αν δηλαδή θα ανανεώσει το συμβόλαιό του ή θα τον παραχωρήσει για να πάρει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος, μιας και από τον Γενάρη, που θα μπει στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του, θα μπορεί εκείνος να μιλήσει και να συμφωνήσει με όποια ομάδα θέλει.

Σε αυτό το στάδιο βρίσκονται δέκα παίκτες του Παναθηναϊκού. Αρχικά, έχουμε τον Κότσαρη, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή δεύτερος πια στην ιεραρχία της ομάδας, αποτελεί club trained player, που βοηθάει στην ευρωπαϊκή λίστα και όλοι είναι ικανοποιημένοι από την παρουσία του.

Έπειτα είναι ο Πάλμερ-Μπράουν, ο οποίος είναι ίσως ο ποιοτικότερος στόπερ που διαθέτουν στο ρόστερ τους οι «πράσινοι». Ο 28χρονος είχε δύο σημαντικές ατυχίες με τραυματισμούς από τότε που ήρθε στην ομάδα, ωστόσο με εξαίρεση αυτούς, η εικόνα του είναι άκρως ικανοποιητική.

Ο επόμενος είναι ο Τιν Γεντβάι για τον οποίο υπάρχει επίσης εκτίμηση, σε καμία όμως περίπτωση αυτή δεν φτάνει εκείνη που υπάρχει για τον Πάλμερ. Οπότε σε περίπτωση που το «τριφύλλι» θελήσει να κάνει μία αλλαγή στους κεντρικούς αμυντικούς του, ο Κροάτης φαντάζει πρώτο φαβορί για να παραχωρηθεί με το τρέχον στάτους του.

Μετά είναι ο Πέδρο Τσιριβέγια. Ένας από τους καλύτερους και κομβικότερους παίκτες του «τριφυλλιού», για τον οποίο τρέφει μεγάλη εκτίμηση και ο Ράφα Μπενίτεθ, κάτι που σημαίνει πως η επιθυμία για την παραμονή του υπάρχει, ωστόσο πρέπει να υπάρξει και συμφωνία στις διαπραγματεύσεις.

Στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του μπαίνει και ο αρχηγός της ομάδας, Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος έγινε δέκτης έντονης κριτικής από μερίδα του κόσμου για ένα διάστημα φέτος. Ο Έλληνας μέσος, που είναι και αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος, στις 28 του Ιουνίου θα γίνει 33 και τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο ίδιος θα κληθούν να πάρουν μία σημαντική απόφαση για το μέλλον της συνεργασίας τους.

Σε ανάλογη κατάσταση και ο «διόσκουρός» του, Μανώλης Σιώπης, του οποίου το συμβόλαιο λήγει κι εκείνου το 2027. Ο ίδιος έχει ένα ρόλο περισσότερο για το ροτέισον και λιγότερο βασικού. Τον Μάιο γίνεται 32. Πρόκειται για έναν χρήσιμο παίκτη, τόσο στο γήπεδο όσο και στα αποδυτήρια, που όμως επίσης θα πρέπει να διαλέξει ποιες θα είναι συνθήκες που επιθυμεί στο ίσως τελευταίο καλό συμβόλαιο της καριέρας του.

Από κει και πέρα λήγουν και τα συμβόλαια των Ταβάρες, Βιλένα και Λημνιού, τα οποία δεν θα ανανεωθούν, ίσα ίσα που πιθανότατα να υπάρξει προσπάθεια να βρεθεί λύση για να πουληθούν ή να λυθεί νωρίτερα η συνεργασία.

Τέλος, στον τελευταίο χρόνο θα μπουν και τα συμβόλαια του νεαρού Μπόκου, αλλά και των Σώκου, Καρακασίδη, Νικολετόπουλου και Λάζαρη.

Οι δέκα παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν το 2027

Επομένως, οι κ. Κοτσόλης και Κορόνα, που ασχολούνται κατά βάση με τον καταρτισμό του ρόστερ, έχουν αρκετή δουλειά να κάνουν το πρώτο τους καλοκαίρι στην ομάδα, αφού παράλληλα με όλα αυτά θα πρέπει να τρέξουν και τον σχεδιασμό των μεταγραφών, που είναι σε άμεση συνάρτηση με τις ανανεώσεις και θα έχει κι εκείνος αρκετό φόρτο για άλλο ένα παράθυρο.