Το δοκάρι του Σταυρόπουλου και η κόκκινη κάρτα του Λαρουσί στο 85' που άφησε την Κηφισιά με 10 παίκτες ήταν ό,τι... σημαντικότερο καταγράφηκε στο Περιστέρι, ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Βαθμός - ανάσα για την ομάδα του Λέτο.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο δεύτερο μέρος και στο φινάλε αγωνίστηκαν για περίπου 10 λεπτά με παίκτη περισσότερο, όμως η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κατάφερε να φύγει με το βαθμό της «λευκής» ισοπαλίας (0-0).

Στους 28 βαθμούς το κλαμπ των Βορείων Προαστίων, στο +7 από τους ουραγούς Πανσερραϊκό και Αστέρα AKTOR. Στο +10 ο Ατρόμητος, των 31 βαθμών, ο οποίος είναι πρώτος στα Play Out, στο +1 από τον Παναιτωλικό.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Ντούσαν Κέρκεζ παρέταξε τον γηπεδούχο Ατρόμητο σε διάταξη 4-2-3-1. O Γκουγκεσασβίλι στην εστία, με τους Μουντέ, Μανσούρ, Σταυρόπουλο και Ούρονεν μπροστά του. Τσιγγάρας, Μίχορλ δίδυμο στα χαφ και οι Γιουμπιτάνα, Τσούμπερ, Ουκάκι πίσω από τον Τσαντίλα.

Με τον ίδιο σχηματισμό «κατέβασε» τη φιλοξενούμενη Κηφισιά ο Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Κονατέ, Πόκορνι, Πέτκοφ και Λαρουσί μπροστά του. Ρούμπεν, Ρουκουνάκης δίδυμο στα χαφ, με τον Πόμπο στο «10». Αμανί - Αντόνισε εξτρέμ και φορ ο Χριστόπουλος.

Ισορροπημένο μίχρονο, δοκάρι ο Ατρόμητος

Το πρώτο ημίχρονο είχε χαμηλό ρυθμό και ελάχιστες καλές στιγμές. Στο 22ο λεπτό ο Γκουγκεσασβίλι μπλόκαρε μετά από διαγώνιο σουτ του Αντόνισε. Το ματς παίχτηκε κυρίως στο κέντρο με τις δυο ομάδες να κάνουν αρκετά λάθη και να μη δημιουργούν.

Ο Ατρόμητος είχε την καλύτερη φάση του πρώτου μέρους στο 43ο λεπτό. Ο Μίχορλ εκτέλεσε το φάουλ, αμαρκάριστος ο Σταυρόπουλος πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Ραμίρεζ.

Πίεσε ο Ατρόμητος, άντεξε η Κηφισιά των δέκα παικτών

Ο Ατρόμητος ήταν ανώτερος στο δεύτερο μέρος και πίεζε περισσότερο την άμυνα των φιλοξενούμενων. Στο 55' ο Τσαντίλας έστρωσε την μπάλα στον Μουντέ, ο οποίος σούταρε άουτ και στο 57' ο Ραμίρεζ μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια την μπάλα έπειτα από σουτ του Ουκάκι.

Η Κηφισιά είχε την πρώτη της καλή στιγμή στο 58ο λεπτό. Εξαιρετική ατομική ενέργεια του Αντόνισε, δυνατό σουτ, απέκρουσε ο Γκουγκεσασβίλι. Στο 64' ο Μπάκου δεν βρήκ εξ επαφής την μπάλα έπειτα από κεφαλιά του Τσούμπερ. Στο 74' ο Ρουκουνάκης πέρασε την μπάλα στην περιοχή στον Θεοδωρίδη, ο οποίος κλείστηκε και σούταρε στα σώματα.

Οι ισορροπιες άλλαξαν στο 85ο λεπτό, όταν ο Τζήλος έδωσε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Λαρουσί για φάουλ στον Πνευμονίδη σε φάση που διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι φιλοξενούμενοι. Η Κηφισιά έκλεισε τους χώρους και παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα έφυγε από το Περιστέρι με τον βαθμό.

MVP: Ο Μίχορλ ξεχώρισε από πλευράς Ατρομήτου, όταν επί της ουσίας ο play-maker της ομάδας του, ενώ θα μπορούσε να είχε ασίστ στο δοκάρι.

Στο ύψος του: Πολύ καλό παιχνίδι από τον Ρουκουνάκη στη μεσαία γραμμή. Ο νεαρός χαφ έχει κερδίσει τη φανέλα του βασικού και κάνει καλές εμφανίσεις.

Αδύναμος κρίκος: Ο Κέρκεζ δεν πήρε τίποτα από τον Ουκάκι και δικαίως αντικαταστάθηκε.

Στραγάλι: Ο διαιτητής Τζήλος εξάντλησε την αυστηρότητα του στη δεύτερη κίτρινη κάρτα που έδωσε στον Λαρουσί, για ένα απλό φάουλ στη γραμμή του πλαγίου. Αυτή η απόφαση θα μπορούσε να κρίνει το ματς και παράλληλα στέρησε από την Κηφισιά έναν βασικό της παίκτη ενόψει του επόμενου εντός έδρας ματς κόντρα στον Αστέρα AKTOR. Από την άλλη ορθά ο έμπειρος ρεφ δεν έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ρουκουνάκη στον Μίχορλ, στο οποίο δεν υπήρχε παράβαση.

Το ταμείο του Gazzetta: Ένα ματς που από το πρώτο μέρος πήγαινε... καρφί για ισοπαλία και εν τέλει αυτό το αποτέλεσμα ήρθε. Ο Ατρόμητος έπαιξε καλύτερα στο δεύτερο μέρος, όμως η Κηφισιά κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα της, κάτι που την έχει δυσκολέψει τη φετινή σεζόν. Φυσικά για να διώξει μια και καλή το άγχος για... εφιάλτες χρειάζεται ένα τρίποντο.

Ατρόμητος (Κέρκεζ): Γκουσεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Μουντές, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας (82′ Καραμάνης), Ουκάκι (73′ Τσιλούλης), Μίχορλ, Τσούμπερ (82′ Πνευμονίδης), Γιουμπιτάνα (73′ Φαν Βέερτ), Τσαντίλας (61′ Μπάκου)

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρεζ, Πέτκοφ, Κονατέ, Πόκορνι, Λαρουσί, Αντόνισε (88′ Ούγκο Σόουζα), Πόμπο (62′ Θεοδωρίδης), Ρούμπεν Πέρεθ (76′ Έμπο), Αμάνι (62′ Νούνελι), Ρουκουνάκης, Χριστόπουλος (62 Μπένι)