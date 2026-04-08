Λέτο: «Δεν ξεκινήσαμε καλά τα Play Out, αυτός είναι ο σωστός δρόμος»

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα της NOVA μετά την ισοπαλία της Κηφισιάς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο μετά την εντός έδρας ήττα από τον Πανσερραϊκό στην πρεμιέρα των Play Out παρουσιάστηκε πιο... σοβαρή στην έδρα του Ατρόμητου και έφυγε με τον βαθμό της «λευκής» ισοπαλίας από το Περιστέρι.

Μετά το ματς ο Αργεντινός τεχνικός μίλησε στην κάμερα της NOVA και στάθηκε στη λανθασμένη νοοτροπία που είχε η ομάδα του στο ματς με τους Σερραίους και τη διαφορετική προσέγγιση που είχε κόντρα στον Ατρόμητο.

Θυμίζουμε πως η Κηφισιά είναι στην 11η θέση με 28 βαθμούς, στο +7 από τους ουραγούς Πανσερραϊκό και Αστέρα AKTOR.

«Δεν ξεκινήσαμε καλά τη διαδικασία των Play Out με τον Πανσερραϊκό, είχαμε λανθασμένη νοοτροπία, με την αποψινή προσέγγιση που είχαμε αποδείξαμε πως αυτός είναι ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε στη συνέχεια».