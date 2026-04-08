Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη «λευκή» ισοπαλία του Ατρομήτου με την Κηφισιά (0-0) στο Περιστέρι.

Από ένα βαθμό πρόσθεσαν στη συγκομιδή τους ο Ατρόμητος και η Κηφισιά στα Play Out της Stoiximan Super League. Οι δυο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) στο Περιστέρι και δεν έχουν πάρει νίκη στα πρώτα δυο παιχνίδια του μίνι πρωταθλήματος.

Οι Περιστεριώτες είχαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία του ματς στο 43ο λεπτό. Ο Μίχορλ εκτέλεσε φάουλ από πλάγια θέση και ο Σταυρόπουλους με κεφαλιά πέτυχε το οριζόντιο δοκάρι.

Στο δεύτερο μέρος ο Ατρόμητος ήταν πιο πιεστικός και η Κηφισιά βασιζόταν στις ενέργειες του δραστήριου Αντόνισε. Στο 85' οι ισορροπίες άλλαξαν όταν ο Τζήλος απέβαλε με (αυστηρή) δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Λαρουσί για φάουλ στον Πνευμονίδη.

Παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα η ομάδα του Λέτο κράτησε το μηδέν στα μετόπισθεν και συνεχίζει στο +7 από τους ουραγούς Πανσερραϊκό και Αστέρα AKTOR.