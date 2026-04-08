Ατρόμητος - Κηφισιά: Τα highlights του ματς
Από ένα βαθμό πρόσθεσαν στη συγκομιδή τους ο Ατρόμητος και η Κηφισιά στα Play Out της Stoiximan Super League. Οι δυο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) στο Περιστέρι και δεν έχουν πάρει νίκη στα πρώτα δυο παιχνίδια του μίνι πρωταθλήματος.
Οι Περιστεριώτες είχαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία του ματς στο 43ο λεπτό. Ο Μίχορλ εκτέλεσε φάουλ από πλάγια θέση και ο Σταυρόπουλους με κεφαλιά πέτυχε το οριζόντιο δοκάρι.
Στο δεύτερο μέρος ο Ατρόμητος ήταν πιο πιεστικός και η Κηφισιά βασιζόταν στις ενέργειες του δραστήριου Αντόνισε. Στο 85' οι ισορροπίες άλλαξαν όταν ο Τζήλος απέβαλε με (αυστηρή) δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Λαρουσί για φάουλ στον Πνευμονίδη.
Παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα η ομάδα του Λέτο κράτησε το μηδέν στα μετόπισθεν και συνεχίζει στο +7 από τους ουραγούς Πανσερραϊκό και Αστέρα AKTOR.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.