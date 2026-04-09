Τριήμερο ρεπό για τους παίκτες του Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός: Τριήμερο ρεπό για τους παίκτες των «πρασίνων»
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις προπονήσεις του πριν από το Πάσχα, αφού σήμερα το πρωί έκανε το τελευταίο του πρόγραμμα στο «Γ. Καλαφάτης» πριν από την θρησκευτική εορτή, με τον Ράφα Μπενίτεθ να δίνει τριήμερο ρεπό στους παίκτες του για να περάσουν ξένοιαστες στιγμές με τις οικογένειές τους αυτές τις μέρες.
Το πρόγραμμα σήμερα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo και ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Οι απουσίες παρέμειναν ίδιες. Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Κοντούρης, Τζούριτσιτς, Σισοκό.
Επόμενη προπόνηση, η οποία θα σηματοδοτήσει και την έναρξη της προετοιμασίας για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στις 19/04 (21:00), θα γίνει την Δευτέρα (13/04).
