Παναθηναϊκός για κλήση Τσάπρα στην Εθνική: «Μια κλήση που δεν ξεχνάς ποτέ»
Η Εθνική ομάδα μπήκε εξαιρετικά στα παιχνίδια του Nations League μετρώντας δύο στα δύο, καθώς νίκησε στο Βελιγράδι την Σερβία με 2-1 και στο Άουγκσμπουργκ την Γερμανία με 1-0. Μετά το τέλος του δεύτερου αγώνα έγινε γνωστό πως ο Βαγιαννίδης δεν μπορεί να παίξει στα δύο ματς που ακολουθούν με Ολλανδία και Γερμανία στη Τούμπα, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλεί τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα.
Ο νεαρός δεξιός οπισθοφύλακας του Παναθηναϊκού καλείται για πρώτη φορά στην Εθνική ανδρών, με τους «πράσινους» να τον συγχαίρουν και να αναφέρουν τα εξής: «Μια κλήση που δεν ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια για την πρώτη σου κλήση στην Εθνική!».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.