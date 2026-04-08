Η γκάφα του Κουτσερένκο και το γκολ του Κακουτά έδωσαν χαρακτήρα θρίλερ στο φινάλε του αγώνα, αλλά τελικά o Παναιτωλικός με σκόρερ τον Αλεξιτς (2) έφυγε νικητής από τη Λάρισα με το 2-1 επί της ΑΕΛ Novibet και είναι πιο κοντά στον στόχο της παραμονής! Κόκκινη ο Σαγάλ, δοκάρι ο Τούπτα για τους «βυσσινί» που αποδοκιμάστηκαν και κινδυνεύουν.

Ο Παναιτωλικός «καθαρίζει» την παραμονή και η ΑΕΛ Novibet συνεχίζει να προβληματίζει. Ο Τίτορμος πήρε την τρίτη του νίκη σε ισάριθμα ματς κόντρα στους Βυσσινί, καθώς επικράτησε στη Λάρισα με 2-1.

Οι Αγρινιώτες έπιασαν τον πρώτο των Play Out της Stoiximan Super Lea

Έτσι ξεκίνησαν

gue, Ατρόμητο, στους 30 βαθμούς, ενώ οι Θεσσαλοί έμειναν στους 23 και... αναμένουν το αποτέλεσμα του αγώνα Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR.

Ο Σάββας Παντελίδης παρέταξε τη γηπεδούχο ΑΕΛ Novibet σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Βενετικίδης στην εστία, με τους Μανσόν, Ηλιάδη, Μπατουμπίνσκα και Όλαφσον μπροστά του. Σουρλής - Ναόρ δίδυμο στα χαφ και οι Τούπτα, Σαγάλ, Σίστο πίσω από τον Γκάρατε.

Ο Γιάννης Αναστασίου «κατέβασε» τον φιλοξενούμενο Παναιτωλικό σε σχηματισμό 4-3-3. Κουτσερένκο στην εστία, με τους Μαυρία, Κόγιτς, Σιέλη και Αποστολόπουλο μπροστά του. Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν τριάδα στα χαφ και Άλεξιτς, Ρόσα, Μπάντζι τριπλέτα στη γραμμή κρούσης.

Μπήκε πιο δυνατά η ΑΕΛ Novibet, άνοιξε το σκορ και μπορούσε δεύτερο γκολ ο Παναιτωλικός

Μοιρασμένο πρώτο ημίχρονο, καθώς η ΑΕΛ Novibet μπήκε πιο δυνατά, όμως στη συνέχεια ο Παναιτωλικός ανέβηκε, προηγήθηκε και το 0-1 του πρώτου μέρους τον αδικεί.

Στο 19' ο Κουτσερένκο απέκρουσε εντυπωσιακά το πλασέ του Σίστο και στο 24' ο Γκάρατε αστόχησε με σουτ μέσα από την περιοχή, έπειτα από στρώσιμο του Σαγάλ.

Ο Παναιτωλικός προηγήθηκε στο 34ο λεπτό. Ο Ματσάν με τακουνάκι άνοιξε την μπάλα αριστερά στον Μπουχαλάκη, ο διεθνής χαφ έβγαλε υπέροχη σέντρα και ο Άλεξιτς με καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου είχε δύο ευκαιρίες να διπλασιάσει το προβάδισμά της πριν από την ανάπαυλα. Στο 45' ο Βενετικίδης απέκρουσε με το πόδι το δυνατό διαγώνιο σουτ του Αποστολόπουλου και στο 45+2' ο Ματσάν έφυγε από τα αριστερά με χώρο, έβγαλε σε θέση βολής τον Ρόσα, ο οποίος σούταρε άουτ.

«Καθάρισαν» Άλεξιτς και... Σαγάλ

Η ΑΕΛ Novibet είχε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει, δεν την αξιοποίησε και το «πλήρωσε». Στο 49ο λεπτό ο Κουτσερένκο έκανε ασταθή επέμβαση σε σέντρα, η μπάλα στρώθηκε στον Τούπτα, ο οποίος σούταρε και ο Ουκρανός τερματοφύλακας των Αγρινιωτών την έστειλε στο δεξί δοκάρι.

Στο 58' ο Μπάντζι πέρασε την μπάλα στον χώρο στον Άλεξιτς, ο οποίος πλάσαρε σε τετ α τετ τον Βενετικίδη για το 0-2, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο ματς και πέμπτο με την κιτρινομπλέ φανέλα.

Στο 80ο λεπτό ο Σαγάλ «κρέμασε» την ομάδα του, καθώς χωρίς λόγο έσπρωξε αντίπαλο και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, ενώ παράλληλα στέρησε τον εαυτό του από τη συμμετοχή στο επόμενο ματς στο Περιστέρι.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι Λαρισαίοι μείωσαν το σκορ με το συρτό σουτ του Κακουτά, στο οποίο δεν είχε καλή αντίδραση ο Κουτσερένκο, δίνοντας χαρακτήρα θρίλερ στο φινάλε. Οι Αγρινιώτες διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους μέχρι τέλους και έφυγαν από τον κάμπο με το «διπλό».

MVP: Ντοπιέτα, κερδισμένη αποβολή και πολλές ενέργειες από τον εξαιρετικό Κόστα Άλεξιτς, ο οποίος εμφανίστηκε σαφώς βελτιωμένος μετά την εμφάνιση του κόντρα στον Ατρόμητο.

Στο ύψος του: Ακόμα ένα ολοκληρωτικό παιχνίδι από τον Μπουχαλάκη στον άξονα του Παναιτωλικού. Από τα πόδια του προήλθε το πρώτο γκολ, ενώ βοήθησε τόσο στην κυκλοφορία όσο και ανασταλτικά.

Αδύναμος κρίκος: Ο Σαγάλ ήταν ο χειρότερος παίκτης του ματς και ο μοιραίος λόγω της ακατανόητης αποβολής του.

Γκάφα: Εγκληματική και καθοριστική η αποβολή Σαγάλ, ενώ στην ίδια κατηγορία συμπεριλαμβάνεται και η αντίδραση του Κουτσερένκο στο γκολ. Ο Ουκρανός έχει εντυπωσιάσει στους πρώτους του μήνες στην Ελλάδα και φυσικά δικαιούται μια άτυχη στιγμή.

Στραγάλι: Καλή διαιτησία από τον Βεργέτη, η οποία σε καμία περίπτωση δεν έκρινε το ματς. Σωστή η αποβολή Σαγάλ, για την οποία δεν διαμαρτυρήθηκε ούτε ο ίδιος.

Το ταμείο του Gazzetta: Πανάξια νίκη του Παναιτωλικού κόντρα σε ομάδα που έχει αποδείξει ότι είναι του... χεριού του (3/3 με γκολ 9-2). Δεύτερη ιδαίτερα προβληματική εμφάνιση της ΑΕΛ Νοvibet μετά την τριάρα από τον Αστέρα AKTOR.

ΑΕΛ Novibet (Παντελίδης): Βενετικίδης, Μασόν (75′ Μούργος), Όλαφσον (46′ Αποστολάκης), Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Σουρλής, Ναόρ (61′ Πέρες), Σίστο (61′ Κακουτά), Γκαράτε (46′ Πασάς), Σαγκάλ, Τούπτα

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος (90+3′ Μανρίκε), Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν (90+3′ Σατσιάς), Άλεξιτς (82′ Λομπάτο), Ρόσα (82′ Μίχαλακ), Μπάντζι (90+4′ Γκαρσία)