Οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τα περισσότερα λεπτά: Το αδιανόητο 95,8% του Ντε Φράι και οι πέντε που ξεπερνούν τα 1.000

Τα λεπτά που έχουν πάρει οι 28 ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που έχει χρησιμοποιήσει ο Τζέικομπ Νίστρουπ στα πρώτα 13 ματς της σεζόν. Ο μόνος απόλυτος και οι πέντε που ξεπέρασαν τα 1.000 λεπτά.

Ο Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ ικανοποίησε με τα αποτελέσματά του στο πρώτο αυτό κομμάτι της σεζόν, αφού στα 13 αυτά ματς που έδωσε μπόρεσε να εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Conference League και να κάνει το 7/7 στην Ελλάδα, 5/5 στο πρωτάθλημα και 2/2 στο Κύπελλο, όντας μόνος πρώτος στη λίγκα.

Ο Δανός τεχνικός χρησιμοποίησε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του για να το πετύχει αυτό, περνώντας και από δύσκολες καταστάσεις διαχείρισης με λίγες επιλογές, όπως συνέβη στα προκριματικά. Μία κατάσταση που προκλήθηκε από τον συνδυασμό των τραυματισμών που έτυχε να συμβούν με το πήγαινε-έλα του μεταγραφικού παραθύρου.

Συνολικά εκείνος έριξε στο χορτάρι 28 ποδοσφαιριστές στα επίσημα ματς, τρεις εκ των οποίων δεν συνεχίζουν πλέον με την ομάδα, δηλαδή οι Τουμπά, Ζαρουρί και Τσέριν ενώ υπάρχουν και δύο που δεν έχουν αγωνιστεί καθόλου, αφού δεν ήταν διαθέσιμοι.

Ο λόγος για τον Ίνγκασον, που τραυματίστηκε σοβαρά στο τελευταίο φιλικό με τη Ραπίντ Βιέννης κι έκτοτε είναι εκτός και τον Κρίστιανσεν, που ήταν ανέτοιμος μέχρι τώρα και μόλις χθες μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε πως έχει μοιραστεί ο χρόνος συμμετοχής μεταξύ των 28 αυτών ποδοσφαιριστών. Ποιοι έπαιξαν περισσότερο συνολικά, αλλά και ποιοι αγωνίστηκαν πιο πολύ αναφορικά με τα λεπτά που είχαν διαθέσιμα.

Ο απόλυτος Πένια, ο αδιανόητος Ντε Φράι και οι υπόλοιποι

Ας ξεκινήσουμε ρίχνοντας μια ματιά στους πρώτους έντεκα παίκτες σε χρόνο συμμετοχής. Στη λίστα αυτή πρώτος δεν θα μπορούσε να φιγουράρει άλλος από τον Ινάκι Πένια, ο οποίος δεν έλειψε πραγματικά ούτε λεπτό από το χορτάρι στα πρώτα αυτά 13 ματς της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ, ούτε καν σε κάποιο από τα δύο ματς του Κυπέλλου Ελλάδος.

Κοινώς τα 1.329 λεπτά είναι το ανώτατο όριο. Πολύ κοντά σε αυτό, μόλις 56 λεπτά πίσω, είναι ο αρχηγός της ομάδας, Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος έχει ίδιες συμμετοχές με τον Ισπανό κίπερ, έχοντας παίξει κι εκείνος σε όλα τα ματς, απλά στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τη Νίκη Βόλου είχε μπει ως αλλαγή.

Ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ έχει παίξει το 95,8% των διαθέσιμων λεπτών, κάτι αν μη τι άλλο αξιοσημείωτο για έναν παίκτη στην ηλικία του και με τις παραστάσεις που έχει. Δεν νομίζω πως θα βρισκόντουσαν πολλοί στην ηλικία του και με την πορεία που έχει διαγράψει σε Ίντερ και εθνική Ολλανδίας, που θα ερχόντουσαν στην Ελλάδα και δεν θα «ξέκλεβαν» π.χ. σε κάποιο ματς Κυπέλλου, για να ξεκουραστούν.

Αυτό όχι όμως δεν ψάχνει κάτι τέτοιο, αλλά όπως έχει τονίσει και ο Τζέικομπ Νίστρουπ, θέλει να παίζει συνεχώς, όποτε μπορεί, για να βοηθάει την ομάδα και τους συμπαίκτες του, όπως δηλαδή θα έπρεπε να κάνει ένας πραγματικός αρχηγός.

Τρίτος στη λίστα αυτή είναι ο Κυριακόπουλος, που έφτασε τα 1.213 λεπτά εξαιτίας της... μοναξιάς, που αντιμετώπιζε στη συγκεκριμένη θέση λόγω της έλλειψης εναλλακτικής επιλογής, με την καθυστέρηση που υπήρξε στην ένταξη του Κρίστιανσεν και την μεταγενέστερη έλευση του Σαλάχ-Εντίν. Την πεντάδα κλείνουν ο στυλοβάτης της μεσαίας γραμμής, Καμαρά με 1.081 και ο «διόσκουρος» του Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν με 1.074, που ήταν επίσης από τους πυλώνες της ομάδας στο ξεκίνημα αυτό.

Παίκτης Χρόνος συμμετοχής Το ποσοστό των λεπτών που έπαιξε από τα διαθέσιμα που είχε ο ίδιος Πένια 1.329 100% Ντε Φράι 1.273 95,8% Κυριακόπουλος 1.213 91,3% Καμαρά 1.081 81,3% Φαν Ντρόνγκελεν 1.074 80,8% Αντίνο 916 69% Λιβάι 702 67,2% Τεττέη 689 67,9% Ταμπόρδα 624 54,8% Καλάμπρια 561 68,75% Κάνγκουα 474 70,1%

Παρακάτω θα δούμε τον χρόνο συμμετοχής των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού. Μία ξεχωριστή αναφορά αξίζεις στις περιπτώσεις των Γιάγκουσιτς και Πελίστρι. Μπορεί από άποψη χρόνο συμμετοχής να είναι 12ος και 13ος αντίστοιχα στη σχετική λίστα, ωστόσο αν αναζητήσουμε το ποσοστό του χρόνου συμμετοχής που έχουν πάρει αναλογικά με όσο είχαν διαθέσιμο να πάρουν, θα καταλάβουμε και στην πράξη το βαθμό που τους εμπιστεύεται την περίοδο αυτή ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Κροάτης επιθετικός μέσος έχει πάρει μόλις το 34,8% των διαθέσιμων λεπτών ενώ ο Ουρουγουανός εξτρέμ το 31,9%. Προφανώς, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Δανός τεχνικός έχει χάσει την εμπιστοσύνη του απέναντί τους, αλλά πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλοι που του κάνουν καλύτερα τη δουλειά και πρέπει εκείνοι να ανεβάσουν στροφές και να κάνουν όσα τους ζητάει προκειμένου να πάρουν περισσότερες ευκαιρίες.