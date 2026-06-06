Η Κηφισιά θέλει να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο του ρόστερ της και δύο περιπτώσεις με τις οποίες βρίσκεται σε επαφές είναι o Κωνσταντίνος Αποστολάκης και ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος.

Η Κηφισιά προέρχεται από την πιο επιτυχημένη σεζόν της ιστορίας της και την παρθενική παραμονή της στη Stoiximan Super League. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ετοιμάζεται για την τρίτη της χρονιά στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και συνεπώς «ψάχνεται» στην αγορά για τις πρώτες της κινήσεις.

Όπως φαίνεται από τις αποχωρήσεις των τελευταίων ημερών θα υπάρξουν αρκετά νέα πρόσωπα στο ρόστερ και πρόθεση των ιθυνόντων του συλλόγου είναι η ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου. Σε αυτό το πλαίσιο η Κηφισιά έχει ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις γηγενών ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αγορά των ελεύθερων.

Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Αποστολάκη και τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο, οι οποίοι την περασμένη σεζόν αγωνίζονταν στην ΑΕΛ Novibet. Ο δεύτερος μάλιστα ξέρει άριστα το κλαμπ, καθώς είχε αγωνιστεί σε αυτήν την χρονιά της ιστορικής ανόδου από τη Super League 2 και στην παρθενική σεζόν στα «σαλόνια».

Ο Αποστολάκης είναι δεξί μπακ και προέρχεται από σεζόν με 16 εμφανίσεις, 1 γκολ και 1 ασίστ. Θυμίζουμε πως η Κηφισιά έχει αποχαιρετήσει ήδη τον Νταβίντ Σιμόν, ενώ ολοκληρώνεται ο δανεισμός του Σεΐχ Ουμάρ Κονατέ και μένει να φανεί εάν θα συνεχίσει.

Από την πλευρά του, ο Αναγνωστόπουλος την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε 17 συμμετοχές, με 4 clean sheets. H περίπτωση του είναι «συνδεδεμένη» με αυτή του Βασίλη Ξενόπουλου, του οποίου εκπνέει το συμβόλαιο, ενώ θυμίζουμε πως ο βασικός της περασμένης σεζόν, Μόιζες Ραμίρεζ δεσμεύεται με συμβόλαιο και για τη νέα χρονιά

Η Κηφισιά βρίσκεται σε συζητήσεις και με τους δύο ποδοσφαιριστές που αποχώρησαν από τους Λαρισαίους, δίχως όμως να υπάρχει κάτι οριστικό.