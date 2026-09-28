Παναθηναϊκός για κλήση Τσάπρα στην Εθνική: «Μια κλήση που δεν ξεχνάς ποτέ»

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα ανδρών με τον Παναθηναϊκό να τον συγχαίρει και να αναφέρει πως αυτή την κλήση δεν θα την ξεχάσει ποτέ.

Η Εθνική ομάδα μπήκε εξαιρετικά στα παιχνίδια του Nations League μετρώντας δύο στα δύο, καθώς νίκησε στο Βελιγράδι την Σερβία με 2-1 και στο Άουγκσμπουργκ την Γερμανία με 1-0. Μετά το τέλος του δεύτερου αγώνα έγινε γνωστό πως ο Βαγιαννίδης δεν μπορεί να παίξει στα δύο ματς που ακολουθούν με Ολλανδία και Γερμανία στη Τούμπα, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλεί τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα.

Ο νεαρός δεξιός οπισθοφύλακας του Παναθηναϊκού καλείται για πρώτη φορά στην Εθνική ανδρών, με τους «πράσινους» να τον συγχαίρουν και να αναφέρουν τα εξής: «Μια κλήση που δεν ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια για την πρώτη σου κλήση στην Εθνική!».