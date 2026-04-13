Φυσικά, όλα τα παραπάνω έχουν ως επίκεντρο ένα από τα ομορφότερα γήπεδα της Ευρώπης. Την Puskas Arena. Ένα «στολίδι» της Βουδαπέστης χωρητικότητας 67 χιλιάδων θέσεων, όπου φέτος θα φιλοξενήσει και τον τελικό του Champions League. Το 2002 έλαβε το όνομα του «Πάντσο», ο οποίος είχε εγκαινιάσει το γήπεδο το 1953 όταν αγωνίστηκε εκεί με τη φανέλα της Χόνβεντ.

Το όνομα του σταδίου αρχικά ήταν «Népstadion» που σημαίνει «Γήπεδο των ανθρώπων» αλλά έκτοτε έχει λάβει το όνομα του θρύλου της χώρας ενώ το 2004 είχε αποφασιστεί η ανακαίνισή του. Μετά από αρκετές δυσκολίες, τα σχέδια παραδόθηκαν το 2015 και δύο χρόνια μετά άρχισε η ανακατασκευή του σταδίου, με τις πόρτες του νέου γηπέδου να ανοίγουν το 2019.

Το Gazzetta βρέθηκε εκεί για να καλύψει το φιλικό της Εθνικής Ελλάδος με την Ουγγαρία στις 31/3 και σας είχε μοιραστεί την ιστορία γύρω από το εξαιρετικό δημιούργημα της χώρας. Ωστόσο δεν είναι μόνο το πόσο εντυπωσιακό είναι το συγκεκριμένο γήπεδο αλλά το τι θησαυρό κρύβει το μουσείο που βρίσκεται σε έναν χώρο ακριβώς έξω από το γήπεδο αλλά συνδέεται με το εσωτερικό του.

Πρόκειται για το Puskas Muzeum. Ένα τετραώροφο μουσείο αφιερωμένο στον Φέρεντς Πούσκας και στη «χρυσή» ομάδα της δεκαετίας του '50 όπου στεγάζονται αντικείμενα από τη ζωή του αλλά και μετάλλια που κατέκτησε δίπλα σε φωτογραφίες και βίντεο από τη ζωή του.

Είναι ένα σύγχρονο «σπίτι» που κάνει τους επισκέπτες να παρατηρούν με ανοιχτό το στόμα το εσωτερικό του. Συγκεκριμένα, στην είσοδο υπάρχει ένα shop με πράγματα του Πούσκας αλλά και μία φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης που έγινε δωρεά στο μουσείο. Στη συνέχεια υπάρχει μία σκάλα που φιλοξενεί τρόπαια και ατομικές διακρίσεις του σπουδαίου θρύλου, τα οποία κινούνται σαν ένας ανεμόμυλος κατά μήκος των ορόφων.

Ο πρώτος όροφος είναι αφιερωμένος στον Φέρεντς Πούσκας. Η πρώτη όψη είναι οκτώ κολόνες όπου παίζουν φωτογραφίες από όλη του τη ζωή. Από τα παιδικά του χρόνια μέχρι την προπονητική καριέρα και τις τελευταίες του εμφανίσεις και πατούν πάνω σε ένα πάτωμα που έχει ντυθεί σαν ποδοσφαιρικό γήπεδο. Παράλληλα υπάρχουν επτά μπάλες από τις εποχές που βρισκόταν στα ποδοσφαιρικά στάδια.

Έπειτα έχουν δημιουργηθεί επτά δωμάτια, αφιερωμένα στη ζωή του. Από το πατρικό του σπίτι όπου μεγάλωσε μέχρι το γραφείο του ως προπονητής και την τελευταία του κατοικία, όπου είχε σε κάδρο το χαρτί που παρέλαβε μαζί με το χρυσό μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων με απόφαση του τότε δημάρχου, Δημήτριου Ρίτσου για τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971.

Στα υπόλοιπα δωμάτια υπήρχαν πολλά αντικείμενα από τη ζωή του. Πέρα από το ποδόσφαιρο, υπήρχαν δίσκοι από την προσωπική του συλλογή, ασημικά και κουζινικά που είχε σπίτι του, τα έπιπλα από το σπίτι του και η διαμόρφωση ήταν ίδια με την τότε εποχή. Πάμε στον 2ο όροφο εκεί όπου το θέαμα μαγεύει. Είναι για την «Aranycsapat» ή αλλιώς «Χρυσή Ομάδα» που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1952.

Στο Gazzetta σας είχαμε γράψει και την ιστορία πίσω από ένα εκ των μεγαλύτερων murals στη Βουδαπέστη που είναι αφιερωμένο στην ιστορική νίκη επί της Αγγλίας στο Γουέμπλεϊ με 6-3.

Μέσα σε εκείνον τον (φανταστικό) χώρο που είναι ντυμένος σε άσπρο και χρυσό, βρίσκονται οι φανέλες όλης της ομάδας από εκείνη την εποχή, που συνοδεύονται από τα κεφάλια τους σε αγάλματα ενώ υπάρχουν στον χώρο και βίντεο από τον κάθε παίκτη ξεχωριστά, την ίδια στιγμή που οι τοίχοι έχουν καλυφθεί με ατάκες των πρωταγωνιστών από τότε.

Και στη μέση της αίθουσας δεσπόζει ένα τρόπαιο που δόθηκε στον Φέρεντς Πούσκας το μακρινό 1955. Συγκεκριμένα, αφορά το παιχνίδι της Ουγγαρίας με την Ιταλία στις 27 Νοεμβρίου του 1955, όταν ο Ούγγρος θρύλος σκόραρε το 75ο γκολ του με τα χρώματα των Μαγυάρων με αποτέλεσμα να λάβει το συγκεκριμένο βραβείο.

Στην έξοδο από την αίθουσα υπάρχει μία ομαδική φωτογραφία της ομάδας από τότε και ακριβώς από πάνω, είναι η ατάκα του Γιένο Μπουζάνκσι, του τελευταίου μέλους της «Χρυσής Ομάδας» που έζησε μέχρι το 2015. Αγωνιζόταν ως δεξιός μπακ και είπε το χαρακτηριστικό: «Λόγω της Χρυσής Ομάδας, πολλοί άνθρωποι αναζήτησαν την Ουγγαρία στον χάρτη».

Στη συνέχεια πάμε στον τρίτο όροφο και την περίοδο του κομουνισμού στην Ουγγαρία με τοιχογραφίες και αντικείμενα που έδειχναν τι έγινε τότε ενώ στον χώρο υπάρχει και η στολή του Φέρεντς Πούσκας καθώς όταν ανέλαβε διοικητικά ο στρατός, του δόθηκε στρατιωτικός βαθμός φτάνοντας μέχρι αυτόν του Ταγματάρχη. Εξ ου και το «Καλπάζων Ταγματάρχης».

Και φτάνουμε στον τέταρτο όροφο όπου υπάρχουν τρία δωμάτια με βίντεο από συνεντεύξεις και στιγμές του Φέρεντς Πούσκας κατά τη διάρκεια της ζωής του και στη μέση σαν έκθεμα είναι ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο μάρκας «Fiat» και έκδοσης «Fiat 1100 TV Trasformabile» κάμπριο διθέσιο. Ήταν από την εποχή που άφησε την Ουγγαρία για να ζήσει το όνειρο στη Ρεάλ Μαδρίτης.